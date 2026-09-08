בין דיווחי בורסה תדירים, דוחות כספיים מורכבים ותנודות חדות במניות, לעתים קשה למשקיע הפרטי להתמצא בשוק ההון. גלובס מציג מדור חדש שינתח פעם בשבועיים מניה ישראלית אחת, בעיקר מהשורה השנייה, בשווי של 500 מיליון שקל ומעלה. נסביר את תחומי הפעילות של החברות, את הנתונים הפיננסים שמאחוריהן, ומה כל משקיע צריך לדעת. כותב הטורים הוא ליאור וידר, מנהל השקעות ובעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח"

בשוק שנוטה לעתים להתמקד בכותרות הרגע, קל להחמיץ שינויי עומק פונדמנטליים שמתגבשים לשלב הבשלה. קבוצת מר מספקת כיום את אחד מסיפורי המהפך המעניינים בבורסה המקומית. מי שהייתה מוכרת במשך שנים כקבלנית אינטגרציה ותשתיות תקשורת מסורתית, שהתמודדה עם פעילויות גאוגרפיות מורכבות וחוב מעיק - השלימה בשנתיים האחרונות תהליך ארגון מחדש עמוק. תחת הובלתם של היו"ר ניר למפרט והמנכ"ל אבי שכטר, החברה חתכה פעילויות בלתי רווחיות (כמו פרויקטי סלולר ישנים באפריקה ובחו"ל), מיקדה את משאביה בטכנולוגיות עתירות ידע ורווחיות, ומציגה כיום מודל עסקי רב־ממדי, גמיש ותזרימי.

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כיום פועלת קבוצת מר בשלושה תחומים מרכזיים המשלימים זה את זה ונהנים מביקושים חזקים:

● טכנולוגיות צבאיות: פיתוח ואספקת מערכות קשר טקטי, וידאו ואלקטרו־אופטיקה משולבות בינה מלאכותית (AI). המוצרים מותקנים על גבי פלטפורמות הרק"ם המובילות של צה"ל (מרכבה, נמ"ר ואיתן), מה שמאפשר לחברה להרחיב בהתמדה את אספקת המערכות, לצד פריצה לשווקים בינלאומיים. כפי שהומחש בהסכם המסגרת בהודו שפורסם לאחרונה, לאספקת מערכות נגד רחפנים בכ־6 מיליון דולר.

● הגנת המולדת (HLS) ומודיעין: פתרונות אבטחה כוללים למתקנים רגישים, נמלים, גבולות ותשתיות אנרגיה בארץ ובעולם, המשלבים מערכות שליטה ובקרה (C4I) מבוססות פלטפורמת SMART-M, חיישנים וסייבר.

● תשתיות תקשורת ו־Data Centers: לצד פרויקטי סיבים ותקשורת לגופים כמו רכבת ישראל ומשרד הביטחון, קבוצת מר נכנסה לנישת מרכזי הנתונים הקטנים (Micro Edge AI Data Centers בהספק של עד 2.5 מגוואט). מרכזים אלו מוקמים בסמוך ללקוחות ומאפשרים עיבוד AI מקומי ומהיר ללא תלות בעומסי רשת החשמל. פעילות זו כבר הניבה חוזים ראשונים של כ־6 מיליון דולר במרכז אמריקה.

קבוצת מר תחום פעילות: טכנולוגיה צבאית, סייבר, תשתיות תקשורת ו־AI

מטה החברה: אור יהודה

שנת הקמה: 1934

מייסד: אהרון מר

יו"ר: ניר למפרט

מנכ"ל: אבי שכטר

צמיחה מבנית ולא מקרית

בשיחת הוועידה האחרונה הציגה ההנהלה מסר ברור: הצמיחה אינה מקרית כי אם מבנית. תוכנית ההצטיידות של מערכת הביטחון הישראלית ל"עשור עצים" (עם תוספת תקציבית מתוכננת של מאות מיליארדי שקלים) מעניקה רוח גבית לפעילות המקומית. במקביל, מר מאיצה את מאמצי השיווק באירופה ובאסיה עבור מוצריה המבצעיים המוכחים. מתחילת 2026 דיווחה הקבוצה על זכיות והזמנות חדשות בהיקף של כ־393 מיליון שקל - רובן המכריע בתחום הצבאי־ביטחוני. נתון זה הקפיץ את סך צבר ההזמנות (כולל מסגרות) לכ־972 מיליון שקל, כאשר הצבר הקשיח המחייב עומד על כ־725 מיליון שקל (כ־74.5% מסך הצבר). צבר זה מכסה מעל שנת פעילות מלאה ומעניק נראות עסקית גבוהה ל־12 עד 18 החודשים הבאים. בנוסף, ההנהלה מדגישה כי מחצית השנה השנייה מתאפיינת מסורתית בעונתיות חזקה יותר מהראשונה.

תוצאות הרבעון השני של החברה ממחישות את המינוף התפעולי: ההכנסות צמחו בכ־13% לכ־169.3 מיליון שקל (למרות שחיקה של כ־8 מיליון שקל עקב התחזקות השקל מול האירו והדולר), הרווח הגולמי עלה ב־16% לכ־36.1 מיליון שקל (21.3% מהמחזור) והרווח הנקי זינק בכ־33% לכ־10.2 מיליון שקל. בסיכום 12 החודשים האחרונים רווח ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) טיפס לרמת שיא של כ־83 מיליון שקל, המשקפת צמיחה של כ־30% בפחות משלוש שנים.

אך גולת הכותרת היא המאזן: לאחר שנים של חוב פיננסי נטו שהכביד על החברה, ועמד על מעל 100 מיליון שקל (108 מיליון שקל בסוף 2023), קבוצת מר השלימה פירעון חובות מסיבי ועברה לעודף מזומנים של כ־12 מיליון שקל. ההון העצמי התחזק לכ־182 מיליון שקל (34% מסך המאזן), והחוסן הפיננסי אפשר לדירקטוריון להכריז על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון שקל - לראשונה זה למעלה מעשור. כעת החברה מנהלת הקצאת הון אקטיבית הכוללת השקעה במו"פ, בחינת רכישות אסטרטגיות (M&A) בחו"ל והחזר הון למשקיעים.

לצד המומנטום החיובי, פעילותה הגלובלית של מר חושפת אותה לתנודות בשערי החליפין של הדולר והאירו מול השקל. בנוסף, פרויקטים ביטחוניים ותשתיתיים מורכבים תלויים באבני דרך, עיכובים אפשריים בשרשראות אספקה עולמיות ושינויים בעיתוי אישור תקציבים ממשלתיים.

השורה התחתונה

מניית מר עלתה בכ־43% מתחילת השנה ונסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-660 מיליון שקל. אלה משקפים לה מכפיל רווח של כ־14 בלבד - תמחור שעדיין נחשב לנוח ואטרקטיבי, בייחוד בהשוואה למכפילים הגבוהים שבהם נסחרות מרבית החברות הביטחוניות וחברות התשתיות בבורסה המקומית.

קבוצת מר השלימה בהצלחה מהפך עסקי־פיננסי מקיף, והפכה מחברה מסורתית עמוסת חובות לגוף טכנולוגי־ביטחוני צומח ורווחי, הנהנה ממאזן נקי ומעודף מזומנים. השילוב בין צבר הזמנות קשיח שבשיא, נוכחות בפלטפורמות לחימה מובילות של צה"ל, מנוע צמיחה מבטיח בתחום הדאטה סנטרים הקטנים ותמחור סביר, הופך לדעתי את קבוצת מר לאחת מהזדמנויות ההשקעה הפונדמנטליות המעניינות כיום בשוק ההון.

הדעות והמסקנות המובאות בכתבה הן בבחינת הבעת דעה של הכותב בלבד. אין לראות באמור משום המלצה או עצה, והוא אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו של כל אדם