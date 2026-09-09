אתם לא קשוחים מספיק כדי להשיג את תשואות הענק האלה

אודות המשקיע האינטליגנט הטור שבועי של 'המשקיע האינטליגנט' מאת ג'ייסון צוויג, מתפרסם ב־Wall Street Journal מזה כעשור ומתפרסם בגלובס באופן בלעדי. לדברי צוויג: "המטרה שלי היא לסייע לכם להבחין בין העצה הטובה לבין זו שרק נשמעת טוב"

אודות ג'ייסון צוויג מבכירי העיתונאים של The Wall Street Journal. מחברו של הספר "הכסף שלך והמוח שלך: איך מדעי המוח יכולים לסייע לכם להיות עשירים", והעורך של הגרסה המעודכנת של רב־המכר "המשקיע הנבון", שהוגדר על ידי וורן באפט כ"ספר ההשקעות הטוב ביותר שנכתב אי־פעם"

המטרה שלכם בהשקעה לטווח ארוך היא לצבור הון בעשורים הקרובים בדרך הבטוחה והאמינה ביותר האפשרית. אז מה דעתכם לנסות להגיע לשם באמצעות אסטרטגיית השקעה קצרת טווח ומסוכנת להחריד? זה הרעיון האחרון שיצא מהמעבדה של המדענים המטורפים, הידועה גם בשם "אקדמיה".

● תשואות האג"ח בעולם בטלטלה וכל העיניים נשואות לפד

● למרות הנסיגה מהשיא: האנליסטים בוול סטריט שוריים על ג'יי פרוג בזכות מהפכת ה-AI

דרך אחת פופולרית כזו היא קרנות סל ממונפות, Leveraged ETFs, ששואפות להכפיל או לשלש את התשואה היומית של נכסים שונים, ואלו נוטות לזנק או לצנוח בטווח הקצר. לדוגמה ביום חמישי האחרון, כשמדד S&P 500 עלה בקצת יותר מ־1%, יותר מ-25 קרנות ממונפות זינקו ב־20% לפחות, בעוד לפחות שבע קרנות איבדו יותר מחמישית מערכן ביום אחד.

למרות זאת, מחקר חדש טוען כי קרנות ממונפות בעלות פיזור רחב יותר הן "בעלות פוטנציאל לשמש רכיב קבוע בתיקי המשקיעים", ואף "השקעה טבעית עבור משקיעים צעירים שהונם הפיננסי קטן ביחס לערך ההכנסה העתידית שלהם מעבודה".

יש לי שלוש בעיות עם הטענה הזאת: ראשית, המחקר החדש מתעלם מהמגמה האחרונה בשוק הזה: התפשטות מסחררת של קרנות ממונפות שמבקשות להגדיל את התשואה היומית של מניה בודדת, סחורה או מטבע קריפטוגרפי, במקום את התשואה של מדד שוק רחב יותר.

לפי FactSet, נכון לסוף אוגוסט 612 מתוך 772 קרנות הסל הממונפות בארה"ב עוקבות אחר נכס בודד ולא מדד, מה שהופך אותן למסוכנות הרבה יותר. סוחרים וספקולנטים מתים עליהן כמובן, אבל משקיעים צריכים להתרחק מהן כמו מאש. קשה לדמיין שמישהו ינסה להחזיק בקרנות הללו לכל החיים, אבל ייתכן שיש מי שיעשה זאת.

שנית, השווקים לא תמיד נמצאים במגמת עלייה. וכך כשקרנות ממונפות מגדילות את הרווחים היומיים של נכס הבסיס שלהן, באותה מידה הן עשויות להגדיל גם את ההפסדים. קרן סל מסוג 2X מכפילה הן את העליות והן את הירידות של הנכס שאליו היא צמודה, וקרן 3X משלשת את הרווחים ואת ההפסדים. לכן, כשהשווקים יורדים במקום לעלות, הקרנות הממונפות יורדות הרבה יותר, ומותירות אתכם בהפסד עמוק בהרבה ממשקיעים בקרן שאינה ממונפת.

ההתנגדות השלישית שלי, והחשובה ביותר, היא שמשקיעים אינם על-אנושיים: ככל בני האדם הם אוהבים הנאה, אבל שונאים כאב.

התומכים בהחזקת קרנות סל ממונפות לטווח ארוך אוהבים להצביע על קרן ProShares UltraPro QQQ (סימול: TQQQ), שמבקשת לשלש את התשואה היומית של מדד נאסד"ק 100. מאז שהושקה בשנת 2010, הניבה TQQQ תשואה של כמעט 35,000%. הנתון הלא־מהעולם־הזה מקדים בשנות אור את התשואה של כ־1,800% שהניב הנאסד"ק 100 באותה תקופה.

מי השיג את תשואת הענק המצטברת הזאת? הניחוש המיטבי שלי - אף אחד בכלל. ולמה אני סקפטי? תשפטו בעצמכם: בחמשת השבועות הקשים ביותר של תגובת השוק למגפת הקורונה בשנת 2020, מדד נאסד"ק 100 ירד ב־27.8%. קרן TQQQ איבדה אז 69.8%; בשנת 2022 המדד ירד ב־32.4%, ואילו TQQQ איבדה 79%; מאמצע פברואר 2025 ועד תחילת אפריל נאסד"ק 100 ירד ב־22.8%. TQQQ איבדה אז 56.9%.

השמדת הון "רק ליום"

המוח האנושי אינו בנוי לעמוד בכאב כה גדול בטווח הקצר, גם אם פוטנציאל הרווח בטווח הארוך גדול הרבה יותר. הוכחה לעיקרון הזה נמצאת ממש לנגד עינינו כיום: בחמשת החודשים הראשונים של השנה, שוק המניות בדרום קוריאה יותר מהכפיל את עצמו. וכמו לפי הזמנה, בסוף מאי הושקו שם קרנות הסל הממונפות הראשונות במדינה העוקבות אחר מניות בודדות. משקיעים פרטיים נלהבים הזרימו אליהן טריליוני וון דרום קוריאני, שהם מיליארדי דולרים.

ואז, במהלך שישה שבועות קשים ביוני וביולי, מניות מדד קוספי צנחו ב־40%. בכל יום של ירידות, קרנות הסל הממונפות הכפילו ושילשו את ההפסדים היומיים. מאות אלפי דרום קוריאנים מכרו את החזקותיהם בטירוף. חוקרים מבית הספר למנהל עסקים בהרווארד מעריכים שמשקיעים בעשר מהקרנות הממונפות הגדולות ביותר על מניות דרום קוריאניות הנסחרות באסיה, הפסידו 21 מיליארד דולר, לאחר שנהרו אליהן סמוך לשיא ומיהרו לצאת סמוך לשפל.

למרות זאת, מחקר חדש שניתח נתונים מהשנים 2011 עד 2025, מצא כי בממוצע, קרנות סל ממונפות לא השמידו הון בפרקי זמן ארוכים מיום אחד. לפיכך, החוקרים טוענים שהקרנות האלה יכולות לסייע למשקיעי טווח ארוך "להשיג טוב יותר את יעדיהם הפיננסיים".

צעירים, לכו תגדילו מינוף

אחד ממחברי המחקר, רוברט וייטלו, פרופסור למימון באוניברסיטת ניו יורק, מציע להניח שתי הנחות: התשואה הצפויה על מניות בטווח הארוך היא חיובית, ולמשקיעים צעירים צפויות עוד עשרות שנים של הכנסה מעבודה, שיכולה לקזז את הסיכונים הכרוכים בקריסות בשווקים. וייטלו אף מציע כי "אולי אנחנו צריכים לומר למשקיעים צעירים שהם דווקא צריכים להגדיל את המינוף שלהם, ושזה הכלי לעשות זאת".

הוא לא מתעלם מהביצועים הגרועים של קרנות ממונפות בשווקים דוביים רבים, אך סבור כי "זהו טבעו של סיכון. לפעמים מרוויחים ולפעמים מפסידים. השאלה מי יכול להתמודד עם להפסיד כמעט הכול?".

מנהלי הקרנות האלה אומרים שרוב הרוכשים מחזיקים בהן לפרקי זמן קצרים - ימים עד כמה חודשים. לדעתי, רכישה של קרן ממונפת והחזקה בה לטווח ארוך מתאימה רק לאנשים שמסוגלים לבלות את שארית חייהם בתא בידוד חושי. אולי עשרות שנים של ריחוף בדממה ובחשכה יוכלו לבודד אתכם מהאימה הצרופה שבאובדן רוב כספכם שוב ושוב ושוב. קרנות סל שמטרתן להשיג תשואה יומית כפולה או משולשת מזו של הנכסים אחריהם הן עוקבות. בתשואות חיוביות הן מגדילות את הרווחים, ובירידות מעמיקות מאוד את ההפסדים.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.