"אי אפשר לקיים קהילה, תוכן או סיקור בחלל ריק. זה אקוסיסטם שכולם צריכים לקחת בו חלק", כך אמרה מו"ל גלובס, אלונה בר און, בפתיחת ועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי, שהתקיימה היום בהילטון, ת"א. "נדמה שעיתונות, כנסים, הכל יכול להתקיים בעצמו. אבל לא, צריך אנשים שאכפת להם, בתוך ומחוץ לעיתונות, ואני שמחה להיות חלק מקהילת הנדל"ן שמלווה את גלובס ושגלובס מלווה אתכם כבר למעלה מ-40 שנה".

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בר און פתחה בשאלה לקהל - כמה פעמים חצתה ישראל את רף ה-80 אלף התחלות בנייה, וציינה כי מלבד בשנת 2025, הפעם היחידה בה זה קרה היתה ב-1991 - שנה שהתאפיינה בגל העלייה. "כולם דיברו על מפת הארץ שמשתנה, והכול משתנה וזה רק מראה כמה אנחנו לא מספיק מחוברים למספרים כולנו. כי ב-1991 כשהייתה כזאת כמות התחלות בנייה, הפיזור הגיאוגרפי היה שונה לחלוטין, והתמונה אינה אותה תמונה. מאז חלפו 35 שנים, והגענו לאותם המספרים. כמו שאתם רואים אין שום קשר בינם לבין גודל האוכלוסייה". עוד ציינה בר און כי בשנת 1991 התחלות הבנייה בדרום היוו למעלה מ-34%, כשב-2025 המספר עמד על 16%.

"אלו שאלות שאני מניחה שבשנים הקרובות תהיה עליהן הרבה עבודה, כי כולם מבינים שהמציאות בישראל השתנתה ומשתנה, ואני מקווה שגם נראה מספרים אחרים. אבל כרגע, אולי כתלות בתשתיות תחבורה ואולי כתלות בנושאים נוספים, עדיין התמונה נראית כך".

עם זאת, בר און מצאה נקודת אור אותה חלקה עם הנוכחים. "יש דברים מאוד נחמדים ומי שקורא גלובס רואה גם אותם. למשך, 39 שנים לא קם קיבוץ חדש בישראל. ובסוף השבוע פורסם אצלנו הסיפור על גל שוחמי, שוויתר על תפקיד אלוף והלך להקים קיבוץ בתל ערד.

"אז דברים קורים. הם קורים לפעמים בקטן, אבל הם מתחילים ואני מאוד מקווה שנעמוד פה בשנים הבאות ונראה מפה קצת אחרת, כי המדינה זקוקה לזה".

"אנשים בוחרים ביותר נתונים, יותר עובדות ופחות דעות"

"בין פוליטיקה לבין נתונים, מה אנשים רוצים?", שאלה בר און, וציינה כי בארה"ב, בישראל ובעולם כולו האמון בתקשורת ובפוליטיקה נמצא בשפל גדול. "אני לא אגיד חסר תקדים, יש לו כבר תקדים, הוא כל הזמן מתקדם. אבל מה שאנחנו לפחות רואים זה שאנשים בסוף כן בוחרים, לפחות מולנו, הם בוחרים ביותר נתונים, יותר עובדות ופחות דעות.

"לכן, זו הדרך שאנחנו מנסים ללכת בה, אותה נראה גם בכנס הזה. אין פה פוליטיקאים, הפוליטיקאים היחידים שיתראיינו היום פה הם או בעלי תפקידים מקצועיים או מרשויות מקומיות. זאת על מנת שנצליח לייצר דיון יותר מקצועי. זה לא רק בגלל תקופת הבחירות אלא נמשך כבר שנים, אנחנו לא מביאים פוליטיקאים לכנסים, מוותרים על הכבוד, החשיפה והסינקים, מכיוון שאי אפשר לקיים דיון בצורה כזאת. כשהכול הופך לדעות והעובדות לא משחקות תפקיד ואז הציבור משלם את המחיר.

"גלובס הוא הוכחה טובה לקהל הישראלי שגם כשעושים פחות שלילי, פחות שחור, יותר עובדות ופחות דעות, גם עובדות טובות ולא רק רעות, גם הקמות קיבוצים ולא רק אי מכירת דירות, עדיין הקהל רואה את זה".

"אני מקווה שככל שיחלפו השנים, נוכל לעשות עוד כנסים ולשאול עוד שאלות לגבי ועדות התכנון ומה קורה בהן, לגבי כמה זמן לוקח להיתרים ולגבי איך רואים כל מיני פונקציות במדינה וברגולציה שלה", סיכמה בר און. "נעשה את זה בסקרים, נקבל יותר מידע ואני מקווה שנעשה גם שירות יותר טוב".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.