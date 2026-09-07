בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי, הציג יהודה סבן מנכ"ל עדן, החברה לפיתוח כלכלי בירושלים, את מהפכת התשתיות שמתחילה בירושלים. "עדן היא למעשה חברה בבעלות עיריית ירושלים עם שתי זרועות", פתח סבן. "הזרוע הראשונה מפתחת מרכזי עסקים עירוניים, בין היתר בכניסה לעיר. החברה עוסקת גם בכל תהליכי הייזום והניהול, ובשטחים שלנו יש גם 36 אלף יחידות דיור. הזרוע השני היא עסקית - עדן אחראית על ההקמה וההפעלה בכספים פרטיים, לא ממשלתיים, על הקמת והפעלת מתקני אנרגיה, חניונים ועוד".

● ועידת ישראל לנדל"ן | צחי אבו על עסקת ג'י סיטי: "טעיתי כשזיהיתי כוונה מצד כצמן למכור את השליטה"

● יעקב אטרקצ'י: "אני לא מצליח להבין את הקמצנות והטיפשות של המדינה בתוכניות התחדשות עירונית"

בדבריו התמקד סבן בפרויקט רובע העסקים בכניסה לעיר, "בירושלים יש ערכים גדולים מזה שנים - אקדמיה, תרבות, גופי ממשל והמון עסקים קטנים. אבל לראשונה פיתחנו כאן מרכז עסקים ראשי בכניסה לעיר - מקום שמשלב בין עסקים בצורה משמעותית ליכולות שכבר יש בירושלים".

בשביל זה, הדגיש סבן, יש צורך קודם כל בתחבורה נגישה. "ללא התחבורה שיש היום, ושצפויה להיות בשנים הקרובות, לא הייתי עובר לעבוד בעצמי בירושלים. הרכבת המהירה משנה הכל, הקו האדום שעובר בכל מרכז ירושלים, קו L3 שנפתח לפני כמה שבועות וקו נוסף שיפתח בסוף השנה. כל מרכז העסקים יתחבר למרכז תחבורתי שאין כדוגמתו בישראל. אגב, אם לא רוצים להגיע בתחבורה ציבורית - נפתח גם חניון הכי גדול שעדן מנהלת ברחוב שז"ר, שנמצא בסמוך לתחנה המרכזית".

"יש הטבות מס ומענקים משמעותיים"

סבן הציג את המתחמים שכבר שווקו בפרויקט וציין גופים רבים שלוקחים חלק - בין היתר, אשטרום, אמות, ישראל קנדה וב.ס.ר. אך בנוסף לאלו שכבר שווקו, סבן ציין גם הזדמנות באזור רחוב אברהם שפירא, הביטוח הלאומי ודרך בגין. "זה חלון שיפתח בקרוב, במרכז שרמ"י צפויה לפרסם. ברגע שיפתח תהיה לכם תקופה קצרה להשתלב במהפכה של ירושלים. כחלק מזה יש את מתחם C, שיהיה סמוך לתחנת רכבת - מגדל של 40 קומות, מעל חמישה דונם, עם 78 אלף מטר בנוי, מגה פרויקט. חלק ניכר מזה יילך למלונאות, אבל יש אפשרות להסב למגורים כדי להפוך את הקרקע לאטרקטיבית".

בנוסף, סבן ציין כי יש הטבות מס ומענקים משמעותיים שהמדינה תיתן לעסקים גדולים וקטנים שיכנסו. "כל אלו יאפשרו לנצל את היכולות המאוד גבוהות שיש בירושלים. בעבר, היינו סטודנטים בירושלים, אבל עברנו למרכז כי היה יותר נוח והיו שם רובעי עסקים. עכשיו זה קורה בירושלים.

"השינויים לוקחים את הבסיס שיש בירושלים, עם תרבות אקדמיה וגופי ממשל, אבל לראשונה בונה גם מתחם עסקים גדול ושלם עם שטח ציבורי גדול ותשתית תחבורתית שמאפשרת נגישות. כל אלו ביחד מגדילים את היכולת שלנו לייצר משהו מאוד אטרקטיבי ומסה קריטית שאני חושב שהייתה חסרה לירושלים בעשורים קודמים. באמצעות השילוב של כל הדברים תהיה מסה קריטית משמעותית שתהפוך את הכניסה לירושלים ואת ירושלים בכלל מרכז עסקים משגשג".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר, (.FBC & Co) אביב מליסרון ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.