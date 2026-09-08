בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר השבוע 18 חודשי מאסר בפועל על אנליסט הנדל"ן הבכיר שי ליפמן. השופטת דנה אמיר קיבלה את הסדר הטיעון שנערך בין פרקליטות מיסוי וכלכלה לבין ליפמן. בנוסף הוטל על ליפמן קנס וחילוט בגובה 275 אלף שקל. הוא יחל לרצות את עונשו בנובמבר.

ליפמן היה אנליסט בולט בתחום הנדל"ן בבית ההשקעות ווליו בייס. ביולי השנה הוא הורשע, על-פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בכך שניצל את מעמדו ואת האמון שניתן בו וסחר בניירות ערך על בסיס מידע פנים, באופן שהניב לו 225 אלף שקל.

ליפמן הורשע בעבירות של בעבירות של שימוש במידע פנים, תרמית בניירות ערך ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. הוא הורשע בשלושה מקרים של שימוש במידע פנים אליו נחשף מתוקף תפקידו וב-11 מקרים בהם רכש ניירות ערך של חברות ציבוריות בסמוך לפני שפרסם אנליזות חיוביות אודותיהן.

ליפמן אמר בבית המשפט כי בעת ביצוע העבירות הוא פירש באופן שגוי את מצב הדברים, כי חמש השנים שעברו מתחילת החקירה היוו נצח עבורו, וכי הוא ביקש לסיים את ההליך כבר לפני שנתיים. בא-כוחו, עו"ד ירון ליפשס, ציין בדיון הטיעונים לעונש את משך הזמן הממושך שחלף מתחילת החקירה ואת הקושי שחווה ליפמן שרצה להביא לסיום מהיר של ההליך, והדגיש את הפגיעה המקצועית שנגרמה לו.

"ענישה ממשית וקונקרטית"

השופטת אמיר ציינה בגזר הדין כי "בעת בחינת הסדר הטיעון נתתי דעתי גם לנסיבותיו האישיות, המשפחתיות והכלכליות של הנאשם כפי שפורטו בהרחבה על-ידי בא-כוחו, לכך שהנאשם ללא עבר פלילי, להודאתו המוקדמת, לנטילת האחריות על-ידו ולחיסכון הניכר בזמן השיפוטי שבכך".

את עונש המאסר שגזרה נימקה השופטת בכך ש"הפסול שבמעשים ברור, ועיקרון ההלימה מחייב במקרה זה ענישה ממשית וקונקרטית בדמות מאסר בפועל של ממש". היא הוסיפה כי גם מבחינת הפסיקה עולה מגמה כללית המכירה בחשיבות ענישה מחמירה בעבירות כלכליות, ובכללן עבירות של מידע פנים.

הפרשה התפוצצה באוקטובר 2021, אז החלטה רשות ניירות ערך בחקירה הגלויה. ביולי 2024 הוגש כתב אישום. במסגרת תפקידו כאנליסט בבנק ההשקעות ווליו בייס עסק ליפמן בניתוח פעילותן של חברות נדל"ן ציבוריות ופרסום אנליזות אודותיהן, וכן בייעוץ וליווי עסקאות של חלק מהחברות. תפקידו זה הקנה לו גישה למידע רגיש ולעתים סודי על חברות ציבוריות ועל מהלכים עסקיים.