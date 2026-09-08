בחסות יום כיפור: זה לכאורה הכסף הכי קל שתוכלו לעשות בפולימרקט

תקיפה אפשרית באיראן או ההימור המשתלם בעולם? ביממה האחרונה זירת המסחר המקוונת פולימרקט סוערת סביב השאלה "האם ישראל תסגור את המרחב האווירי שלה באופן נרחב עד סוף ספטמבר". שאלת המרחב האווירי פתוחה בפולימרקט מאז מאי ומתעדכנת בהתאם לתאריכים השונים, אך כעת המהמרים בטוחים ב-97% שהוא ייסגר עד סוף החודש. בסך-הכול, נפח המסחר בתאריכים אלה עומד על יותר מ-2 מיליון דולר.

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אלא שהמשקיעים, כך נראה, לא עושים זאת בגלל שהם מאמינים שתהיה מלחמה. הם עושים זאת בגלל שהם יודעים שב-20-21 בספטמבר מציינים בישראל את יום כיפור, והמרחב האווירי של ישראל נסגר באופן הרמטי. למעשה, המשקיעים "הבינו" את זה רק בסוף השבוע האחרון, כאשר בלילה שבין שישי לשבת הסבירות גדלה מ-12% ל-75%.

למה בדיוק התכוונו באתר

הסוגיה הזו הציפה ביממה האחרונה דיונים ארוכים סביב השאלה למה בדיוק התכוונו בפולימרקט, והאם יום כיפור עומד בכלל בכללי המשחק. "סגירה משמעותית מוגדרת כסגירה רחבה, ביטול או השעיה מוחלטת של תעופה מסחרית ברחבי כל המרחב האווירי האזרחי הישראלי או אזור המקיף את רוב המרחב האווירי האזרחי הישראלי, כולל טיסות מסחריות החולפות, מגיעות ויוצאות מאותו מרחב אווירי", נכתב באתר. "סגירה מזכה חייבת לחול באופן כללי על כל הטיסות ברחבי ישראל או תת-קבוצה מזכה של המרחב האווירי הישראלי… סגירות מרחב אווירי המתרחשות אך ורק עקב תנאי מזג אוויר לא יעמדו בקריטריונים".

כפי שניתן לראות, ההגדרות לא מתייחסות לשאלת יום כיפור, אבל ב-8 בספטמבר הוציאו בפולימרקט הודעה מחודשת והגיבו לשוק: "סגירת מרחב אווירי עקב חגים ייחשבו כעומדות בקריטריונים… אנו מודעים למחלוקת הקיימת סביב שוק זה", נכצב באתר.

ההחלטה הזו - שעל פניו נראית קצת תמוהה והופכת את ההימור הזה לכאורה לכמעט בטוח ב-100% - גרמה לנהירה נוספת של מהמרים - בתחילת השבוע הסבירות שהשוק העניק לתוצאה עמדה על כ־80%, וכעת כאמור היא עומדת על 97% - מספר שרק ממשיך לעלות.

יש לציין כי הסבירות הגבוהה שהדבר יקרה גם מורידה כמובן את התשואה. כעת, על כל 97 סנט שתשקיעו תקבלו דולר - רווח של 3 סנט. מנגד, אם תבחרו באפשרות שהדבר לא יתרחש - תקבלו דולר על כל 3 סנט. עם זאת, אם פולימרקט אכן תחשיב את החגים, זה נראה כמו אחד ההימורים הבטוחים ביותר שתוכלו לקחת.

לא חוששים מחידוש המלחמה

כדי להבין כמה המצב אבסורדי, די להביט בשאלה נוספת בפולימרקט - "האם הפסקת האש בין ישראל לאיראן תימשך עד 30 בספטמבר?". המהמרים בטוחים ב-88% שכן. זאת אומרת - מצד אחד המהמרים בטוחים שהפסקת האש תישמר - ומצד שני הם בטוחים שהמרחב האווירי ייסגר. הפער הזה מחזק וכמעט מוכיח את הטענה שהסיבה לזינוק בהסתברות אינה חשש ממלחמה, אלא פשוט לוח השנה הישראלי.

ברקע, כמובן, קיימת גם האפשרות שהמרחב הישראלי ייסגר בלי קשר ליום כיפור. "סביבת הביטחון באזור נותרה מורכבת, וקיימת אפשרות להסלמה בלתי צפויה", כתבו בשגרירות ארה"ב רק לפני שבוע. "האזרחים האמריקאים השוהים במזרח התיכון נקראים לגלות ערנות מוגברת ולהיערך לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחבי אוויר ושיבושים בתנועת הנוסעים".