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נאוויטס

התסבוכת של נאוויטס: ארגנטינה מאיימת בהליכים פליליים נגד החברה הישראלית ובכיריה

ממשלתו של חאבייר מיליי בארגנטינה מסלימה את מאבקה מול בריטניה על הריבונות באיי פוקלנד, ומודיעה על כוונה להגיש תלונה פלילית נגד נאוויטס פטרוליום • החברה הישראלית מחזיקה ב-65% מפרויקט הדגל Sea Lion באיים, שצפוי לעבור לשלב ההפקה ב-2028 • נאוויטס בתגובה: "פועלים בתמיכה מלאה של ממשלת בריטניה, איננו צד לסכסוך בין המדינות"

אריאל ויטמן 12:24
נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי / צילום: Shutterstock
נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי / צילום: Shutterstock

ארגנטינה מסלימה את סכסוך הריבונות ארוך-השנים שלה עם בריטניה והופכת אותו כעת גם למאבק משפטי מול חברת אנרגיה ישראלית. ממשלתו של הנשיא חאבייר מיליי הודיעה כי בכוונתה להגיש תלונה פלילית נגד חברת נאוויטס פטרוליום , החברות-הבנות שלה ובכירים בחברה, בשל מעורבותם בחיפושי נפט ובפיתוח מאגרים באיי פוקלנד.

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ממשלת ארגנטינה טוענת כי נאוויטס הפרה את החוק הארגנטינאי בכך שפעלה באגן הצפוני של האיים מכוח רישיונות שהעניקה בריטניה, רישיונות שבואנוס איירס לא מכירה בתוקפם, משום שהיא טוענת לריבונות על איי פוקלנד.

עבור נאוויטס, הסכסוך עלול להפוך את פרויקט הדגל הבינלאומי שלה למשהו מורכב בהרבה מהשקעת אנרגיה רגילות. החברה, הנסחרת בתל אביב, מפתחת את פרויקט הנפט Sea Lion, פרויקט ימי שעשוי להיות משמעותי, ושבו היא מחזיקה ב65% ומשמשת כמפעילה.

המהלך הארגנטינאי מגיע בשעה שנאוויטס מתכוננת לקדם את Sea Lion לעבר שלב ההפקה. נאוויטס אומרת כי שלב ההפקה צפוי להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2028, ולכן הסכסוך הופך רלוונטי יותר ויותר לא רק מבחינת החשיפה המשפטית של החברה, אלא גם לעתידו של אחד מפרויקטי האנרגיה הרציניים ביותר שבהם מעורבת חברה ישראלית.

ממשלת ארגנטינה הודיעה כי בכוונתה להגיש את התלונה הפלילית נגד נאוויטס, החברות-הבנות שלה ובכירי החברה, בטענה כי היו מעורבים בפעילות בלתי חוקית בתחום הנפט והגז באיי פוקלנד. התביעה תוגש ותתבהר בבית משפט בבואנס איירס.

מנאוויטס פטרוליום נמסר כי "אנו פועלים לפי החוק של איי פוקלנד, באישור ממשלת איי פוקלנד ובתמיכה מלאה של ממשלת בריטניה. אנו מבקשים להדגיש כי החוק הוא נר לרגלינו. תמיד פעלנו, ונמשיך לפעול, לפי החוק. אנו מבקשים להדגיש כי נאוויטס אינה צד לסכסוך בין ארגנטינה והממלכה הבריטית".