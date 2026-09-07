ארה"ב חוזרת להעלאות ריבית? ליו"ר הפד חסר נתון אחרון כדי להכריע

ביום רביעי בשבוע הבא הבנק המרכזי בארה"ב יתכנס להחלטת ריבית, שמהווה שינוי כיוון מההחלטות האחרונות, בהן השאלה היתה האם להוריד את הריבית. כעת חוזרת לשולחן אופציה נוספת: העלאה.

אבל לפני שההחלטה תתקבל, מחכים בפדרל רזרב לנתון אחד - האינפלציה לחודש אוגוסט, שצפויה להתפרסם ביום שישי, ה־11 בספטמבר, בשעה 15:30 (שעון ישראל).

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לפני כשבועיים, ב־28 באוגוסט, עמד יו"ר הפד, קווין וורש, על הבימה בכנס ג'קסון הול והבהיר כי המאבק באינפלציה אינו אירוע מהעבר, אלא המשימה הבוערת ביותר של הבנק המרכזי. "זהו קנה המידה שלנו: עלינו להיות בטוחים שאינפלציית הליבה נעה לעבר היעד שלנו, בצורה ברורה ובקצב מספק. אחרת, יש לנו עבודה לעשות. זו העבודה שלנו, זה המנדט שלנו, וזו המשימה שעלינו לקבל", אמר וורש.

הצהרה זו בעקבות אחת הבעיות העיקריות של קובעי המדיניות, והיא שהאינפלציה בארה"ב אינה מצליחה להתכנס ליעד הרשמי של הפד, 2% בחישוב שנתי, מאז פברואר 2021. מדובר ברצף חסר תקדים של 65 חודשים שבהם קצב עליית המחירים נותר גבוה מהרצוי, ומקשה על הורדת הריבית.

תחזיות השוק מעריכות כי מדד המחירים השנתי ייוותר ברמה גבוהה של 3.4%. במידה שהתחזיות יתממשו, הנתון יעניק גם לזהיר שבין חברי הפד, ולעומד בראשו, צידוק משמעותי ללחוץ שוב על הבלמים ולהעלות את הריבית.

הפיצול ניכר היטב בתמחור השוק, המגלם כעת סיכוי של 60% להעלאת ריבית, לעומת 40%־50% בלבד טרם פרסום נתוני שוק העבודה.

בפלטפורמות החיזוי, כדוגמת פולימרקט, כ־49% מהמהמרים צופים העלאת ריבית של 25 נקודות בסיס (רבע אחוז) בהחלטה הקרובה, בעוד 52% עדיין מעריכים כי הפד יעדיף להותיר את הריבית ללא שינוי כדי לאסוף נתונים נוספים בעתיד ולהמתין ולראות אם האינפלציה תוריד את הראש מעצמה.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים מצטרף להערכות ואומר כי: "צריך לשים לב להתבטאויות של חברי הפד, שמסתמנות כדי ניציות, כפי שראינו בג'קסון הול. נתון האינפלציה יהיה המכריע: אם הוא יעמוד בציפיות - יעלו את הריבית; אך אם האינפלציה תפתיע כלפי מטה, ייתכן בהחלט שימתינו עם המהלך".

לא השיקול היחיד

מלבד מדד המחירים לצרכן, מערכת השיקולים של הפד בהחלטה הקרובה תושפע ישירות מארבעה גורמי מפתח נוספים: דוח התעסוקה לחודש אוגוסט שהראה תוספת של יותר מכפול מהתחזיות, מדד ה־PCE שהראה עלייה, נסיקת מחירי הנפט ולחץ פוליטי מוושינגטון הכולל אולטימטום פומבי וחריף של הנשיא טראמפ ברשת Truth Social הקורא להורדת ריבית.

הסיבה המרכזית לכך שהפד שוקל העלאת ריבית טמונה באופי הדביק של מדדי המחירים. מדד ההוצאות לצריכה פרטית (PCE) לחודש יולי - מדד האינפלציה המועדף על הפד, רשם עלייה שנתית של 3.7%, בעוד מדד הליבה (בניכוי מזון ואנרגיה) עמד על 3.3%.

בנוסף, דוח התעסוקה האחרון לחודש אוגוסט הפתיע את הכלכלנים וטרף את הקלפים עבור אלו שציפו להותרת הריבית בצורה ודאית. המשק האמריקאי הוסיף 162,000 משרות חדשות - יותר מכפול מתחזיות המוקדמות של האנליסטים, בעוד ששיעור האבטלה נותר יציב על 4.1%, נתונים שבעבר תמכו בהעלאת הריבית.

הלחצים האינפלציוניים מתודלקים, בין היתר, מזינוק מחדש במחירי האנרגיה, כאשר מחירי הנפט חצו את רף ה־92 דולר לחבית על רקע המתיחות הגיאופוליטית מול איראן והשיבושים בנתיבי השיט במצרי הורמוז.

האולטימטום של טראמפ

הדיונים בתוך הפדרל ריזרב מתנהלים תחת אש צולבת מצד הדרג הפוליטי בוושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ, שמינה את קווין וורש לראשות הפד במקומו של ג'רום פאוול מתוך ציפייה למדיניות מוניטרית מרחיבה, אינו מסתיר את תסכולו מגישתו העצמאית והבלתי מתפשרת של וורש.

לאחר פרסום דוח התעסוקה, פרסם טראמפ ברשת Truth Social אולטימטום חריף, במסגרתו קרא לחברי הפד להיות: "פטריוטים לשם שינוי", ואיים: "הורידו את הריבית או שאעצור את הסחר עם מדינות שיש לנו איתן גירעון מסחרי... זה עדיף על מכסים!".

עם זאת, כלכלנים מזהירים כי מימוש איומי סחר או הטלת מכסים נוספים יחוללו שרשרת תגובות הפוכה: שיבוש שרשראות האספקה יוביל לייקור מוצרים, ויכריח את הפד להעלות את רמת הריבית להרבה יותר זמן.

בזמן שהדרג הפוליטי מנסה להשפיע על המדיניות, שוקי החוב מציגים מתיחות רבה. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים זינקה לרמה של כ־4.79% - השיא הגבוה ביותר מאז תחילת 2025, בעוד התשואה ל־30 שנה טיפסה מעל ל־5.24%, שיא של קרוב לשני עשורים שבו היא שוהה כבר כמעט חודשיים.

מאחורי העלייה בתשואות עומד שילוב של ציפיות לאינפלציה ממושכת, חוב לאומי שחצה את רף ה־40 טריליון דולר, ותחרות עזה על מקורות הון מצד חברות הטכנולוגיה המגייסות חוב עצום למימון תשתיות בינה מלאכותית. הלחץ בשוק החוב אף אילץ את שר האוצר, סקוט בסנט, להכריז על הרחבת תוכניות הרכישה החוזרת של אג"ח לטווח ארוך בניסיון לספק נזילות ולרסן את תשואות המימון הממשלתי.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מסביר כי העלאת ריבית תשפיע משמעותית על המגמה: "נראה השתטחות של עקום התשואות. חלק מזה נובע מעליית התשואות בעולם ועליית מחירי האנרגיה, אבל חלק מזה נובע מכך שהפד עדיין לא ממקד את מאמציו באינפלציה. אם הפד יעלה את הריבית, התשואות בטווח הקצר יעלו, אבל בטווח הארוך הן ירדו, משום שהשוק יראה שהבנק מתחיל לטפל ברצינות באינפלציה ובהשלכות החוב הממשלתי".

מה חושבים בוול סטריט

נוכח הנתונים האחרונים והמסרים החד־משמעיים מכנס ג'קסון הול, בתי ההשקעות והבנקים הגדולים בוול סטריט עדכנו מחדש את תחזיות הריבית שלהם. בחטיבת מחקר השווקים הגלובלי של ג'יי. פי מורגן הקדימו את התחזית להעלאת הריבית הקרובה ברבע אחוז מהמחצית השנייה של 2027 כבר לחודש דצמבר השנה.

הכלכלנים בבנק סיטי, שנחשבו בעבר לבעלי עמדה יונית, הודיעו דווקא כי הם דוחים את תחזית הורדת הריבית הראשונה שלהם עד ליוני 2027, תוך ביטול ההערכות הקודמות להקלות מוניטריות במהלך 2026.

הכלכלן הראשי בגולדמן זאקס, יאן האציוס, מעריך כי הנאום של וורש בג'קסון הול הציב תשתית ברורה להעלאת ריבית נוספת כבר בישיבת ספטמבר, במידה שמדד המחירים לצרכן ומדד מחירי היצרן (PPI) של אוגוסט יפתיעו כלפי מעלה. הכלכלן הבכיר של מורנינגסטאר, פרסטון קלדוול, הוסיף כי ייתכן שהפד יבחר להמתין בספטמבר כדי לבחון נתונים נוספים, אך תרחיש של העלאת ריבית עד פגישת אוקטובר הפך לסביר מאוד.

בשורה התחתונה, נתון מדד המחירים לצרכן שיתפרסם ביום שישי הקרוב הוא החתיכה האחרונה בפאזל הכלכלי של הקיץ, והוא יעמיד את הצהרותיו של וורש למבחן המציאות. רחוק מהבמה הבטוחה של ג'קסון הול, וכשהבית הלבן נושף בעורפו, יו"ר הפד ייאלץ להכריע: האם להיכנע ללחצים הפוליטיים ולהותיר את הריבית על כנה, או לפרוע את ההבטחה הנחרצת שסיפק בויומינג ולפעול לריסון האינפלציה - גם במחיר של מהלך ניצי נוסף וצינון הכלכלה הגדולה בעולם.