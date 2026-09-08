היקפי אי-הסדרים בחברת תומר מזון מתחילים להתבהר. ועדת הביקורת שמונתה לבחון את תוצאות החברה, בהמשך לחשש שעלה לגבי אי-סדרים בדיווחי תוצאותיה, גילתה כי המנכ"ל ובעל השליטה, דורון קימלוב, התערב באופן הצגת המלאי בדוחותיה. מה שיאלץ אותה לפרסם מחדש את תוצאותיה, כשבחברה צופים, השפעה שלילית של עד 3 מיליון שקל על הרווח.

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על פי דיווח החברה, חברת הייעוץ פאהן קנה, שנשכרה לבדיקה ייעודית של נושא המלאי, לאחר שעלה חשד שהנתון הוצג בצורה שגויה בדוחותיה, מצאה פערים בין הנתונים שפרסמה החברה, לבין אלו אשר נדרש היה לשקף בדוחות הכספיים. ברקע, גילתה הוועדה ממצאים המעידים לכאורה על התערבות והשפעה מצד בעל השליטה קימלוב, המשמש גם כמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון של החברה, ביחס לקביעת ערכי המלאי.

מחיקת רוב הרווח השנתי של החברה

בעקבות הממצאים תצטרך החברה לבצע הצגה מחדש של דוחות אלו, כשלהערכתם צפויה השפעה שלילית של 3-2 מיליון שקל על ההון העצמי והרווח השנתיים של החברה. למעשה, מדובר במחיקת רוב הרווח השנתי של החברה, שעמד אשתקד על כ-3 מיליון שקל.

בצל ממצאי ועדת הביקורת הודיעה החברה על מינויו של רו"ח גיא פרימן לתפקיד סמנכ"ל הכספים והמשנה למנכ"ל של החברה. פרימן ייכנס לתפקידו לאחר שיאושרו וייחתמו הדוחות הכספיים של תומר מזון, ויהיה אחראי על הובלת המערך הפיננסי של תומר מזון כחברה ציבורית.

בחברה מציינים, כי פרימן הינו סמנכ"ל כספים בכיר, בעל ניסיון רב של למעלה משני עשורים בתפקידי ניהול בכירים בחברות ציבוריות ופרטיות, ובפרט בתחומי המזון, מסחר והקמעונאות. בתפקידו האחרון כיהן פרימן מאז 2020 כסמנכ"ל הכספים של חברת תחנות הדלק טן. קודם לכן כיהן כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של חברת המזון הציבורית צ'אם.

מהחברה נמסר: "תומר מזון מחויבת לבירור מלא ויסודי של כל הסוגיות שעלו, והבדיקות נמשכות באמצעות הגורמים המקצועיים והבלתי תלויים שמונו לצורך כך. ועדת המאזן פועלת לבירור מלא ויסודי של הנושאים שעלו, ובכל מקום שבו עלה מידע שהצריך בדיקה נוספת, הבדיקה הורחבה והועמקה בהתאם.

במקביל, החברה כבר פועלת לחיזוק מנגנוני הבקרה והפיקוח. במסגרת זו, רו"ח גיא פרימן, שעתיד להיכנס לתפקיד סמנכ"ל הכספים והמשנה למנכ"ל, כבר משמש כגורם בקרה ופיקוח מטעם ועדת המאזן ופועל ליישום הנחיותיה. יובהר, כי הבדיקות טרם הסתיימו. החברה תמשיך לנהוג באחריות ובשקיפות ותדווח לציבור על התפתחויות וממצאים נוספים ככל שיידרש".

הסמנכ"לית המתפטרת חשפה את הפערים

ממצאי הבדיקה מגיעים לאחר שבחודש שעבר הודיעה חברת המזון, כי סמנכ"לית הכספים, אביטל פרלשטיין-צ'רני, התפטרה מתפקידה על רקע "אופן הטיפול במלאי של חברת תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון בשנים הקודמות". בעקבות הודעתה המפתיעה של הסמנכ"לית, התחילו בתומר מזון לבצע "בדיקה מיידית של אופן הטיפול במלאי".

תומר מזון הצטרפה לבורסה לפני כשלושה חודשים כשהשלימה מיזוג לשלד הבורסאי סיפיה ויז'ן, בהובלת פירמת הבנקאות להשקעות מור-לנגרמן. היא נסחרת בבורסה לפי שווי של 138 מיליון שקל ונמצאת בבעלותו של איש העסקים דורון קימלוב. מאז שנת 1979 החברה פועלת בתחום היבוא והשיווק של מוצרי מזון, עם יותר מ-1,600 מוצרים ויש לה 73 עובדים. כמו כן, היא בעלת מרכז לוגיסטי בפארק התעשיות בר-לב שבצפון, המשתרע על שטח של כ-30 אלף מ"ר.

בהתאם לדוחות שנמצאים במרכזה של הבדיקה, בשנת 2025 רשמה החברה הכנסות של 244 מיליון שקל, גידול של 20% ביחס לשנה שלפניה. הרווח הנקי הסתכם ב-3.1 מיליון שקל, זינוק של 42% ביחס לשנה שלפני. באשר למלאי, היקפו עמד לפי הדוחות שייבדקו, על 61.8 מיליון שקל, ירידה של 8% ביחס לשנה שלפניה.

עלות שכרו של הבעלים קימלוב (61%) מוערכת ע"י החברה בסכום של 2.8 מיליון שקל, כולל מיליון שקל בונוס על עמידה ביעדי רווח. הוא מורכב משכר חודשי של 118 אלף שקל וזכאי למענק בגובה של 5% מהרווח התפעולי השנתי של החברה. בנוסף, הוא זכאי ל-30 ימי חופשה שנתית (עם צבירה ל-3 שנים) והחזר הוצאות.

בחברה מועסקים גם בנו של קימלוב, תומר, שהוא סמנכ"ל רגולציה ויבוא, ואלה אשתו היא מנהלת הפרסום והמדיה.