"יש קו מחבר בין ספורט לבין השקעות - בשניהם הדבר המרכזי ביותר הוא קודם להבין מה המטרה ומשם לגזור את הדרך אליה. אם אני לא יודע לאן אני רץ, אז לא משנה כמה אתאמן - לא אגיע לשם. ואם אני לא יודע מה אני רוצה להשיג באמצעות ההשקעה, לא אוכל לבנות את האסטרטגיה להגיע אליה. במובן הזה, התכונות שלי כספורטאי מאוד עזרו לי גם בתור יזם".

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את הדברים אמר היזם גיל מרנץ, שזכה ב־2019 בעונה השנייה של התוכנית "נינג'ה ישראל" בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי. לאחר זכייתו הקים את "נינג'ה סקול", שהפכה לרשת בתי הספר לנינג'ה הגדולה בישראל עם 12 מתחמים ברחבי הארץ. במקביל, מרנץ מעביר הרצאות על חוסן מנטלי והתמודדות עם קשיים והצלחה, ומעניק ליווי מקצועי ליזמים אחרים בתחום הנינג'ה.

"אף פעם לא סמכתי על התהילה. פרסום זה נחמד, אבל תמיד רציתי לעשות דברים יציבים וחזקים, ליזום משהו של עצמי ולקבע תשתית עסקית שתמשיך שנים קדימה", סיפר מרנץ. "כיום אני פועל לייצר מנגנונים שימשיכו גם כשלא אצליח להתעסק בזה".

"חייבים להתחיל לעשות"

מרנץ, בן 31 כיום, פתח את פרק היזמות שלו לאחר הזכייה בתוכנית. תחילה היה מעורב בהקמת מתחמי נינג'ה וכושר של משקיעים אחרים, ובהמשך ייסד והקים את בית הספר שבבעלותו. לדבריו, "המרכיב המרכזי שמאפיין יזם או משקיע זו תעוזה. ממש פחדתי לפתוח חברה ולהחזיק עובדים וחשבונות. הייתי באמת מבוהל, אבל לא ראיתי ברירה אחרת. כל הזמן שאלתי את עצמי 'מה אם' ולא יכולתי להתמודד עם זה שאני רוצה לעשות משהו ולא עושה אותו".

למי שמעוניין לפתוח מיזם אך חושש, אמר מרנץ כי "העשייה היא הכלי החשוב ביותר, כי דרכו אנחנו לומדים ומגלים את המיומנויות והיכולות שלנו. חייבים להתחיל לעשות, לא לחשוש".

מרנץ נשאל האם הרגיש נח יותר לקחת סיכונים גבוהים בין היתר בשל גילו הצעיר, והשיב: "אני בטוח שלגיל היה יתרון, ולא בטוח שאת הסיכונים שיכולתי לקחת אוכל לקחת בעתיד, כשיהיו לי התחייבויות גדולות יותר", אך הוסיף כי "כדי לפעול אנחנו צריכים לשאול מהו התרחיש הגרוע ביותר והאם נוכל להתמודד אתו. ביטחון עצמי נובע מלסמוך על עצמך ולפעול. אם טעית תוכל להפיק לקחים ולהשתפר, אבל כל עוד לא תפעל לעולם לא תדע מה קרה בצד השני של הפחד, בצד של 'מה אם'. העשייה יוצרת ביטחון עצמי ואז אפשר להתמודד עם הרבה יותר אתגרים".

"חושב על הנינים שיהיו לי"

מרנץ הוסיף וסיפר על ה"אני מאמין" שלו להשקעות, שכולל השקעות לטווח ארוך מאוד שהוא אפילו לא מצפה ליהנות מהן, אלא לייצר הון בין־דורי. "אני משקיע במחשבה על הנינים שיהיו לי. אני מאמין שתזרים הוא המלך - ככל שיש לי יותר תזרים יש לי יותר יכולת לעשות דברים, לקחת הזדמנויות, לסגור עסקאות לפני שהן מתנדפות. אני פועל כל הזמן כדי לייצר עסקים ומנגנונים תפעוליים שנותנים לי תזרים כל חודש. עם התזרים הזה אני יכול גם לשחק את משחק היזמות וגם לייצר תשתית להון בין־דורי.

"כל הזמן אומרים 'תשקיע, תשים בתיק גמל ותוך 30 שנה תהיה מיליונר'. מה יקרה אם אשים את זה מאה שנה קדימה? המספרים מטורפים. אני לא צריך לעשות הרבה בשביל שהנינים שלי ייהנו מהתיק הזה. אני לא משתמש בכסף הזה ומראש מייצר ביטחון לדורות הבאים שלי".

הדרך לשם, הסביר מרנץ, עוברת דרך השקעות בנדל"ן ובמניות. "אני עובד גם בציר של המסחר וגם בציר של השקעות נדל"ן לטווח ארוך מאוד. אני גרוע במסחר אז קונה רק מניות שאני מאמין בהן. אני עכשיו צולל לנדל"ן ולומד את התחום כדי לבסס שם את ההון לעתיד".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.