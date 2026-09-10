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1. מהי המצאתה החשובה של החקלאית האוסטרלית מריה אן סמית?

2. מהו צבע פריחת עצי התפוח?

3. איזה זמר ידוע נולד בשם פארוק בולסרה?

4. באיזה שיא היסטורי מחזיקה ממשלתה של ג'ורג'יה מלוני בפוליטיקה האיטלקית?

5. על שם מי נקרא הגשר החדש שנחנך השבוע בין רוסיה לצפון קוריאה?

6. כמה מעלות פרנהייט הן 100 מעלות צלזיוס?

7. איך נקראת אָמֶּבּה בעברית?

8. בספר הילדים תירס חם, מה מביאה איתה שחף?

9. מה ההבדל בין דבש מוֹנוֹפְלוֹרי לדבש פּוֹלִיפְלוֹרי?

10. איזה מנכ"ל אגדי של חברת ג'נרל אלקטריק (GE) כונה "מנכ"ל המאה"?

11. כמה מדינות פדרליות (מדינות מחוז) יש בגרמניה?

12. מהי "מטריצת אייזנהאואר"?

13. הוריהם של אילו דמויות ספרותיות היו ליאורה קרנר ולודוויג פלפי?

14. בסדרה הקומית "קרובים קרובים" מה היה מקצועו של אילן, אותו גילם אילן דר (שהלך לעולמו השבוע)?

15. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית להאשטאג?