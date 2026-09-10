איך נקראת אָמֶּבּה בעברית?

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1. מהי המצאתה החשובה של החקלאית האוסטרלית מריה אן סמית?
2. מהו צבע פריחת עצי התפוח?
3. איזה זמר ידוע נולד בשם פארוק בולסרה?
4. באיזה שיא היסטורי מחזיקה ממשלתה של ג'ורג'יה מלוני בפוליטיקה האיטלקית?
5. על שם מי נקרא הגשר החדש שנחנך השבוע בין רוסיה לצפון קוריאה?
6. כמה מעלות פרנהייט הן 100 מעלות צלזיוס?
7. איך נקראת אָמֶּבּה בעברית?
8. בספר הילדים תירס חם, מה מביאה איתה שחף?
9. מה ההבדל בין דבש מוֹנוֹפְלוֹרי לדבש פּוֹלִיפְלוֹרי?
10. איזה מנכ"ל אגדי של חברת ג'נרל אלקטריק (GE) כונה "מנכ"ל המאה"?
11. כמה מדינות פדרליות (מדינות מחוז) יש בגרמניה?
12. מהי "מטריצת אייזנהאואר"?
13. הוריהם של אילו דמויות ספרותיות היו ליאורה קרנר ולודוויג פלפי?
14. בסדרה הקומית "קרובים קרובים" מה היה מקצועו של אילן, אותו גילם אילן דר (שהלך לעולמו השבוע)?
15. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית להאשטאג?
תשובה 1
תשובה 2
תשובה 3
פרדי מרקיורי (שהשבוע מלאו 80 שנה להולדתו)
תשובה 4
הממשלה הרציפה וארוכת הימים ביותר בתולדות איטליה מאז מלחמת העולם השנייה (לאחר שחצתה את שיאו של סילביו ברלוסקוני מ-2001-2005)
תשובה 5
על שם יעקב נוביצ'נקו, קצין בצבא האדום שב-1946 הציל את חייו של מנהיג צפון קוריאה הראשון, קים איל-סונג
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
במונופלורי המקור בעיקר בסוג אחד של פרחים, ובפוליפלורי הדבש מופק מכמה סוגי פרחים
תשובה 10
תשובה 11
תשובה 12
כלי לניהול זמן ולתעדוף משימות, המחלק את העבודה לארבעה רבעים על בסיס רמת החשיבות ומידת הדחיפות של כל משימה
תשובה 13
אורה ולי, מספרו של אריך קסטנר "אורה הכפולה"
תשובה 14
תשובה 15
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