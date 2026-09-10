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הטריוויה השבועית

איך נקראת אָמֶּבּה בעברית?

מהו צבע פריחת עצי התפוח, כמה מעלות פרנהייט הן 100 מעלות צלזיוס, והוריהם של אילו דמויות ספרותיות היו ליאורה קרנר ולודוויג פלפי? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 16:00
איך נקראת אָמֶּבּה בעברית? / צילום: Shutterstock
איך נקראת אָמֶּבּה בעברית? / צילום: Shutterstock

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1. מהי המצאתה החשובה של החקלאית האוסטרלית מריה אן סמית?
2. מהו צבע פריחת עצי התפוח?
3. איזה זמר ידוע נולד בשם פארוק בולסרה?
4. באיזה שיא היסטורי מחזיקה ממשלתה של ג'ורג'יה מלוני בפוליטיקה האיטלקית?
5. על שם מי נקרא הגשר החדש שנחנך השבוע בין רוסיה לצפון קוריאה?
6. כמה מעלות פרנהייט הן 100 מעלות צלזיוס?
7. איך נקראת אָמֶּבּה בעברית?
8. בספר הילדים תירס חם, מה מביאה איתה שחף?
9. מה ההבדל בין דבש מוֹנוֹפְלוֹרי לדבש פּוֹלִיפְלוֹרי?
10. איזה מנכ"ל אגדי של חברת ג'נרל אלקטריק (GE) כונה "מנכ"ל המאה"?
11. כמה מדינות פדרליות (מדינות מחוז) יש בגרמניה?
12. מהי "מטריצת אייזנהאואר"?
13. הוריהם של אילו דמויות ספרותיות היו ליאורה קרנר ולודוויג פלפי?
14. בסדרה הקומית "קרובים קרובים" מה היה מקצועו של אילן, אותו גילם אילן דר (שהלך לעולמו השבוע)?
15. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית להאשטאג?

תשובה 1

זן התפוחים "גרני סמית"

תשובה 2

לבן-ורוד

תשובה 3

פרדי מרקיורי (שהשבוע מלאו 80 שנה להולדתו)

תשובה 4

הממשלה הרציפה וארוכת הימים ביותר בתולדות איטליה מאז מלחמת העולם השנייה (לאחר שחצתה את שיאו של סילביו ברלוסקוני מ-2001-2005)

תשובה 5

על שם יעקב נוביצ'נקו, קצין בצבא האדום שב-1946 הציל את חייו של מנהיג צפון קוריאה הראשון, קים איל-סונג

תשובה 6

212 מעלות פרנהייט

תשובה 7

חִלּוּפִית

תשובה 8

עגלת בובה 

תשובה 9

במונופלורי המקור בעיקר בסוג אחד של פרחים, ובפוליפלורי הדבש מופק מכמה סוגי פרחים

תשובה 10

ג'ק וולץ'

תשובה 11

שש עשרה מדינות

תשובה 12

כלי לניהול זמן ולתעדוף משימות, המחלק את העבודה לארבעה רבעים על בסיס רמת החשיבות ומידת הדחיפות של כל משימה 

תשובה 13

אורה ולי, מספרו של אריך קסטנר "אורה הכפולה"

תשובה 14

סוכן ביטוח

תשובה 15

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