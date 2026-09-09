האם צפוי שינוי דרמטי במפת הבעלות של בתי ההשקעות? לאחר מספר שנות שיא בענף, בעלי מניות בחלק ממנהלי הכספים הגדולים במשק בוחנים את מימוש מניותיהם כשבצד הקונה עשויה לעמוד קרן זרה או גוף מקומי. "קרנות זרות מארה"ב ואירופה פונות לגופים ומחפשות לרכוש בתי השקעות", אומר לגלובס גורם בענף. "גם חלק מחברות הביטוח רוצות לקנות".

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הפרסום השבוע על כך שגילעד אלטשולר וקלמן שחם, הבעלים של בית ההשקעות אלטשולר שחם, בוחנים את האפשרות למכור את החזקותיהם בחברה (בעקבות מהלך דומה של משפחת ברקת במיטב), עורר סערה והוביל לכך שגם בחלק מבתי ההשקעות האחרים קיבלו טלפונים כדי לדעת האם הבעלים רוצים למכור. כך מאשרים בענף בשיחות עם גלובס.

"אנחנו רק מחפשים רכישות", אמרו בגוף אחד. באחר הוסיפו כי "קיבלנו המון טלפונים" ובגוף שלישי הוסיפי כי "יש התעניינות. כל הזמן מתעניינים בנו, גורמים מחו"ל. אנחנו לא למכירה במחירים האלו, העתיד עוד לפנינו, אנחנו רק בהתחלה".

"יש דיבור"

בבורסה, היכן שהמשקיעים מצביעים בכסף ומספקים את האינדיקציה ואת הלך הרוח איפה הם חושבים שאולי תהיה עסקה, ניתן היה לראות שמניית אלטשולר שחם זינקה בשיעור דו־ספרתי על רקע פרסום המגעים, באחד המחזורים הגבוהים בשוק, למרות שהמניה אפילו לא נמצאת במדד ת"א 125.

גורם שמכיר את מה שקורה באלטשולר שחם אישר לגלובס שהנושא נמצא על השולחן "יש דיבורים לכאן ולכאן". במקביל התגובה הרשמית של אלטשולר שחם למשקיעים הייתה שהבעלים "בוחנים מעת לעת הצעות והזדמנויות שמגיעות אליהם ביחס לאחזקותיהם במניות החברה בהתאם לשיקוליהם".

גורם בשוק מספר לגלובס "יש שמועות כבר הרבה זמן אבל אני מבין שהפעם זה לא באוויר". ההנחה היא שאם תגיע עסקה כזו, בשווי של סביב מיליארד שקל, היא תתבצע על ידי קרן השקעות זרה או גוף פיננסי מקומי. במקרה שבו מדובר יהיה באפשרות השנייה, התוצאה תהיה סינרגיה בשוק.

1.3 מיליון שקל במצטבר

בתי ההשקעות בישראל חווים בשנים האחרונות פריחה חסרת תקדים. בתי ההשקעות הציבוריים (מיטב, אי.בי.אי, מור, אנליסט, אלטשולר שחם וילין לפידות) מנהלים יחד כבר 1.27 טריליון שקל. בדוחות הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2026, הציגו ששת בתי ההשקעות הללו זינוק של 44% ברווח הנקי המצרפי לסך של 774 מיליון שקל, על הכנסות של 4 מיליארד שקל (עלייה של 26%).

המודל העסקי שלהם דומה במידה רבה לחברות הביטוח. גופי הפיננסים עובדים על "חוק המספרים הגדולים". ככל שהיקף הנכסים שלהם גדל כך דמי הניהול עולים ומאחר שאין צורך להגדיל את ההוצאות באותה פרופורציה, התוצאה היא זינוק בשורה התחתונה.

אלא שבעוד שמימושי מניות שביצעו בשנה האחרונה חלק מבעלי השליטה בחברות הביטוח (שלמה אליהו במגדל, משפחת המבורגר בהראל ועוד), נבעו מנקודת חוזק של תמחור שיא במניות, אצל שני בתי ההשקעות שעלו לכותרות בתקופה האחרונה, הנסיבות שונות לגמרי.

הראשון הוא של בית ההשקעות מיטב, שם קרן BRM של האחים אלי וניר ברקת מחפשת רוכש להחזקותיה (24%) אחרי זינוק של 900% במניית בית ההשקעות שגם הפך לגדול בישראל בשווי של 10.7 מיליארד שקל. השותפה של BRM במיטב, משפחת המייסד צבי סטפק (27%) הודיעה כי לא תצטרף למכירה שכזו.

מן העבר השני ניצבים בעלי השליטה באלטשולר שחם פיננסים גילעד אלטשולר וקלמן שחם (55% מהמניות בשווי של 855 מיליון שקל), ויאיר לוינשטיין המנכ"ל (15%). שמגיעים לאירוע אחרי פידיונות עצומים של 142 מיליארד שקל בתחום הגמל ו־20.5 מיליארד שקל בפנסיה, יותר מחצי מכל הכסף שניהל הבית בימיו הטובים (אז היה הגדול בישראל), ובלי הצלחה בינתיים לעצור את הסחף השלילי ביציאת הכספים.

יציאת הכספים מאלטשולר שחם נמשכת כבר כמה שנים ומגיעה על רקע תשואות חלשות יחסית של הגוף. שווי בית ההשקעות קרס מ־4.5 מיליארד שקל בשיא ל־1.5 מיליארד שקל בלבד כעת - למרות זינוק של 70% במניה בשלוש השנים האחרונות. בשיאו ניהל אלטשולר שחם 215 מיליארד שקל בתחום הגמל, כיום מנוהלים בו 109 מיליארד שקל בלבד (ובסה"כ כ-150 מיליארד שקל בנכסים מנוהלים - כשליש ממיטב).

"למה לא למכור?"

אם המימוש באלטשולר שחם אכן ייצא לפועל, הדבר עשוי ללמד כי בעלי השליטה מתקשים להאמין ביכולתו של בית ההשקעות לחזור לימי הזוהר. זאת למרות שלאורך השנים האחרונות, שבו וטענו בבית ההשקעות כי עם חזרת התשואות החיוביות, ייבלם סחף הפדיונות וכספי הלקוחות יחזרו.

כך שאחרי נפילה כה גדולה במניה (למרות ההתאוששות לאחרונה) לא מדובר בזמן המתאים למכור את מניות השליטה. בדרך כלל, כמו במקרה של מיטב, בעלי שליטה מעדיפים למכור אחרי עליות גדולות במניה ולא אחרי נפילה כזו.

לדברי גורם בשוק, "אלה לא חבר'ה צעירים, הם עברו אירוע מטלטל שלא היה כמותו בשוק ההון בישראל. כעת יש להם הזדמנות להיפגש עם מאות מיליוני שקלים, אז למה לא למכור?"