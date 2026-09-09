ראש הממשלה שמרוויח פי 7 מטראמפ - ובקרוב יקבל עוד יותר

ראש ממשלת סינגפור מוזכר כבר שנים כמנהיג הנבחר בעל השכר הגבוה בעולם. כעת הפער בינו לבין מנהיגי מדינות אחרות צפוי לגדול עוד יותר.

ראש הממשלה המכהן, לורנס וונג, הודיע בפרלמנט כי שכר השרים במדינה יעודכן כלפי מעלה, לאחר שלא השתנה במשך 15 שנה. בעקבות השינוי, חבילת השכר השנתית של וונג תעלה מ־2.2 מיליון דולר סינגפורי ל־3.6 מיליון דולר סינגפורי, כ־2.85 מיליון דולר אמריקאי.

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וונג הודיע כי במשך חמש שנים יתרום לצדקה את כל התוספת שיקבל בעקבות ההעלאה, בהנחה שימשיך לכהן כראש הממשלה לאורך כל התקופה.

השוואה למנהיגים אחרים ממחישה עד כמה חריג הסכום. חבילת השכר החדשה של וונג גבוהה ביותר מפי ארבעה מזו של נשיא שווייץ, ופי שבעה מהשכר השנתי של נשיא ארצות הברית, שעומד על 400 אלף דולר.

למעשה, לפי רשת CNBC, 3.6 מיליון הדולר הסינגפורי שיקבל וונג גבוהים מהשכר הסטטוטורי המצטבר של מנהיגי ארצות הברית, שווייץ, אוסטרליה, קנדה, דרום קוריאה וניו זילנד גם יחד. עם זאת, בחלק מהמדינות ההשוואה לא כוללת בונוסים והטבות נוספות.

בישראל, לשם השוואה, שכר היסוד של ראש הממשלה עומד על כ־61.5 אלף שקל בחודש, או כ־738 אלף שקל בשנה.

המודל שמפעילה סינגפור

השכר הגבוה של הפוליטיקאים בסינגפור אינו מקרי. המדינה מפעילה מודל שקושר את שכרם של בכירי הממשל לשכר במגזר הפרטי.

לפי נתוני אגף השירות הציבורי בסינגפור, שכר הבסיס לשר בדרגת הכניסה, המכונה MR4, נקבע בהתאם להכנסה החציונית של אלף האזרחים הסינגפורים בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר. מהסכום הזה מנוכים 40%, מתוך תפיסה ששירות ציבורי לא אמור להיות מתוגמל באופן זהה לקריירה במגזר הפרטי.

בעקבות העדכון יעלה רף השכר של דרגת MR4 מ־1.1 מיליון ל־1.8 מיליון דולר סינגפורי בשנה. שכר ראש הממשלה נקבע לפי סכום כפול מרף זה, ומכאן חבילת השכר השנתית של 3.6 מיליון דולר סינגפורי.

מאחורי השיטה עומדת תפיסה שהממשלה הסינגפורית מגינה עליה כבר שנים. אם המדינה רוצה למשוך אנשים מוכשרים לתפקידים הבכירים ביותר בשירות הציבורי, היא צריכה להציע להם שכר שיכול להתחרות, לפחות במידה מסוימת, במה שהיו יכולים להרוויח בעסקים, בפיננסים ובמקצועות מתגמלים אחרים.

בסינגפור גם מדגישים כי מדובר במודל של "שכר נקי" - כלומר, שכר גלוי ושקוף, ללא הטבות אישיות נסתרות או רכיבי תגמול שאינם מופיעים בשכר הרשמי. נושא משרה פוליטית מקבל משכורת אחת בלבד, גם אם הוא מחזיק במקביל בכמה תיקים.

"סוגיה קשה וטעונה"

עם זאת, העלאת רף ה־MR4 ל־1.8 מיליון דולר סינגפורי לא אומרת שכל השרים יקבלו מיד תוספת בסדר גודל כזה. וונג הסביר בפרלמנט כי נושאי המשרה המכהנים יקבלו החל מ־15 באוקטובר התאמה חד־פעמית של עד 9%, בהתאם, בין היתר, לביצועיהם ולמועד שבו עודכן שכרם בפעם האחרונה.

כך, למשל, שר שמקבל כיום 1.1 מיליון דולר סינגפורי בשנה עשוי לראות בשלב הראשון את שכרו עולה לכ־1.2 מיליון, ולא לזנק מיד ל־1.8 מיליון. התאמות נוספות ייקבעו בהמשך בהתאם לביצועים האישיים ולתחומי האחריות של כל שר.

וונג עצמו הודה כי מדובר בנושא רגיש מבחינה ציבורית, ואמר כי "שכרם של פוליטיקאים הוא סוגיה קשה וטעונה רגשית". לדבריו, "הסכומים גבוהים ממה שרוב האזרחים מרוויחים. לכן אני מבין מדוע הסינגפורים בוחנים אותם בקפידה, ומדוע לרבים יש רגשות עזים בנושא".

עם זאת, לדבריו, הקושי הפוליטי אינו סיבה להתחמק מהדיון. "אנחנו מנהלים מערכת פתוחה ומאמינים בשקיפות בנוגע לשכר השרים. אי אפשר להימנע מהסוגיה הזאת רק משום שהיא קשה מבחינה פוליטית".