יותר משני עשורים אחרי שיצא לדרך אורי מקס עדיין נשמע כמו סוחר. מנכ"ל ומייסד רשת מקס סטוק מוביל חברה ציבורית, שהמשיכה להציג בשנה החולפת צמיחה עקבית עם שיאים במכירות וברווח, אבל עדיין רוצה להיות זה שעובר בין המוצרים, נוגע בהם ומנסה לזהות את הדבר הבא שהלקוח הישראלי ירצה לקחת מהמדף.

"פעם הייתי מעורב בכל בורג, עד רמת סידור הסחורה על המדפים", אומר לגלובס מקס, שדורג במקום השביעי בפרויקט המנהלים. "עם השנים הבנתי שכדי שהחברה תצמח אני חייב לדעת לשחרר ולהאציל סמכויות, והיום עומדת לצדי הנהלה חזקה ומנוסה". מבחינתו, זה אחד השינויים המשמעותיים שעבר כמנהל.

ועדיין, לדבריו, העיקרון שסביבו נבנה העסק לא השתנה מאז החנות הראשונה שפתח במעלות. "צריך לתת ללקוח להרגיש שהוא קיבל יותר ממה שהוא שילם, לתת לו את המוצר הכי טוב, במחיר הכי טוב. זה העיקרון שמנחה אותנו, והתוצאות שלנו מדברות בעד עצמן".

ברבעון השני של 2026 רשמה מקס סטוק הכנסות של 379 מיליון שקל, עלייה של 12.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי זינק ב־30% ל־35.9 מיליון שקל, תוך המשך שיפור ברווחיות וגידול במכירות החנויות הזהות.

האם אפשר להפריד בין מקס לסטוק?

אורי מקס הגיע למקום ה־17 בדירוג האיכותי, וזכה לתנופה מרשימה מביצועי המניה, שהתברגה במקום השישי במדד הכמותי והותירה את עמיתותיה ממדד תל אביב צריכה הרחק מאחור. עם פרסום דוחות הרבעון הראשון, שבהם הציגה מקס סטוק צמיחה של 18.3% בהכנסות וזינוק של 56.7% ברווח הנקי, הגיבה המניה בעלייה של כ־18% בתוך יומיים. מאז המשיכה לטפס עד שהשלימה בתוך פחות משלושה שבועות זינוק של כ־37% לשיא שנרשם בתחילת יוני, ממנו נחלשה מאז כ־10%.

השיפור בתוצאות השנה האחרונה קיבל רוח גבית מהתחזקות השקל והוזלת היבוא. מקס מנסה להפריד בין תנאי השוק לבין העבודה הניהולית. "מצב הדולר בהחלט תרם. לא צפינו ירידה כזו, וגם ספגנו הפסדים מגידורים שעשינו בדרך", הוא מסביר. "אבל בסופו של דבר העבודה האמיתית היא הניהול בשטח. הרחבנו את מגוון המוצרים שלנו, המשכנו לפתוח חנויות, ייעלנו את שרשרת האספקה והגדלנו את רכיב היבוא הישיר שלנו".

בשנים האחרונות המשיכה מקס סטוק להרחיב את פעילותה, ומקס לא נשמע כמי שסבור שהשוק הישראלי כבר קרוב למיצוי. "מבחינתי אין דבר כזה תקרת זכוכית. אנשים מכל הארץ, ואפילו מחו"ל, שואלים אותי כל הזמן: נו אורי, מתי מקס סטוק תגיע גם אלינו? בעיניים שלי אנחנו רק בהתחלה, ויש לנו עוד אינסוף אפשרויות לצמוח ולהתפתח. הרעב והתעוזה שיש לי היום הם בדיוק אותו רעב ותעוזה שהיו לי כשפתחתי את החנות הראשונה".

בתחילת השנה מכר מקס מניות בחברה בהיקף של 50 מיליון שקל, ובמקביל קרן אייפקס הקטינה משמעותית את אחזקתה ברשת הקמעונאית. מבחינתו, השינוי בהרכב הבעלות לא שינה את מערכת היחסים שלו עם החברה. "לא השתנה כלום. מבחינתי העסק הוא אותו עסק והאחריות היא אותה אחריות, גם עם 1% פחות באחזקה שלי. זה העסק שהקמתי, ואני מאמין בו". הוא מוסיף כי "לזהבית (כהן, מנכ"לית אייפקס - נ"ש) ולאייפקס היה חלק עצום בפיתוח שלנו, והם עדיין שותפים שמחזיקים ביותר מ־8%. ההנהלה ואני נשארים כאן וממשיכים קדימה בכל הכוח, לפי האסטרטגיה שגיבשנו".

הזיהוי בין מקס לבין החברה כמעט מוחלט, ובמשך השנים אף הצביעה מקס סטוק עצמה על התלות במייסד כאיש מפתח. כשהוא נשאל מתי יגיע הרגע שבו יעביר את המפתחות, הוא לא מציב יעד. "אין תאריך. זה מפעל החיים שלי, וכל עוד אני חולם על העסק בלילה ונהנה לקום אליו בבוקר, אני ממשיך בכל הכוח".

עם זאת, מקס טוען שהחברה כבר אינה בנויה סביב אדם אחד. "ברור שהאחריות וההשפעה הן שלי כמייסד וכמנכ"ל, אבל יש היום במקס סטוק דנ"א ניהולי שאני גאה בו, וזה כבר מזמן לא רק אורי מקס. בנינו כאן הנהלה מהטובות בארץ, והיא מקבלת ביומיום הרבה החלטות בלעדיי".

היכולת להתנתק מעט מהניהול השוטף מתיישבת גם עם הנכונות שלו לבחון השקעות מחוץ לליבת פעילות הסטוק. בשוק הזכירו את מקס בין המתמודדים על רכישת וולט מרקט לצד קרן אייפקס, אולם הוא שומר על זהירות כשהוא נשאל על הכיוון. "אנחנו בוחנים השקעות בתחומים שונים, בין שדרך מקס סטוק ובין שברמה האישית שלי. אבל מאחר שמקס סטוק היא חברה ציבורית, אם וכאשר יהיה לנו מה להודיע ולעדכן - נעשה את זה כמובן בצורה מסודרת ושקופה".

"האונליין לא מחליף, אלא משלים"

גם כשהוא מדבר על קבלת החלטות, מקס חוזר שוב ושוב לאינטואיציה. הוא אינו מצביע על החלטה אחת קשה במיוחד שקיבל בשנה האחרונה, ומעדיף לתאר את התהליך. "כמנכ"ל של עסק כזה אתה מקבל הרבה החלטות, וברור שחלקן גם פחות מוצלחות. הגישה שלי היא להקשיב קודם כול לבטן שלי ואחר כך לאנשים שסביבי. לא פעם גם שיניתי את דעתי בזכותם".

במקביל לצמיחת הרשת, גם שוק הסטוק עצמו הולך ומתמלא בשחקנים. מקס דווקא רואה בכך עדות לכוחו של הפורמט. "במדינה יקרה כמו ישראל, הדיסקאונט הוא הפורמט המנצח ויש לו הרבה מקום. התחרות מחדדת אותנו, דוחפת אותנו קדימה ועושה טוב לצרכן שמחפש פתרונות זולים". לדבריו, "אני גאה שהכנסנו את המילה סטוק לצריכה השוטפת של עם ישראל".

אבל המתחרים של מקס סטוק כבר אינם רק הרשת שנפתחת בצד השני של הכביש. Temu ועלי אקספרס הפכו את הטלפון של הלקוח הישראלי למדף אינסופי של מוצרים זולים מכל העולם. "אי אפשר להתעלם מהם. הם מאפשרים ללקוח להשוות מחירים מול כל העולם, ואנחנו עוקבים אחרי זה מקרוב. במובנים מסוימים הם אפילו יותר דומים לנו".

ובכל זאת, הוא אינו שותף לתחזיות שלפיהן האונליין ייתר את החנויות. "בסוף הלקוח גם בישראל וגם בעולם אוהב לצאת מהבית, להגיע לחנות, לגעת בסחורה בידיים ולראות אותה בעיניים. אנשים נכנסים אלינו וקונים מעבר למה שתכננו כי זו חוויה. כבר שנים מנבאים שהאונליין יחליף את החנויות הפיזיות. בפועל זה לא מחליף, אלא משלים".

וכאמור, מקס הוא סוחר, אולי זו גם הסיבה שהוא עדיין מתקשה לדמיין את עצמו מחוץ לעסק. "החיידק של המסחר היה בי מאז שאני זוכר את עצמי. כילד מכרתי בשווקים ובפסטיבלים ולמדתי להבין מה אנשים רוצים. כשהשתחררתי מהצבא, קניתי בכסף שחסכתי מלאי של מוצרים ומילאתי את הטרנזיט שלי. למחרת פרצו לרכב וגנבו הכול. לקחתי הלוואה, קניתי שוב סחורה ויצאתי לדרך. אם הייתי מרים ידיים אז, מקס סטוק לא הייתה קיימת היום".

מאז, לדבריו, השתנו בעיקר ממדי העסק. "נשארתי אותו יזם של פרטים קטנים ועבודה קשה, רק שהיום זה עם 65 סניפים".