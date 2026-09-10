עשור אחרי שחברת התרופות טבע נכנסה למשבר הגדול בתולדותיה, בשנה האחרונה היו שני סימנים שהיא יצאה ממנו סופית: טבע ביצעה רכישה ראשונה, של Emalex (שפיתחה תרופה לתסמונת טורט בילדים), ושלוש סוכנויות הדירוג הבינלאומיות העלו את דירוג החוב שלה מרמת אג"ח זבל לדירוג השקעה.

מי שמוביל את טבע מתחילת 2023 הוא ריצ'רד פרנסיס, שדורג במקום העשירי ברשימת המנהלים המצטיינים של גלובס. לפני מינויו כיהן כשותף תפעולי בקרן ההשקעות Syncona וכמנכ"ל חברות הביוטכנולוגיה Purespring Therapeutics ו־Forcefield Therapeutics. קודם לכן היה במשך חמש שנים מנכ"ל Sandoz וחבר הנהלת נוברטיס, ולפני כן מילא שורת תפקידי ניהול בכירים בביוג'ן במשך 13 שנה. פרנסיס, יליד בריטניה, הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת מנצ'סטר מטרופוליטן.

פרנסיס החליף בתפקיד את קאר שולץ, שהוביל את שלב הקיצוצים והייצוב בחברה, אחרי שזו לקחה חובות עצומים למימון רכישת אקטביס ב־2015. פרנסיס הגיע לשלב השני - החזרה לצמיחה. הוא הציג אסטרטגיה שמבוססת על חדשנות ועל הפיכת החברה לחברת ביופארמה, עם דגש גובר על פיתוח תרופות מקור. המטרה הייתה: לשקם אות טבע אחרי שנות דעיכה בהכנסות - מטרה שהושגה - ואז להאיץ את הצמיחה ולבסס אותה לשנים הבאות.

ואכן, מאז כניסתו לתפקיד מניית טבע עלתה פי ארבעה. רק בחודש שעבר היא רשמה שיא של כמעט עשור, מה שסייע לה להתברג במקום ה־11 במדד הכמותי. בתקופה שנבחנה היא רשמה תשואה של כ־70% (בניכוי ריבית חסרת סיכון) והותירה הרחק מאחור את מדד תל אביב ביומד, עם כ־13%.

"כשהגעתי, החברה התמקדה בייצוב העסק ובהתמודדות עם אתגרי העבר", מסביר פרנסיס לגלובס. "זיהיתי שהתנאים הבשילו לשינוי בתפיסה, שיאפשר להתמקד בצמיחה, בחדשנות וביצירת ערך לטווח ארוך. טבע עוברת מחברה הממוקדת בגנריקה לחברת ביופארמה מובילה, ומה שהופך את המהלך הזה לאמין הוא לא רק האסטרטגיה, אלא הביצוע שלה.

"בעיניי, ההישג החשוב ביותר אינו רק התוצאות או הצמיחה, אלא השינוי בתרבות הארגונית. כיום יש בטבע ביטחון רב יותר ביכולתנו להוביל בתחומי הליבה הטיפוליים שלנו, לקדם צנרת חדשנית משמעותית וליצור ערך למטופלים, לעובדים ולבעלי המניות כאחד".

ועדיין, יש משהו אחד שהיה עושה אחרת. "יש תחום אחד שבו אני תמיד מאתגר את עצמי, והוא מהירות. בתעשייה מורכבת יש נטייה לנתח דברים יתר על המידה. אחד הלקחים שלמדתי הוא שכשהנתונים ברורים, חשוב לפעול בנחישות, להסתגל במהירות ולהמשיך ללמוד לאורך הדרך".

נשיא ומנכ''ל חברת טבע, ריצ'רד פרנסיס / צילום: אלעד מלכה

טבע נחשבה בעבר ל"מניית העם". זו הגדרה שאתה עדיין חותם עליה?

"טבע היא חלק מהסיפור הכלכלי והחברתי של ישראל כבר יותר מ־125 שנה, ואני מאמין שהקשר הייחודי בין הציבור הישראלי לחברה נשמר גם היום. לצד היותה חברת תרופות גלובלית מובילה, ישראלים רבים מרגישים אליה חיבור אישי".

"טיפולים יעילים יפותחו במהירות"

איך ייראה עולם הפארמה בעוד עשור ואיפה טבע תשתלב בו?

"אני מאמין שההבדל הגדול ביותר בעוד עשור יהיה במהירות שבה המדע יתורגם לתרופות. התקדמות ב־AI, ביכולות דיגיטליות והבנה עמוקה יותר של הביולוגיה של מחלות יאפשרו לחברות לפתח טיפולים ממוקדים ויעילים יותר, במהירות חסרת תקדים. במקביל, הבטחת גישה רחבה של מטופלים לתרופות איכותיות ובמחיר בר השגה תישאר חשובה לא פחות.

"החברות שיהיו בעמדה הטובה ביותר להצליח בסביבה הזאת הן אלה שישלבו מומחיות מדעית מעמיקה, נתונים, יכולות מבוססות AI וביצועים חזקים. השאיפה שלנו היא שטבע תהיה אחת מהחברות האלה. אנחנו בונים את שלב הצמיחה הבא באמצעות פורטפוליו חדשני, צנרת מוצרים שממשיכה להתקדם ויכולות ביופארמה חזקות יותר. אנחנו מזהים פוטנציאל לעשר השקות חדשניות בעשור הקרוב. במקביל, אנחנו ממשיכים לשמר את המעמד של טבע כמעצמת גנריקה, ויש לנו 15 תרופות ביוסימילר (גרסה מאושרת של תרופת מקור ביולוגית - ש"חו) בשוק. בסוף, ההצלחה תימדד ביכולת שלנו להביא חדשנות משמעותית למטופלים, לשפר תוצאות בריאותיות וליצור ערך מתמשך לאורך זמן".

מה האתגר המרכזי של טבע היום?

"באופן כללי, הייתי אומר שזה פחות עניין של אתגר ויותר עניין של הזדמנות. יש לנו הזדמנויות רבות בתחומים שונים - גנריקה, ביוסימילר, תרופות חדשניות - והמיקוד הוא בביצוע וביצירת ערך. בנינו לטבע בסיס צמיחה רחב ומגוון יותר, ואנחנו ממוקדים להמשיך לקדם את צנרת המוצרים, לבצע השקות מוצלחות ולממש את ההזדמנויות בכל רחבי הפורטפוליו. מבחינתי, הצלחה היא להפוך את המומנטום הנוכחי לצמיחה בת־קיימא, וחשוב מכל, להביא יותר תרופות למטופלים שזקוקים להן".

לאחרונה נודע על פיטורי מאות עובדים בטבע בישראל. עד כמה טבע תישאר דומיננטית בישראל והאם צפויים פיטורים נוספים?

"אנחנו בונים את טבע לעתיד, והופכים אותה לחברת ביופארמה מובילה, ולא רק מובילה בגנריקה ברמה עולמית. המשמעות היא שעלינו לבחון באופן שוטף את הפעילות הגלובלית שלנו אל מול הצרכים העסקיים ולעשות דברים מסוימים אחרת. בהתאם, אנחנו מתעדפים השקעות בתחומים אסטרטגיים שיתמכו בצמיחה העתידית, ובהם מו"פ, חדשנות ויכולות מסחריות. החלטות כאלה הן תמיד קשות ולעולם אינן מתקבלות בקלות. לטבע יש פעילות משמעותית בישראל, לרבות תוכנית החדשנות הגלובלית שלנו, Teva Rise שמנוהלת מכאן. כחלק מכך, אנחנו משקיעים בישראל במגוון תחומים הנשענים על החוזקות של האקוסיסטם המקומי, ובהם חדשנות בביוטק, בינה מלאכותית, פינטק ועוד".

השאלון המהיר

ריצ'רד פרנסיס עונה: כמה זמן לוקח לו להבין שטעה בגיוס עובדים, ומה מסוכן יותר - החלטה מהירה מדי או מאוחרת מדי? באיזה תדירות אני מסתכל על גרף המניה?

אני עוקב אחריו, אבל המיקוד שלי הוא בבניית חברה חזקה יותר לטווח הארוך. מה קשה יותר: לגייס עובד יוצא דופן או לשמר אותו?

כשהצטרפתי לטבע, היה קצת קשה יותר לגייס אנשים מוכשרים, משום שהייתי צריך לשכנע אותם בכיוון שאליו אנחנו הולכים. מה עדיף: יום ללא פגישות או יום ללא מיילים?

אני מעדיף להתקשר או לדבר ישירות, וכשאני כן שולח מייל, אני מקפיד שיהיה קצר. פגישות מבחינתי הן כלי לקידום החלטות ולביצוע. כנראה שהייתי בוחר ביום ללא מיילים. מי האדם הראשון שאני מתקשר אליו בשעת משבר?

לאדם שנמצא הכי קרוב לנושא. ברגעים חשובים מתחילים בעובדות, והמידע הטוב ביותר מגיע בדרך כלל מהאנשים שנמצאים הכי קרוב למתרחש. איזו תכונה הייתי רוצה למתן כדי להיות מנהל טוב יותר?

האינסטינקט שלי והציפייה שלי מאחרים, הם לפעול במהירות ולהתמקד בביצוע, תוך הצבת רף שאפתני מאוד. במקביל, אני כל הזמן מסתכל על "מה הדבר הבא". השילוב הזה יכול לעיתים להיות מאתגר. איזו פגישה הייתי מבטל כבר מחר?

כל פגישה שמתקיימת רק משום שתמיד התקיימה. לפגישות צריכה להיות מטרה ברורה, והן צריכות לקדם קבלת החלטות. מייל או וואטסאפ?

אף אחד מהם. אני מעדיף שיחה ישירה, כי היא אישית, בונה מערכות יחסים, יוצרת בהירות ומקדמת עשייה. פאוור פוינט או אקסל?

אני מאמין שצריך להגיע להבנה ברורה ומשותפת של העובדות, תוך שימוש במינימום הנדרש של סליידים או גיליונות אקסל. בכל ההחלטות בחיי האישיים, וחלקן משנות חיים, עדיין לא הכנתי מצגת או קובץ אקסל, אז למה שזה יהיה שונה בעבודה? מה הופך עובד טוב לעובד יוצא דופן?

עובד טוב משיג תוצאות. עובד יוצא דופן משיג תוצאות, מרים אנשים סביבו ומשתף פעולה באופן אפקטיבי. כמה זמן לוקח לי להבין שטעיתי בגיוס עובדים?

בדרך כלל די מהר ואני פועל מהר. צ'ט, קלוד או בכלל ג'מיני?

בעבודה, קופיילוט. בחיי האישיים אני משתמש בכמה כלי AI משום שכל אחד מהם מציע נקודת מבט מעט שונה. הדבר החשוב ביותר הוא ללמוד כיצד להשתמש בכל אחד באופן אפקטיבי. ואני מאוד אוהב אותם, אני משתמש בהם כל הזמן! כשהנתונים והבטן אומרים דברים שונים - למי אני מקשיב?

אני מתחיל עם הנתונים, אבל גם לניסיון יש חשיבות. כשהנתונים והאינטואיציה אינם מתיישבים, מבחינתי זה סימן שצריך להעמיק, לשאול שאלות טובות יותר ולוודא שאני באמת מבין מה קורה לפני שאני מקבל החלטה. מה הדבר שאני עדיין עושה בעצמי למרות שכבר מזמן הייתי צריך להעביר לאחרים?

אני מקדיש זמן רב לשיחות עם אנשים ממגוון רחב של תחומים ורמות בחברה, ומשקיע הרבה בפיתוח אנשים. מה מסוכן יותר: לקבל החלטה מהר מדי או מאוחר מדי?

מאוחר מדי. אני מעדיף לקבל החלטה מושכלת, ללמוד ממנה ולהתאים אותה במידת הצורך, מלאבד תנופה בהמתנה למידע מושלם. קראו עוד

"נמשיך להיות סלקטיביים ברכישות"

אחרי עשור חזרתם ל"משחק" המיזוגים והרכישות. מה אפשר לצפות בהמשך?

"הגישה היא להיות ממושמעים מאוד בהקצאת ההון ולבחון הזדמנויות שיחזקו את תחומי הליבה, יעמיקו את צנרת המוצרים וירחיבו את היכולת להביא טיפולים חדשניים למטופלים, בתחומים שבהם עדיין קיימים צרכים רפואיים משמעותיים שאינם מקבלים מענה. Emalex היא דוגמה טובה. מה שמשך אותנו היה לא רק הנכס עצמו, אלא גם ההתאמה האסטרטגית ליכולות שלנו בתחום מדעי המוח. הגשת הבקשה לאישור אקופיפם לטיפול בתסמונת טורט בילדים, תחום שבו קיים צורך רפואי משמעותי שאינו מקבל מענה, התקבלה על ידי ה־FDA וקיבלה מסלול בחינה מועדף.

"אנחנו ממשיכים להיות סלקטיביים מאוד ומתמקדים רק בהזדמנויות שבהן אנחנו מאמינים שטבע יכולה ליצור ערך ייחודי. נמשיך לבחון הזדמנויות שמתאימות לאסטרטגיה שלנו ועומדות בקריטריונים הפיננסיים והעסקיים שהצבנו לעצמנו".

האם בשוק מבינים היום היטב את הסיפור של טבע?

"בנינו אמינות בכך שעשינו את מה שאמרנו שנעשה ועמדנו בהתחייבות שלנו לחזור לצמיחה. ועשינו זאת במשך שלוש שנים רצופות, לאחר כמה שנים של ירידה במכירות. ברבעון השני של 2026, שלוש התרופות החדשניות המרכזיות שלנו צמחו יחד ב־43% והניבו הכנסות של יותר ממיליארד דולר ברבעון, מה שאפשר לנו להעלות את התחזית לכל אחת מהן. במקביל, צנרת המוצרים שלנו ממשיכה להתקדם.

"חזרנו לדירוג השקעה של סוכנויות הדירוג המובילות, המשקפים את השיפור בפרופיל הפיננסי שלנו, את הפחתת החוב ואת הביצוע העקבי של אסטרטגיית הצמיחה. לצד זאת, הודענו לאחרונה על מעבר לרישום ישיר של המניות הרגילות שלנו בבורסת ניו יורק, במקום תוכנית ה־ADS הקיימת (תעודה העוקבת אחרי מניה זרה - ש"חו), כחלק מהמאמצים להרחיב את בסיס המשקיעים שלנו ולתמוך באפשרות להיכלל בעתיד במדדי השקעה מובילים. גם אנליסטים מובילים מזהים יותר ויותר את פורטפוליו התרופות החדשניות ואת צנרת המוצרים שלנו כמנועי הצמיחה ארוכי הטווח של החברה. כל אלה ולידציות חיצוניות חשובות והכרה בהתקדמות שלנו".

הסכם ההעסקה הראשוני שלך היה לתקופה של שלוש שנים ובהמשך הוחלט על תקופה לא מוגדרת, עד מתי רואה את עצמך ממשיך בתפקיד? מה עוד תרצה להשיג?

"להוביל את טבע בתקופה כה משמעותית בתולדות החברה זו זכות גדולה. מה שמניע אותי הוא שהמסע עדיין לא הסתיים. אסטרטגיית 'עוברים לנתיב של צמיחה' כוללת שלושה שלבים: חזרה לצמיחה, האצת הצמיחה ושימור הצמיחה. אנחנו נמצאים רק בשלב השני. עדיין יש לנו הרבה מה לעשות והזדמנויות מרגשות רבות להמשיך להצמיח את החברה ולממש את הייעוד והמטרה שלה".