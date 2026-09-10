האו"ם מזהיר: 400 מיליון עסקים עלולים לשלם את מחיר המלחמה באיראן

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: האזהרה החריפה של האו"ם, הפוסט שהצית סערה בין טראמפ למרץ וגילויים חדשים על תוכנית הגרעין הצפון־קוריאנית.

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בינלאומי

הדוח החריף של האו"ם: 400 מיליון עסקים ברחבי העולם בדרך לקריסה

בזמן שהכותרות מתמקדות במחירי הנפט המזנקים ובתנועות הצבא במפרץ הפרסי, יש קבוצה שלמה של נפגעים שכמעט איש אינו מדבר עליה: מיליוני עסקים קטנים ובינוניים ברחבי העולם, שדווקא הם - ולא תאגידי הענק - סופגים את המכה הכלכלית הקשה ביותר מהשיבושים במצר הורמוז. כך הזהירה ביום שלישי ועידת האומות המאוחדות לסחר ולפיתוח (UNCTAD).

הבעיה, לפי הארגון, אינה רק כלכלית אלא גם מבנית: בעוד חברות גדולות מסוגלות לגוון את מקורות האספקה, השווקים והמימון שלהן כדי להתמודד עם זעזועים, לעסקים הקטנים אין גמישות דומה. התוצאה עלולה להיות "אפקט הדרה" (exclusion effect) - מצב שבו חברות קטנות נאלצות לצמצם את הייצור, לדחות השקעות ובמקרים הקיצוניים אף לצאת לחלוטין משרשראות הערך הגלובליות, גם אם היקפי הסחר העולמי יתאוששו בסופו של דבר.

אוניות תקועות במצר הורמוז, ארכיון / צילום: Reuters, Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

"הסיכון אינו רק שהסחר העולמי מאט", הסביר דובר UNCTAD, מרסלו ריסי. "אלא שחברות קטנות יותר עלולות להידחק החוצה משרשראות הערך, אפילו כאשר הסחר הכולל יתחיל להתאושש".

עסקים קטנים ובינוניים מהווים כ־90% מהעסקים ברחבי העולם, אחראים לכ־70% מהתעסוקה הגלובלית ולכ־50% מהתמ"ג העולמי. על פי הערכות, מדובר בכ־400 מיליון עסקים. כשמדובר בקבוצה כה מרכזית לכלכלה העולמית, שיבוש בנתיב ספנות אסטרטגי אחד עלול להשפיע הרבה מעבר לנמלים ולספינות עצמן.

גרמניה־ארה"ב

הפוסט שהוביל את קנצלר גרמניה לנתק לטראמפ את הטלפון

הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ ביטל ביום רביעי שיחת טלפון מתוכננת עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שעות לאחר שהאחרון בירך בפומבי את מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) על ניצחונה בבחירות אזוריות. דוברו של מרץ סירב לפרט את הסיבה לביטול, אך ציין כי הדבר לא נבע "מהתנגשות בלוחות זמנים".

טראמפ, בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social, כינה את הניצחון "לילה גדול" עבור ה־AfD והשתמש בקיצור MGGA - "תעשו את גרמניה גדולה שוב". הנשיא הוסיף כי "הם סוף סוף התעייפו מתקנות ההגירה הנוראיות שפגעו בגרמניה כל כך קשה. הם עולים, ולא הולכים לספוג את זה יותר! MGGA!!!".

דונלד טראמפ ופרידריך מרץ / צילום: ap, Evan Vucci

דוברו של מרץ לא הגיב ישירות לדברי טראמפ וסירב לומר אם קיים קשר בין שני האירועים, אך ציין כי הקנצלר התנגד לא פעם "להתערבות או להבעת עמדה בנוגע למצב הפוליטי הפנימי, ובפרט בכל הנוגע לבחירות".

הביטול הגיע שעות לאחר עימות סוער בין מרץ למנהיגת ה־AfD, אליס ויידל, בדיון פרלמנטרי בבונדסטאג. מרץ, במפגשו הפומבי הראשון עם נציגי המפלגה מאז ניצחונה בזקסן־אנהלט בסוף השבוע, האשים אותה בשאיפה ל"טיהור אתני" באמצעות מדיניות ה"רה־מיגרציה" שהיא מקדמת. "המונח ‘רה־מיגרציה’ אינו אלא שם נרדף לטיהור אתני המבוסס על מוצא וצבע עור", אמר, וזכה למחיאות כפיים מנציגי יתר המפלגות. ויידל השיבה כי מרץ "לא הבין את המסר מהבוחרים" וכי "הזמן שלו עומד להיגמר בכל מקרה".

קוריאה הצפונית

"דאגה רצינית": קוריאה הצפונית הרחיבה את מתקני ההעשרה הגרעיניים שלה

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) הביעה "דאגה רצינית" לאחר שמצאה עדויות לכך שקוריאה הצפונית בנתה מתקן המסוגל להעשיר אורניום לרמה המתאימה לנשק גרעיני, כחלק ממאמציה להרחיב את הארסנל הגרעיני שלה.

המבנה החדש, הממוקם במתחם הגרעיני המרכזי של המדינה ביונגביון, יכול להכיל עד 28 מדרגי צנטריפוגות - ציוד המשמש להעשרת אורניום - כך לפי דוח שפרסמה הסוכנות השבוע. המשטר הרחיב גם את הפעילות באתר העשרה נוסף בקנגסון, סמוך לבירה פיונגיאנג, על פי הדוח, המבוסס על ניתוח תצלומי לוויין וחומרים ממקורות פתוחים, ובהם תמונות שפרסמו כלי התקשורת הממלכתיים.

צילום לוויין של המפעל החדש במתחם יונגביון שבצפון קוריאה / צילום: Reuters

הסוכנות, שמפקחיה גורשו מקוריאה הצפונית ב־2009, זיהתה את המבנה ביונגביון כמתקן ההעשרה השני באתר, לאחר שהשוותה תצלומי לוויין שצולמו במהלך בנייתו לתמונות שפורסמו בתקשורת מביקור שערך במקום מנהיג המדינה, קים ג’ונג און, בתחילת יוני. במהלך הביקור טען קים, לפי התקשורת הממלכתית, כי יכולתה של המדינה לייצר חומר גרעיני ברמה המתאימה לנשק הוכפלה ביותר מפי שניים בחמש השנים האחרונות, והבטיח "תוכניות עתידיות עצומות לחיזוק אקספוננציאלי של כוחות הגרעין של המדינה".