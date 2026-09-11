סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

פסימיות שולטת במסחר בשווקים הגלובליים הבוקר, לאור מה שנראה כ"סערה מושלמת" של חששות גיאופוליטיים ולחצי מאקרו. העימות הגובר בין ארה"ב לאיראן ממשיך להזניק את מחירי הנפט ומצביע על סיכונים גוברים לשרשראות האספקה, מה שכבר שולח את בורסות אסיה לירידות שערים חדות. במקביל, בוול סטריט נרשמת דריכות שיא לקראת פרסום נתוני האינפלציה הקריטיים (CPI) בהמשך היום. הנתון, שמגיע לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים בניו יורק וקפיצה בתשואות האג"ח הממשלתיות, צפוי לקבוע האם הפדרל ריזרב ייאלץ לשוב לנתיב של העלאות ריבית כדי לרסן את עליות המחירים.

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אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים, ברקע החשש הגובר מהסלמה והתארכות המלחמה בין ארה"ב לאיראן. הסנטימנט השלילי הוחרף בעקבות דיווחים בוושינגטון לפיהם יועציו של הנשיא טראמפ הזהירו כי העימות עשוי להיגרר גם מעבר לכהונתו. את המגמה השלילית ביבשת מובילות בורסות סיאול וטוקיו: מדד הקוספי צולל ב-2.4%, תוך שהוא נגרר מטה על ידי ענקיות הטכנולוגיה סמסונג ו-SK הייניקס שמאבדות כ-4% כל אחת, ומדד הניקיי היפני נופל ב-2.2%. מגמה דומה נרשמת גם בשאר בורסות האזור, כאשר מדד שנגחאי משיל 1.8% וההאנג סנג בהונג קונג מאבד 0.9%.

עם זאת, נקודת האור הבולטת של הבוקר מגיעה מגזרת הבינה המלאכותית, מניית יצרנית השבבים הסינית, Enflame, הזוכה לגיבוי מענקית הטכנולוגיה, טנסנט, ונחשבת לאחת התקוות המקומיות להתחרות באנבידיה , מזנקת בלא פחות מ-206% ביומה הראשון בבורסת שנגחאי. הזינוק החריג, שהגיע לאחר ביקושי עתק בהנפקה, מוכיח כי קדחת ה-AI מצליחה להתנתק מהסנטימנט השלילי הכללי בשווקים.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים הבוקר על פתיחה מעורבת וזהירה, בעוד החוזים על הדאו ג'ונס וה-S&P 500 רושמים עליות קלות של כ-0.3% ו-0.2% בהתאמה, החוזים על הנאסד"ק נסחרים סביב רמת הבסיס עם נטייה לירידה מזערית.

וול סטריט רשמה אתמול יום רביעי רצוף של ירידות - הנאסד"ק ירד ב-0.6%. ה-S&P 500 איבד 0.5%, ורשם את רצף הירידות הארוך ביותר שלו מאז יוני. הדאו ג'ונס ירד ב-0.5%. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 בלט עם ירידה של 1% לאור הסיכוי הגובר להעלאת ריבית בשבוע הבא.

את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה (XLK ). אבל כל עשרת הסקטורים הנוספים ירדו אף הם. ירידות נרשמו גם במניות השבבים, תעודת הסל SOXX על מניות השבבים ירדה במעל 2%, ותעודת הסל DRAM על מניות שבבי הזיכרון השילה מעל 4%. מיקרון ואינטל ירדו בכ-5%.

במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עולות לאורך כל עקום התשואות, כאשר התשואה ל־10 שנים מטפסת מעל 4.9% - לרמה הגבוהה ביותר זה כמה שנים. כל זאת למרות שמשרד האוצר האמריקאי מתכנן לרכוש בחזרה עד 6 מיליארד דולר באג"ח לפירעון של 10-20 שנה. הרכישה נועדה לתמוך במחירי האג"ח הארוכות ולמתן את עליית התשואות, אך בשוק ציפו למהלך גדול יותר, והסכום נחשב קטן יחסית להיקף החוב שממשלת ארה"ב נדרשת למחזר ולגייס.

בגולדמן זאקס אומרים כי רכישות האג"ח של משרד האוצר עשויות לספק תמיכה מסוימת לשוק, אך לא צפויות להוריד משמעותית את התשואות ארוכות הטווח, משום שהממשלה עדיין נדרשת לגייס סכומי עתק כדי לממן את הגירעון.

בעוד שעונת הדוחות בוול סטריט ממשיכה לרכז עניין, פרסום התוצאות של שתי ענקיות הטכנולוגיה אתמול בלילה סיפק תמונה מנוגדת לחלוטין באשר ליכולתן לתרגם את מהפכת הבינה המלאכותית למספרים בשורת הרווח.

מניית אדובי נפלה בכ-2.4% במסחר המאוחר, חרף העובדה שהכתה קלות את התחזיות ברבעון האחרון עם הכנסות של 6.76 מיליארד דולר ורווח מתואם של 6.13 דולר למניה. ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) ממוצרי AI אומנם קפצו ב-150%, אך התחזית הפושרת לרבעון הבא, בשילוב חוסר ודאות ניהולי לקראת פרישת המנכ"ל שנטנו נאראיין בדצמבר, הכבידו על הסנטימנט. האנליסטית רבקה ווטמן מ-Valoir היטיבה לתאר את תגובת השוק הצוננת למרקטוואץ'. "בסביבה הנוכחית, חברות לא יכולות להסתפק רק בעמידה בציפיות, הן חייבות להכות אותן ולהוביל את הנרטיב. רבעון בינוני רגע לפני חילופי מנכ"לים הוא התזמון הגרוע ביותר האפשרי".

מנגד, אורקל רשמה זינוק חד של כ-6% לאחר שסיפקה דוח חזק במיוחד והוכיחה שהימור ה-AI שלה משתלם בגדול. החברה דיווחה על צמיחה של 30% בהכנסות ל-19.35 מיליארד דולר (מעל הצפי ל-19.14 מיליארד) ורווח מתואם של 1.92 דולר למניה. נתון שהלהיב במיוחד את וול סטריט היה צבר ההזמנות העתידי (RPO) שתפח ל-664 מיליארד דולר - הרחק מעל ציפיות האנליסטים. הזינוק בצבר, יחד עם קפיצה של 62% בהכנסות תשתית הענן של החברה (OCI), ממחישים כי ביקושי הלקוחות לאימון מודלי בינה מלאכותית צומחים כעת בקצב מהיר יותר מיכולת האספקה של אורקל, מה שאף איפשר לחברה להעלות את התחזית ארוכת הטווח שלה לשנת 2027.

לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) של ארה"ב לחודש אוגוסט היום, הפדרל ריזרב ניצב בפני הכרעה שעשויה להוביל להעלאת ריבית ראשונה מזה שלוש שנים. יו"ר הפד, קווין וורש, כבר אותת לאחרונה על קו ניצי לנוכח אינפלציה "דביקה" שמסרבת לרדת מיעד ה-2%, וזאת בגיבוי נתוני תעסוקה חזקים מהצפוי וזינוק במחירי הנפט מעל 92 דולר לחבית. כעת, כשהשוק מגלם סבירות של 60% להעלאת ריבית ותחזיות האינפלציה השנתית עומדות על רמה גבוהה של 3.4%, נתון אוגוסט צפוי לשמש כשובר שוויון: הוא יכריע האם הבנק המרכזי יבחר במהלך מוניטרי מרסן כדי לצנן את הכלכלה, או שיעדיף להמתין בצל אולטימטום פומבי חריף מצד הנשיא טראמפ להורדת הריבית וסערה בשוק החוב שהקפיצה את התשואות לשיאים של שנים.

נפט / מט"ח

שוק האנרגיה ממשיך במסלול ההתייקרות האגרסיבי לאור החרפת העימותים הגיאו-פוליטיים בעולם. המסחר הבוקר בחוזים העתידיים מצביע על מגמה מעורבת בטווח הקצר, אך בפרספקטיבה שבועית וחודשית, זינוק המחירים ניכר. הנפט מסוג ברנט טיפס אמש ביותר מ-6% וחצה את רף ה-107 דולר לחבית, בעוד ה-WTI האמריקאי מזנק אל מעל 102 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מאי. הבוקר נרשמת ירידה קלה של כ-0.2% בברנט ל-107.40 דולר, ושל 0.3% ב-WTI ל-102.17 דולר לחבית, אך המגמה הכללית נותרת לחוצה כלפי מעלה, עם זינוק של מעל 18% בחודש ספטמבר בלבד.

החששות מאספקת הנפט מוזנים מההסלמה הדרמטית בין ארה"ב לאיראן, שכללה מתקפות על מכליות במצר הורמוז (בהן פגיעה איראנית בכלי שיט אמריקאי בלתי מאויש) ומתקפות של המורדים החות'ים על תשתיות אנרגיה בסעודיה. התקוות לרגיעה לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב התפוגגו לאחר שגורמים בבית הלבן העריכו כי העימות עשוי להימשך עד 2029. דאן סטרויבן, ראש תחום חקר הסחורות הגלובלי בגולדמן זאקס, הזהיר בראיון ל-CNBC כי ההסלמה "מעלה את הסיכון לזינוק מחירי הנפט אל מעל 120 דולר לחבית". אנדריי קונסטנטין, מנהל מסחר ב-TFP Software, הוסיף כי איומים על תשתיות אנרגיה או ירידה בנפחי המעבר במצרים "עלולים להדק עוד יותר את השוק הפיזי ולהאריך את מגמת העלייה".

הזינוק בנפט מיתרגם ישירות למחירי הדלק והסולר בארה"ב ובעולם. מחיר הסולר בארה"ב שבר שיאים ומתקרב ל-6 דולר לגלון. פאבל מולצ'נוב, אסטרטג השקעות ב-Raymond James, מציין כי "הסולר נוגע בכל חלקי הכלכלה", ולכן ההתייקרות צפויה לגרור עליות מחירים במוצרי צריכה, במיוחד במזון טרי הדורש קירור ושינוע מהיר.

תל אביב

אתמול ננעלה שנת המסחר בבורסה בתל אביב. בסיכום שנת המסחר, המדדים המובילים בבורסת תל אביב חותמים תקופה ירוקה במיוחד, מדד ת"א-35 ננעל בזינוק מרשים של למעלה מ-36%, ומדד ת"א-90 הוסיף לערכו כ-13%. למעשה, כלל המדדים הענפיים בבורסה ננעלו בעליות שערים, כאשר החריג היחיד היה מדד הנדל"ן ת"א-מניב חו"ל, שאיבד השנה כ-19%.

הסקטורים הבולטים את המגמה החיובית הוביל בבטחה סקטור האנרגיה, שרשם זינוק אדיר של יותר מ-72%. אחריו בלטו מדדי הביטוח והקלינטק שטסו בכ-70% וב-62% בהתאמה. במקביל, סקטור הפיננסים נעל שנה חזקה עם תשואה של כ-40%, בעוד מדד הבנקים ומדד המניות הדואליות רשמו עליות סקטוריאליות של כ-19% וכ-17% בהתאמה.

את טבלת התשואות השנתית כבשה מניית דוראל, שהמריאה ב-225%. אחריה התברגו טאואר ובזן , שזינקו ב-192% וב-177% בהתאמה. את החמישייה הפותחת משלימות מגה אור (176%) ואיילון (168%). מנגד, מניית ארית תעשיות הובילה את הירידות עם צלילה שנתית של כ-60%. אחריה בלטו לשלילה אלקטרה נדלן ונייס , שאיבדו כ-58% וכ-38% בהתאמה. את החמישייה הסוגרת חותמות סאמיט ואקויטל, שירדו בכ-28% כל אחת.

עוד משהו שכדאי לדעת

מניית אפל ניצבת בנקודת מבחן טכנית מרתקת, על רקע חילופי המנכ"לים ההיסטוריים בהם ג'ון טרנוס החליף את טים קוק (לאחר 15 שנה), והשקת האייפון המתקפל הראשון שלה (iPhone Duo). מבחינה טכנית, המניה הצליחה לסגור לאחרונה את "פער המחירים" השלילי שנוצר בקיץ וגרר אותה לאזור ה-300 דולר, כשהיא נסחרת כיום סביב רמת ה-317 דולר.

ג'וש בראון, מנכ"ל חברת ניהול העושר Ritholtz, מסביר כי מדובר באיתות שוורי קלאסי שמייצר הזדמנות. "מניה שחוזרת וסוגרת פער שאליו נפלה, מוכיחה שהמוכרים בשוק נבלעו. הקונים התגברו על כל ההיצע הזה ויצאו מהצד השני - וזהו הסימן המובהק שלנו", הוא אומר ל-CNBC. לדבריו, מדד המומנטום התאפס חזרה לניטרליות מבלי לשבור את המגמה, מה שמעיד כי "יש למניה עוד לאן לרוץ מנקודה זו". עבור סוחרים, בראון מסמן את רמת ה-300 דולר כ'קו בחול' שסגירה מתחתיו תעיד שחזרנו לשליטת המוכרים, ואת הממוצע הנע ל-200 יום (284 דולר) כרצפת תמיכה קריטית למשקיעי הטווח הארוך.

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