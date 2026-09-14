נפט מעל 107 דולר וחשש מהאטה ב-AI: השווקים פותחים שבוע באדום

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:50

השווקים פותחים את שבוע המסחר בירידות על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן וחששות מחודשים מקצב התקדמות ה־AI - ראשי אנתרופיק OpenAI ו-xAI תמכו בסוף השבוע בהאטת פיתוח מודלי ה-AI המתקדמים. הדבר מעורר חשש לפגיעה בהשקעות בענף.

דריכות גם לקראת שבוע עמוס במיוחד בנתוני מאקרו ובהחלטות ריבית של שלושה מהבנקים המרכזיים החשובים בעולם - הפד בארה"ב, הבנק המרכזי של בריטניה וזה של יפן.

הנפט מסוג ברנט עולה ב-3% ל-107.79 דולר לאחר שסעודיה סגרה צינור נפט מרכזי בעקבות תקיפות רחפנים ופגישה מתוכננת בין איראן למדינות המפרץ נדחתה.

אסיה

בטוקיו ניקיי 225 יורד ב־0.8%, בקוריאה הדרומית, קוספי מאבד2% , בהונג קונג, מדד הנג סנג עלה ב־0.3% , ובסין מדד שנגחאי נסחר ביציבות. את הירידות ביבשת מובילות מניות השבבים - SK Hynix וסמסונג אלקטרוניקס נחלשות בדרום קוריאה, SMIC יורדת בהונג קונג. ביפן, מניית סופטבנק צונחת ב־13% לאחר שמנכ"ל OpenAI סם אלטמן אמר כי החברה לא צפויה לצאת להנפקה השנה. OpenAI היא אחת ההשקעות המרכזיות של סופטבנק.

וול סטריט

גם החוזים בוול סטריט אדומים הבוקר בדרך לפתוח שבוע נוסף של ירידות - נאסד"ק בירידה של 1.2% ו-S&P 500 ב-0.4%. הזינוק במחירי הנפט בשבוע שעבר הכביד על שלושת המדדים המרכזיים בוול סטריט. הדאו ג'ונס ירד ב־1.6% בשבוע, הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז מרץ , בעוד S&P 500 ונאסד"ק איבדו כ־0.8% וכ־0.7%, בהתאמה.

השבוע יתכנס הפדרל ריזרב לישיבת הריבית של ספטמבר שתפורסם ביום רביעי. בשווקים מתמחרים כעת סיכוי של כ־86% להעלאת ריבית.

תל אביב

ת"א פותחת הבוקר שנה אזרחית חדשה בתקווה שזו תהיה לא פחות טובה מקודמתה. מדד ת"א 125 זינק בכ-37% השנה, יותר מפי שניים מ-S&P 500 והרבה יותר מנאסד"ק (19%).

הבוקר השוק המקומי יושפע כנראה מהנעשה בשווקים בעולם. המניות הדואליות חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' מאזנים - פאלו אלטו שהתבשרה על כניסתה למדד S&P 100 היוקרתי חוזרת בפער שלילי של כ-3%. אורמת תרד בכ-4% ואיי.סי.אל ב-2%. קמטק בפער חיובי של 3% וטבע תעלה בכ-1% בפתיחה.

מניית אלטשולר שחם תרכז עניין לאחר שהערב פורסם שווישור היא הרוכשת של אלטשולר שחם.

בבורסה בתל אביב ייערך שבוע מסחר מקוצר, ביום שישי לא יתקיים מסחר לקראת יום כיפור. בשלישי יתפרסמו בישראל נתוני האינפלציה, זאת כחודש לפני החלטת הריבית הבאה שתפורסם כמה ימים לפני הבחירות.

עוד משהו שכדאי לדעת

עלייה בתשואות האג"ח, זינוק במחירי הנפט והסיכוי להעלאת ריבית בארה"ב מזכירים למשקיעים את סוף שנות ה־90, לפני קריסת בועת הדוט-קום. למרות זאת, רוב האסטרטגים בוול סטריט אינם ממליצים כרגע למכור מניות.

נזכיר שמדד S&P 500 כמעט שלא השתנה מאז תחילת יוני, לאחר עלייה של 11% בחמשת החודשים הראשונים של השנה.

ההשוואה לשנות ה־90 אינה בהכרח אות אזהרה: אנליסטים ב־CIBC ובבנק אוף אמריקה מציינים שמניות הטכנולוגיה הצליחו לעלות במשך שנים גם בתקופה של העלאות ריבית ותשואות אג"ח עולות. הנאסד"ק 100 זינק ב־59% בין יוני 1999 למאי 2000, אף שהפד העלה ריבית.

הטיעון המרכזי כיום הוא הרווחים. מניות הטכנולוגיה נסחרות כיום במכפיל של כ־20.5 על הרווחים הצפויים, לעומת כמעט 26 ביוני ומתחת לממוצע העשור. חברות ה־S&P 500 צפויות לדווח על רבעון שלישי רצוף של צמיחת רווחים ביותר מ־20%.

לכן, למרות הסיכונים המאקרו־כלכליים, האסטרטגים מעריכים שהמשקיעים צריכים להישאר בשוק, להתמקד בחברות צמיחה ורווחיות ולהמתין לעונת הדוחות באוקטובר. לצד זאת, חלקם ממליצים לגוון באמצעות יצרניות סחורות וזהב, כהגנה מפני האינפלציה והנפט.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.