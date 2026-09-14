הרעב העולמי לשירותי בינה מלאכותית מתבטא לא רק ברכישת יותר שבבים מחברות כמו אנבידיה או גוגל , אלא גם בבנייה מואצת של חוות שרתים - מבני לוגיסטיקה גדולים המאכלסים בתוכם אלפי מעבדים גרפיים ומניעים את גלגלי מהפכת ה-AI. אלא שהביקוש לחוות שרתים גבוה מההיצע וענקיות ה-AI - אנתרופיק, OpenAI, אמזון ונביוס - משקיעות עשרות מיליארדי דולרים ברבעון במטרה להאיץ את הבנייה בכל מחיר - ונלחמות על כל פיסת נדל"ן, תחנת כוח שיזרימו חשמל לחוות השרתים ומאגרי מים שייצננו את החום המצטבר בהן.

● אמריקה רוצה AI אבל אף אחד לא רוצה את חוות השרתים בחצר האחורית שלו

● כך הצליח ציוץ של חוקר בן 27 לדחות הנפקה של טריליון דולר. לפחות

● עד 20 שנות מאסר: הישראלית עילית רז הודתה בארה"ב בהונאת משקיעים

על גל הבנייה המואצת הזו רוכבת חברת ההייטק הישראלית בילדוטס (Buildots) של יוצאי תוכנית תלפיות רועי דנון, אביב ליבוביץ' ויקיר סודרי. בילדוטס שולטת כיום בשוק שהיא הייתה אחת מהחלוצות בו: פיקוח ממוחשב על קצב העבודה והדיוק שלה באתרי בנייה. החברה הישראלית מרשתת אתרי בנייה במצלמות ובאמצעות תוכנה המבוססת על בינה מלאכותית היא מאפשרת לקבלנים וליזמים לפקח באמצעות מכשירים ניידים על התקדמות הבנייה ולהתריע על עיכובים אפשריים תוך השוואה לתוכנית הבנייה המקורית.

למרות שהחברה פעלה בשנים האחרונות בשוק תחרותי, לצד חברות נוספות כמו OpenSpaces או Doxel, חברת פורטפוליו של קרן הענק אנדריסן הורוביץ, הצליחה החברה הישראלית להשתלט על נישת חוות השרתים ומתקני תשתיות בארה"ב בזכות נסיון קודם שרכשה דווקא בעבודה עם אינטל . ענקית השבבים בחרה בבילדוטס ללוות את בניית כל המפעלים שלה - בארה"ב ובישראל - בשנים האחרונות, חוזה שלא רק הביא לחברה הישראלית סיבוב גיוס גדול בשנה שעברה שנערך לפי שווי של כ-300 מיליון דולר, אלא ניסיון מתקדם בפיקוח על אתרי בנייה של מפעלים ומבני תשתית.

הכפילה את מספר העובדים

בשנה וחצי האחרונות הכפילה בילדוטס את מספר העובדים שלה ל-400 איש (בהם 260 בישראל), ושילשה את קצב ההכנסות שלה לעשרות מיליוני דולרים רבים בזכות תנופת הבנייה בתחום חוות השרתים והתשתיות - רוב לקוחותיה בתחום נותרו מתחת לרדאר, למעט דיגיטל ריאלטי, החברה השלישית בגודלה בעולם המתמחה בבניית חוות שרתים - שמאחוריה בנייה של כ-300 חוות. בילדוטס מדווחת על מעל 100 לקוחות (130) בנדל"ן - החל מבניית מעונות סטודנטים, דרך בתי מגורים ומשרדים - ועד מפעלים, חוות שרתים ומתקני תשתית.

היום (ב') היא מכריזה על סבב גיוס בן 130 מיליון דולר בהובלת קרן ההון סיכון של אייל עופר O.G. Venture Partners - משקיעה ותיקה בחברה שביקשה להוביל את הסיבוב החדש בשל הזינוק שביצעה החברה בעסקיה במהלך השנה האחרונה. שווי החברה לא נמסר אך הוא מוערך במעל ל-900 מיליון דולר, הכפלה של פי 3 ביחס לשווי החברה בזמן הגיוס לפני כשנה וחצי, בהתאם לשילוש בהכנסות החברה באותה התקופה. החברה ביקשה שלא להגיב בנושאי השווי בגיוס.

ל-O.G מצטרפות המשקיעות הקיימות - בהן קומרה, לייטספיד, אינטל קפיטל, ויולה גרות' ופועלים אקוויטי - וגם כמה משקיעות חדשות: מהרי ונצ'רס, קרן השקעות שמתמקדת בחברות הייטק ונדל"ן, שמספקת לחברה גישה לפרויקטי נדל"ן בארה"ב ומוחצה לה, וקרן Human Capital - קרן הון סיכון המבוססת בעמק הסיליקון שבין חברות הפורטפוליו שלה גם אנדוריל, ספייס אקס, ניורלינק ו-X, שמתמחה גם בסיוע באיוש מנהלים בכירים ועובדים למשרדים האמריקאים של בילדוטס. אביגדור וילנץ, יזם השבבים הסדרתי ומהמשקיעים הראשונים בחברה, הגדיל את החזקותיו בחברה באמצעות השקעה פרטית בת מיליוני דולרים במסגרת הסיבוב. בעקבות הגיוס מגיע סך ההון שגייסה החברה מאז הוקמה ל-297 מיליון דולר.

גל ענק של בנייה ברחבי העולם

"יש גל ענק של בנייה ברחבי העולם - דאטה סנטרים, מפעלי שבבים, מתקני אנרגיה - מצאנו את עצמנו אחרי שנכנסנו לתחום התשתיות עם אינטל עוזרים לחברות רבות לעשות את קפיצת הדרך שמגלמת את אופק ההכנסות המרכזי שלהן", אומר רועי דנון, מנכ"ל וממייסדי בילדוטס. "אנחנו עוזרים לחברות לבנות מעונות סטודנטים ובנייני מגורים, אבל האתגר הגדול כיום נמצא בתשתיות וחוות שרתים - יש חברות שעושות 10-15 פרויקטים כאלה בשנה במקביל וקשה לנהל אותו בקנה-מידה כל-כך גדול - אנחנו נכנסים לאזור הזה שמאפשר להם לקבל נראות לפרויקטים שלהם. כיזם של חוות שרתים - אחרי שמצאת קרקע, מים, חשמל, אישורי בנייה ואיכות סביבה אתה נכנס ללחץ היסטרי שכרוך בלהיות אונליין כמה שיותר מהר - כי למעבדים הגרפיים ששמים במקומות האלה יש חיי מדף מוגבלים, כך שככל שאתה מצמצם את זמן הבנייה אתה מרוויח כסף. חלק מההיסטריה נובעת מכך שיזמי החוות נמצאים בחוזי עתק עם ענקיות הענן והאתגר הוא להביא את הפרויקטים האלה למימוש כמה שיותר מהר".

"אנחנו משקיעים למעלה משני עשורים בחברות שיוצרות קטגוריות חדשות, והחברות המצליחות הן אלה שמייצרות תשתית טכנולוגית שהענף כולו מתחיל לעבוד באמצעותה", אמר זיו קופ, שותף מנהל ב-O.G. Venture Partners. "המודלים הייחודיים של בילדוטס והיכולת שלה לאסוף דאטה מהשטח מביאים את מהפיכת ה-AI לעולם הבנייה המסורתי ולעולם הבנייה הטכנולוגי שכולל כיום דאטה סנטרים, מפעלי ייצור צ'יפים ומפעלי דיפנס-טק. בילדוטס עושה לענף הבנייה את מה שמובילאיי עשתה בזמנו לעולם התחבורה".