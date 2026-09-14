1 עסקת אלטשולר שחם-ווישור: מה יקרה לתקציבי הפרסום?

עסקת המכירה של "אלטשולר שחם פיננסים" לידי חברת האחזקות ווישור מעוררת לא מעט שאלות, גם בכל הנוגע לחלוקת תקציבי הפרסום. כיום מחזיקה ווישור בחברת הביטוח איילון, שנכנסה לאחרונה לתחום קופות הגמל המשיק לפעילות החברה הנרכשת, ובחברת הביטוח הדיגיטלית ווישור, שבמקרה שלה אין השקה בין התחומים.

בתקציב של אלטשולר שחם, שלפי הערכות עומד על 15 מיליון שקל, מטפל מעל 15 שנה משרד הפרסום LEAD אוגליבי של רמי יהודיחה, שהוא מהגדולים בשוק. בתקציב של איילון, שלפי הערכות עומד על 10 מיליון שקל, מטפל מאז אוגוסט 2025 משרד הפרסום NO NO NO NO NO YES של גדעון עמיחי, שאך לפני חודש עלה בקמפיין לחברת הגמל, וגם הוא מהווה שחקן מרכזי בשוק. בחברת הביטוח הדיגיטלית ווישור מטפל משרד KPLN של רון קפלן, אך כאמור עבורה השינויים צפויים להיות פחות רלוונטיים.

ככל הידוע, נכון לעכשיו ולפחות בחודשים הקרובים לא צפוי להשתנות המיתוג של אלטשולר שחם, כלומר זרוע הפיננסים תשמור על שמה, וגם המנכ"ל יאיר לוינשטיין נשאר. יחד עם זאת, אם תבוצע סינרגיה בינה לבין איילון, ייתכן שהדבר ישפיע גם על מערך הפרסום, כאשר עשרות מיליוני שקלים מונחים על הכף.

2 ארוחה עסקית

מנכ"ל פלאפון ו-yes, אילן סיגל, אירח מנהלים ובעלי חברות מובילים במשק לארוחת ערב בג'ורג' & ג'ון, שבה דנו בין היתר באתגרים המעסיקים כיום את המגזר העסקי, ובהזדמנויות שעל הפרק. בתמונה, מימין לשמאל: משה שיר מנהל אגף לקוחות אסטרטגיים בפלאפון, לירן נסימי מנכ"ל סנו, רמי שביט מנכ"ל ובעלי המשביר לצרכן, צפנת דרורי מנכ"לית פישר בכר, אילן סיגל, אורלי אטלס מנכ"לית ענני, גיא שנקמן סמנכ"ל לקוחות עסקיים בפלאפון, ומושיק אביב מנכ"ל יד לבנים.

מימין: משה שיר, לירן נסימי, רמי שביט, צפנת דרורי, אילן סיגל, אורלי אטלס, גיא שנקמן ומושיק אביב צילום פלאפון / צילום: פלאפון

3 תיירות

רשת מלונות פתאל מרחיבה את פעילותה ביוון, ורוכשת מלון שני באתונה תמורת 25 מיליון אירו (כולל שיפוץ). המלון, שייקרא Leonardo Hotel Athens City Center , כולל 117 חדרים וסוויטות בתשע קומות, בריכת שחייה, וכן בר עם נוף פנורמי כולל האקרופוליס. לדברי רוני אלוני, מנכ"ל הרשת באזור הים התיכון, "יוון היא שוק שאנחנו מאמינים בו מאוד, ורואים בו פוטנציאל משמעותי להמשך צמיחה. בתקופה הקרובה נמשיך להרחיב את פעילות לאונרדו באזור, עם מלונות נוספים ביוון ובקפריסין, והתרחבות ליעדים חדשים באגן הים התיכון, בהם מונטנגרו, קרואטיה ואלבניה".

Leonardo Hotel Athens City Center / צילום: 124 Productions Ltd, Antonis Engrafou.

4 מינויים חדשים

עמותת "יכולות", בראשות יזם ההייטק גיל שוויד, מקימה מועצה ציבורית חדשה שבראשה יעמוד ד"ר יהודה מימרן. בין החברים נמנים גם פרופ' מאיר בוזגלו, פרופ' יוסי דהאן, הרב ד"ר בניהו טבילה, פרופ' אימאן אגברייה, פרופ' מיקי מלול וד"ר מוטי גיגי. העמותה פועלת כשני עשורים לצמצום פערים לימודיים בבתי ספר בפריפריה הגאוגרפית והחברתית.

יהודה מימרן / צילום: אלבום פרטי

מירב יצחקי מונתה למנכ"לית חברת AY Solar, המתמחה בפיתוח והטמעת פתרונות טכנולוגיים להגדלת תפוקת החשמל במערכות סולאריות. החברה נמצאת בשליטת בלייד ריינג'ר, בראשות שמוליק ינאי. קודם לכן שימשה יצחקי במשך שמונה חודשים כמשנה למנכ"ל וכסמנכ"לית פיתוח עסקי.

5 ירושלים

בחודש שעבר נפתח בירושלים הקו הצהוב של הרכבת הקלה, ובחודשים הקרובים צפוי להיפתח הקו הירוק. בינתיים הוצב ליד העירייה, בכיכר ספרא, דגם ראשוני של קרון הקו הכחול - שהתושבים יוכלו להיכנס ולהתרשם מהעיצוב והטכנולוגיה השונים מהקרונות הקיימים.

הרכבת הקלה בירושלים

עבודות ההקמה של הקו מתבצעות בימים אלה על ידי קבוצת JTRAIN, בבעלות דן תחבורה וקבוצת דניה, והוא עתיד להיפתח בתחילת 2030. התוואי הכחול ימנה 3 קווים תפעולים - יעבור משכונת רמות, דרך מרכז העיר ועד גילה, יכלול 46 תחנות וצפוי לשרת כ-250 אלף נוסעים.