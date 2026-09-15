1 נדל"ן מסחרי

ההתרחבות של קבוצת BIG בשוק השקעות הנדל"ן המסחרי במרכז ובמזרח אירופה סידרה למנכ"ל חי גאליס מועמדות לתואר "איש השנה" של תעשיית הנדל"ן המסחרי באירופה, מטעם המגזין המקצועי ACROSS.

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גאליס, שמכהן בתפקיד כבר כתשע שנים (וקודם לכן כמשנה למנכ"ל), מועמד לצד מנהלים ובכירים מקבוצות נדל"ן ומסחר גדולות באירופה, והפרס יוענק לזוכה בנובמבר, במסגרת אירועי MAPIC 2026 בקאן.

2 עסקי מזון

חברת גלידת מגנום ישראל (לשעבר "גלידות שטראוס") חנכה משרדי מטה חדשים באיירפורט סיטי בהשקעה של 7 מיליון שקל. את המהלך הוביל המנכ"ל דורון זילברשטיין, ובאירוע לקחו חלק כ-450 עובדים לצד שותפים עסקיים, ספקים ועוד.

זילברשטיין (שלישי מימין) עם הסמנכ''לים אופיר כץ, כוכב זיס ודניס פוקס / צילום: עוז שכטר

3 אופנה

יזמית האופנה אלינור קופלר השיקה את קולקציית החורף של מותג הלייף סטייל לתינוקות Take me Home, בהשראת עולם הקרקס. ההשקה התקיימה בחלל "הארמון" בתל אביב, בהשתתפות יוצרי תוכן, משפיענים ובני משפחה. בתמונה: עם אביה ליאון קופלר יו"ר ובעלי סופר -פארם (שם נמכר המותג), והמשנה למנכ"ל דני לוזון.

ליאון ואלינור קופלר ודני לוזון / צילום: שוקה כהן

4 מינויים חדשים

ישראל דוד, מייסד ומנהל "דוד מהנדסים" מונה ליו"ר איגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות.

ישראל דוד / צילום: דוד מהנדסים

אבישי גזית מונה למנהל הפעילות הקרקעית של חברת השילוח FedEx בישראל, יוון וקפריסין.

נוי קדם מדמון תנהל את התקשורת התאגידית של חברת כרטיסי האשראי כאל, בהובלת המנכ"לית יפית גריאני. קודם לכן כיהנה כראש מערך התקשורת והאחריות התאגידית של תנובה.