כאשר המשקיעים נושאים עיניהם אל שוק המתכות היקרות, הם מתמקדים בעיקר בזהב - שהפך לנכס מקלט בתקופות של חוסר ודאות. מי שנשאר בדרך כלל מאחור הוא הכסף, שעל אף ההיסטוריה הארוכה שלו והעובדה שנהנה משימוש תעשייתי נרחב, בשונה מהזהב - איבד את מעמד הבכורה בעולם המתכות היקרות. עם זאת, לכסף נותרו כמה מאפיינים ייחודיים שהופכים אותו לנכס שמייצר עניין בקרב משקיעים.

התכונות הייחודיות של הכסף

כדי להבין את מעמדה של המתכת, צריך לשוב אל התפקיד המשמעותי שמילאה בהיסטוריה.

"בעצם התחלנו מהכסף", אומר ירון פרידמן, ראש תחום מחקר במערך ההשקעות של לאומי. "בהמשך, כשהזהב נכנס יותר ובעצם החליף את הכסף עוד בעת העתיקה כמטבע העיקרי והיוקרתי יותר, ירד לאט-לאט מעמדו של הכסף. אבל הוא עדיין נשאר דומיננטי עד המאה ה-20, שבה נכנס תקן הזהב".

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בהקשר זה הוא מציין כי "בשפות רבות, ולא רק בעברית, 'כסף' היא מילה דו-משמעית. שימוש דואלי כזה קיים גם בצרפתית (Argent) וגם בספרדית (Plata), וכן בשפות נוספות. כך אפשר לראות את הקשר העמוק מאוד בין כסף (Silver) לכסף (Money)".

כיום משמש הכסף בעיקר בתעשייה, המרכזת למעלה ממחצית מהצריכה העולמית של המתכת. "יש לו תכונה מאוד מעניינת - הוא מוליך החשמל הטוב ביותר, ויש אובדן נמוך מאוד של מתח בזמן השימוש בו", מסביר פרידמן. "כמו הזהב הוא מאוד עמיד, רק שהוא הרבה יותר זול ונוח מאוד לעבוד איתו. לכן אנחנו רואים את הכסף משמש חומר גלם בהמון תעשיות - למשל בתחום האנרגיה הירוקה, השבבים והאלקטרוניקה".

לצד הביקוש התעשייתי, כ-20%-25% מהביקוש העולמי לכסף מקורו בהשקעות פיננסיות באמצעות מטילים, מטבעות, קרנות סל ומוצרים עוקבי מדדים. שיעור דומה מגיע משוק התכשיטים וכלי הבית. לדברי פרידמן, מאפיין זה מעניק לכסף יתרון ייחודי - הוא נהנה הן ממגמות צמיחה כלכלית והן מביקושים פיננסיים בתקופות של אי-ודאות בשווקים.

בגלל המאפיינים הייחודיים של המתכות היקרות, התפתח לאורך השנים ברומטר כלכלי המבוסס על היחס שבין מחיר הזהב לכסף. "נהוג לומר שכאשר היחס גבוה, כלומר כשמחיר הזהב גבוה מאוד ביחס למחיר הכסף, הדבר משקף חששות כלכליים ומדיניות של הימנעות מסיכון (Risk-Off)".

"כך, אם היחס הוא מעל 80 - כלומר מחיר הזהב גבוה פי 80 ממחיר הכסף - זהו אינדיקטור לחששות בכלכלה, כי המשמעות היא שהמשקיעים בעולם מחפשים את הזהב. למה מחפשים את הזהב בדרך כלל? יש לו שימושים תעשייתיים לא מעטים, אבל השימוש העיקרי שלו הוא כנכס שמסייע בנטרול סיכונים, וברגע שהיחס הזה עולה, הדבר מעיד על ביקוש גבוה מאוד לזהב".

בהקשר זה מציין פרידמן את התקופה של תחילת משבר הקורונה (אפריל 2020), שבה היחס עלה ל-111. "כלומר, הכסף ירד מאוד והזהב עלה מאוד, כי העולם חשש שכל הפעילות התעשייתית הולכת לחטוף מכה די רצינית. תמונה הפוכה ראינו בתחילת השנה הנוכחית, אז היחס ירד לאזור ה-60 ואף מתחת לזה, מכיוון שראינו את המשקיעים מחפשים סיכונים. ובאמת ראינו ביקושים גדולים מאוד מהתעשייה, בעיקר מתעשיית השבבים ומכלל תעשיית האלקטרוניקה, שהושפעו מההתפתחויות של הבינה המלאכותית".

עם זאת, לדברי פרידמן, הנתון - שנמצא כיום ברמה של 68 - משקף "נקודה שבה השוק מחפש את עצמו. אנחנו באיזשהו מקום שבו העולם אומר, רגע, אנחנו יותר תעשייתיים, או יותר מחפשים להוריד סיכונים בתיקים. זאת בין היתר בצל מה שאנחנו רואים בכלכלה הגלובלית עם כל מה שקורה במפרץ, חסימת באב אל-מנדב, והאינפלציה והריביות שעולות".

הדרכים להשקעה במתכת

עבור מי שמעריך שהסנטימנט עשוי להמשיך ולנוע לטובת הכסף, מציע פרידמן מספר אפשרויות השקעה. "יש שתי דרכים עיקריות להשקיע בכסף", הוא מסביר. "הדרך הראשונה והנגישה היא באמצעות תעודות סל (ETF). יש כמה תעודות שעוקבות אחרי מחיר הכסף, והן נחלקות לכמה סוגים - חלקן משקיעות בנכס הבסיס עצמו ואפילו קונות ממש מטילי כסף ומחזיקות אותם כנגד התעודות, אך בדרך כלל זה נעשה באמצעות מכשירים פיננסיים. יש גם מכשירים מתוחכמים יותר, כמו תעודות ממונפות וכדומה, אך אלה מתאימים יותר למשקיעים לטווח קצר וצריך להתייחס אליהם בזהירות".

הדרך השנייה היא הדרך הריאלית - השקעה בחברות כרייה. בהקשר זה מציין פרידמן כי "באופן מפתיע, כמעט שאין מכרות כסף. כסף הוא בעצם תוצר לוואי של הרבה מאוד מכרות של מתכות אחרות, בעיקר של זהב ושל עופרת. לכן גם מאוד קשה למצוא חברות כריית כסף 'טהורות', ולרוב אלה חברות כרייה כלליות שכסף הוא אחד התוצרים שלהן. בדרך כלל נראה שחברות ענק כמו Rio Tinto ו-BHP, המחזיקות במכרות זהב וברזל, כורות בין היתר גם כסף". 

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