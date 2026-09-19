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סדרת כתבות מה עומד מאחור ההצעות לקצץ לנו בפנסיה - ועוד 4 כתבות על השווקים
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עיבוד: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, Shutterstock
עיבוד: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, Shutterstock

מה עומד מאחורי בליץ ההצעות לקצץ לנו בפנסיה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

נהל ההשקעות שמציע להתאים ציפיות: "לא עוד עשרות אחוזי רווח בבורסה בת"א" • המרוויחות והמפסידות מהאטה במרוץ ה-AI • המתכת היקרה שזינקה - ומשמשת אינדיקטור למצב הכלכלה העולמית • וגם: למה הפד העלה ריבית ואיך ההחלטה עשויה להשפיע על ישראל?

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מה עומד מאחורי בליץ ההצעות לקצץ בפנסיה?
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