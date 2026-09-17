נתניהו מבקש לזמן את מנדלבליט להעיד במשפטו לפני הבחירות

ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לזמן לעדות במשפטו הפלילי את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט ל-11 באוקטובר, לפני הבחירות. מנדלבליט היה זה שהורה על העמדתו לדין של נתניהו. סנגורי נתניהו מבקשים לזמן את היועץ המשפטי לממשלה למשך שבעה ימי עדות. משפטו של ראש הממשלה מצוי בשלב עדי ההגנה, לאחר שביוני השנה סיים נתניהו להעיד לאחר שנה וחצי על דוכן העדים.

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ההגנה טענה במהלך המשפט כי היועמ"ש לשעבר לא אישר לפתוח בחקירה כנדרש בחוק יסוד הממשלה. במשפט לא היתה מחלוקת שלא ניתן אישור בכתב אך מנדלבליט מסר במזכר כי ניתן אישור בעל פה לפתיחת החקירה. השופטים מתחו ביקורת שהאישור לא התקבל בכתב. לאורך המשפט, ההגנה ביקשה להראות כי נעשו פעולות חקירה עוד לפני שמנדלבליט נתן אישור לפתיחה בחקירה.

בינואר 2021 הגישה הפרקליטות להרכב השופטים בתיק מזכר של מנדלבליט אשר מתייחס לדרישה להציג את האישורים לפתיחה בחקירות נגד ראש הממשלה בתיקי אלפים. במזכר נכתב כי לא רק שניתנה הסכמה ראשונית על-ידו לפתיחת הבדיקות בשלושת תיקי החקירה כמתחייב מהחוק, אלא הוא גם אישר אישית בשלבים שונים פעולות חקירה בתיקים. מלבד זאת, מנדלבליט פירט את התאריכים בהם קיבל החלטות לפתוח בבדיקות פליליות מקדימות שהתפתחו בהמשך לחקירות.

לדברי מנדלבליט, ניתן שהסכמה תהיה מתועדת בתרשומת פנימית בלבד או בכל דרך אחרת. כאשר רוצה המחוקק לקבוע דרישת 'הסכמה' מסוג נוקשה יותר כמו 'הסכמה בכתב', הוא עושה זאת במפורש".

משפט נתניהו מתנהל מזה שש שנים. המשפט נפתח בינואר 2020. היועץ המשפטי לממשלה דאז מנדלבליט נשא נאום לציבור בו אמר כי הוא קיבל את ההחלטה "בלב כבד, אך בלב שלם" וכי "יום שבו היועמ"ש מחליט על כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן בגין עבירות חמורות הוא יום קשה ועצוב מבחינת הציבור בישראל - ומבחינתי באופן אישי. אזרחי ישראל כולם, ואני בתוכם, נושאים עינינו אל נבחרי הציבור ובראש בראשונה לראש הממשלה, ורואים בהם את מנהיגינו שנבחרו באופן דמוקרטי".

הרכב השופטים רבקה פרידמן פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם קבעו בהחלטה דרמטית כי לאחר החגים המשפט יתנהל חמישה ימים בשבוע. נתניהו וסנגוריו התנגדו נחרצות לכך.

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש את המיוחס לו, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.