בתקופה שעברה מאז כניסתו של קווין וורש לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב בחודש מאי האחרון, המשקיעים נאלצו להתאקלם למנהיגות מסוג אחר. לאחר שבשני העשורים האחרונים, השווקים התרגלו לפד שקוף שמאותת מראש על כיוון הריבית - מה שבלט במיוחד בכהונה של היו"ר הקודם ג'רום פאוול - וורש נתפש כמי שמסרב בנחרצות לחשוף את עמדתו האישית לגבי צעדי המדיניות המוניטרית.

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הדבר השתקף היטב גם בוועדת השוק הפתוח הפדרלית אמש (ד'), בסופה החליט הבנק המרכזי, כצפוי, על העלאת הריבית ברבע אחוז - לראשונה מאז 2023. כפי שנהג בהחלטת הריבית הראשונה שלו ביוני, גם הפעם וורש נמנע מלרשום את הנקודות האישיות שלו בתרשים הדוט-פלוט (dot-plot) - התחזיות של חברי הוועדה לכיוון הריבית שמתפרסמות ארבע פעמים בשנה. "אני מחויב למשמעת (discipline), לא להחלטה", שב וחזר וורש במסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה.

ההופעות הראשונות של וורש בתקשורת התקבלו בשווקים עם מידה רבה של סקפטיות. בעוד שהוא הדגיש כי הוא מחויב להשיב את האינפלציה ליעד ה-2% - וכן כי היעד עצמו הוא מקובע ולא יזוז - האופן בו הוא תכנן לעשות זאת נותר אז לוט בערפל. המשקיעים תיארו את דבריו כעמומים ותהו שמא מדובר במס שפתיים בלבד, במיוחד לנוכח העובדה שמי שמינה את וורש - הנשיא טראמפ - הפעיל לאחרונה לחצים אדירים על הפד ותקף רבות את היו"ר הקודם פאוול, בדרישה להורדה מהירה ואגרסיבית של רמת הריבית.

היכל המראות של וורש

התפנית הגיעה בנאום של וורש בג'קסון הול, כנס המדיניות המוניטרית השנתי של הפד, שהתקיים בסוף החודש שעבר. בעוד שהוא ביקש מהנוכחים מפורשות לא לראות בדבריו כהכוונה עתידית (forward guidance), הוא כן סיפק תיאור מפורט יותר של נקודת מבטו, והצהיר כי "קשה מאוד לומר שהתנאים הפיננסיים הנוכחיים מרסנים" - מסר שהניציות שלו לא השתמעה לשני פנים. הציפיות להעלאת ריבית קפצו בחדות, וחלק מהאנליסטים אף ציינו כי וורש מתחיל להישמע כמו "יו"ר פד אמיתי".

הוא גם נחל הצלחה גדולה יותר בתיווך עמדתו האישית לגבי סגנון התקשורת של הפד. הוא תיאר באופן ברור את "בעיית היכל המראות" שנוצרת כאשר הפד נסמך על המידע שמתקבל מהשווקים לטובת החלטות מדיניות, כאשר בפועל החלטותיהם מתקבלות על בסיס איתותי הבנק המרכזי. במצב כזה, "סביר יותר שכולנו נהיה עיוורים להתפתחויות חדשות... ויותר סביר שנעשה טעויות מדיניות", הוא אמר.

במובנים רבים, העלאת הריבית אמש המשיכה את הקו שהחל לצייר וורש בג'קסון הול, ועל אף שתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח נותרות מוגבהות - אין ספק שהצעד ביסס את אמינותו בעיני השווקים והוכיח שהוא יודע לפעול ולא רק לדבר. הוא עדיין סירב להשיב כאשר נשאל לגבי החלטות עתידיות של הפד; אך נדמה כי השילוב של המהלך עצמו, יחד עם ההבהרה החד־משמעית שמגמות האינפלציה לא נעות מטה במהירות שמספקת את הפד - הספיק לשווקים כדי להאמין שוורש יעמוד במילתו.

בנוסף לכך, לפחות לעת עתה, תחזיות חברי ועדת השוק הפתוח של הפד ממשיכות להתפרסם, גם אם וורש אינו לוקח בהן חלק. לכן, על רקע הופעתו החיובית של וורש, הציפיות של חברי הפד האחרים להעלאת ריבית נוספת השנה מקבלות משנה תוקף. גם העובדה שההחלטה התקבלה פה אחד (12-0), מעבירה מסר ברור - ולא מן הנמנע שהיא תעלה את וורש על מסלול התנגשות עם טראמפ בהמשך הדרך.

טראמפ חוסך שבטו מיו"ר הפד - בינתיים

בתקופה כה מתוחה מבחינה גאופוליטית, וכאשר יש כל כך הרבה נעלמים ברקע - אחד הגדולים שבהם הוא השפעות הבינה המלאכותית על הכלכלה העולמית - לעצמאות הפד תהיה חשיבות אף מכרעת יותר.

עד כה, טראמפ נמנע מלתקוף את וורש ישירות, אם כי אין הבטחה שמצב עניינים זה יימשך לזמן רב במקרה שהריבית תמשיך לטפס. ב-CNBC דיווחו לאחרונה כי אנשים שמקורבים לנשיא אמרו שוורש יכול לבצע את אותן החלטות שעשה קודמו בתפקיד ולזכות לתגובה שונה, מה שעשוי להתיישב עם הדיווחים על כך שהשניים משוחחים מעת לעת. במסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה האחרונה, חלק מהמשתתפים ניסו לשאול על טיב השיחות הללו, אך התגובה שהם זכו לה היא צחקוק וסירוב מנומס להתייחס לנושא.

גם התגובה של טראמפ לא איחרה לבוא: שעות ספורות לאחר ההחלטה הוא כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי הריבית בארה"ב צריכה לעמוד על 1% או פחות.

בעוד שטראמפ לא תוקף את וורש ישירות, הנשיא כן יורה חיצים לעבר חברי הוועדה סביבו וכינה אותם מספר פעמים לאחרונה "עוינים", תוך שהוא מאשים אותם בפעילות ממניעים פוליטיים. רק בחודש שעבר, הוא חידש את מאמציו לפטר את מושלת הפד ליסה קוק, בטענה שביצעה הונאות משכנתא. טראמפ גם איים לאחרונה להפסיק סחר מול שותפות של ארה"ב מולן יש לה גירעון מסחרי אם הריבית לא תרד - איום שלנוכח היעדר תגובה ברורה, לא נתפש בשווקים כאמין.

קווין וורש לצד הנשיא טראמפ, בטקס השבעתו לתפקיד יו''ר הפד במאי האחרון / צילום: ap, Manuel Balce Ceneta

מעניין לראות שבפלטפורמת החיזוי Kalshi נפתח שוק סביב השאלה: "האם טראמפ יבקר באופן אישי את קווין וורש?". השוק מתמחר כעת הסתברות של כ-50% שזה יקרה עד תחילת השנה הבאה, כאשר נפח המסחר לא זניח ועומד על כ-550 אלף דולר.

אך ישנם גם דיווחים שמעלים אפשרות שוורש, מעצם אישיותו, יזכה ליחס אחר מטראמפ. בבלומברג דווח השבוע שחלק מהמומחים שעוקבים אחר הפד מאמינים שגם אם מחזור העלאות הריבית יימשך, היחסים הקרובים בין השניים יסייעו לוורש להרגיע את טראמפ.

מייקל רדמונד, כלכלן ארה"ב בחברת הייעוץ Energy Aspects, אמר לבלומברג כי "הוא יכול להחמיא לנשיא בטלפון ולהקשיב לו ולשמוע מה שיש לו לומר". "אולי אין כזה לחץ על וורש", אמר רדמונד. מה שבטוח? הכל פתוח.