הפד מעלה את הריבית ב-0.25% - לראשונה מזה שלוש שנים

הפדרל ריזרב בחר ללחוץ על הבלמים ולהעלות את הריבית בארה"ב ב-0.25%, לרמה של 3.75%-4.00% - לראשונה מזה שלוש שנים. ההחלטה התקבלה על רקע נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש אוגוסט, שהצביעו על עלייה של 0.4% במדד הכללי ו-0.3% במדד הליבה. הזינוק במחירי האנרגיה, שדחף את חבית הנפט אל מעבר לרף ה-100 דולר, חלחל גם לרכיבי הליבה - ובראשם שירותי הליבה שזינקו ב-0.5%. בעוד שבנקים מרכזיים נוטים להתעלם מזעזועי היצע נקודתיים, נראה כי הפד, בראשות קווין וורש, הבין שהזעזוע הפך לסטטוס קוו שמשפיע על הביקושים.

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תחזיות הריבית: רוב מוצק להעלאה נוספת ב-2026

עדכון התחזיות שפורסם לצד ההחלטה מספק הצצה לעמדות בכירי הפד. מהתרשים עולה כי רוב מובהק של חברי הוועדה סבורים שתידרש העלאת ריבית נוספת עוד השנה: 16 מתוך 18 החברים (למעט היו"ר קווין וורש, שנוהג שלא להגיש "נקודה" משלו) צופים העלאה נוספת, כאשר 4 מתוכם אף מעריכים כי ייתכנו שתי העלאות נוספות. רק שני חברים סברו כי ההעלאה הנוכחית מספיקה. לגבי שנת 2027, התמונה מעורבת יותר: 8 חברים צופים העלאה נוספת, 6 סבורים שהריבית תישאר ללא שינוי, ו-4 מצפים להורדת ריבית. בכל הנוגע לשנים הבאות, התחזית היא לירידה מדורגת בריבית, עם צפי להורדה ב-2028 ולפחות אחת נוספת ב-2029.

גם בגופים המוסדיים הגדולים משרטטים את לוח הזמנים של הפד בהתאם. בחטיבת ניהול הנכסים של גולדמן זאקס מעריכים כי הבנק המרכזי יבצע העלאת ריבית אחת נוספת השנה, בחודש דצמבר. קיי הייג, מנהל השקעות ראשי של תחום איגרות החוב והנזילות בחברה, מסביר ל-CNBC כי "הפד אותת שאינו רואה בשלב זה מחזור הידוק אגרסיבי. רוב חברי הוועדה רואים סך של שתי העלאות השנה, והבנק ככל הנראה ידלג על הפגישה באוקטובר בשל קרבתה לבחירות האמצע". עם זאת, הייג מדגיש כי ההעלאה בדצמבר תלויה בנתוני האינפלציה שיפורסמו עד אז ובתוואי מחירי האנרגיה.

הפד עדכן מעט כלפי מעלה את תחזיות האינפלציה שלו לשנה הנוכחית. מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), המדד המועדף על הפד, צפוי לעמוד על 3.7%, ומדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) על 3.4%, שניהם בעלייה של 0.1% לעומת התחזית מיוני. להערכת הפד, ההגעה ליעד האינפלציה של 2% לא תקרה לפני 2029, אם כי נרשמת ציפייה לירידה חדה כבר ב-2027. במקביל, הוועדה הביעה אמון בשוק העבודה ועדכנה כלפי מטה את תחזית האבטלה ל-4.1% (ירידה של 0.2% מיוני).

"האמינות מונחת כאן על הכף"

המהלך של הפד תואם את הלך הרוח המעודכן בוול סטריט. סקר של סוכנות רויטרס שנערך לאחר פרסום נתוני האינפלציה הצביע על שינוי בתחזיות, כאשר 85% מהכלכלנים צפו את העלאת הריבית הנוכחית. יתרה מכך, סטיבן ג'ונו, בכיר כלכלני ארה"ב בבנק אוף אמריקה, מציין כי "ורש פשוט הכניס את עצמו למצב שבו הנתונים היו חייבים להיות חלשים מאוד כדי שהפד לא ימשיך עם העלאה".

מומחים מסבירים כי הפד היה חייב לגבות את הרטוריקה הניצית שלו במעשים כדי לשמור על יציבות בשוק האג"ח ולמנוע זינוק חריף בתשואות. סקוט אנדרסון, הכלכלן הראשי של BMO Capital Markets, הדגיש כי "האמינות של הפד במלחמה באינפלציה מונחת כאן על הכף. הם חייבים לגבות את הרטוריקה הניצית בפעולה אמיתית בפגישה הקרובה, אחרת הם מסתכנים בעקום תשואות תלול בהרבה".

למרות התנגדות מצד הנשיא דונלד טראמפ והלחץ הפומבי שהפעיל להימנע מהעלאות ריבית, הפד בחר שלא להתקפל. דיאן סוונק, הכלכלנית הראשית של KPMG, ציינה כי "רבע אחוז עשוי להיות רק הצעד הפותח, ולא האחרון. הדרך היחידה והבת-קיימא לעלויות גיוס נמוכות היא ריסון האינפלציה". כלכלנים בברקליס מעריכים כי המהלך צפוי לגרור לפחות העלאה נוספת אחת עד סוף מרץ 2027, שכן וורש והוועדה נחושים למנוע את התבססות הציפיות האינפלציוניות למרות הסכנה לפגיעה בפעילות הכלכלית.

מנגד, יש מי שרואה במרדף של הפד אחר אותה "אמינות" בעיני השוק סכנה של ממש. ביקורת חריפה על מהלך הפדרל ריזרב נשמעת מצדו של פול מרינו, סמנכ"ל ההכנסות (CRO) בחברת Themes ETFs, שטוען כי הבנק המרכזי נכנע לציפיות במקום להישען על נתוני המאקרו. לדברי מרינו, החלטתו של היו"ר קווין וורש להעלות את הריבית עומדת בסתירה מוחלטת למשנתו הכלכלית, לפיה האינפלציה הנוכחית מונעת ממגבלות היצע ומחירי אנרגיה - בעיות שהעלאת ריבית אינה פותרת. "זהו הכרסום השקט בעצמאות הבנק המרכזי", תקף מרינו. "הפד מעלה ריבית לא מכיוון שהנתונים מחייבים זאת, אלא מכיוון שאיפשר לתמחור השוק להפוך לנקודת הייחוס שהוא חושש לאכזב. זהו אינו בנק מרכזי העוקב אחר נתונים - זהו בנק מרכזי שנגרר אחר ציפיות השוק ממנו".

ניתוח הודעת הפד בזירה המקומית מעלה מסקנות דומות של ריסון ממושך. רונן מנחם מזהה בהחלטה מסר ברור של "Higher for longer" (ריבית גבוהה לאורך זמן). לדבריו, עובדה מטרידה אחת בולטת בהודעה הנוכחית: הפד השמיט הפעם את זעזועי ההיצע כהסבר לאינפלציה הגבוהה, מה שעלול ללמד על חשש מהשתרשותה של האינפלציה בביקושים. "מעניין לציין כי תחזית האינפלציה לא השתנתה משמעותית", מסביר מנחם, "כלומר, הפד מבין שיהיה צורך בריבית גבוהה יותר על מנת להשיג את אותה תחזית אינפלציה מהפעם הקודמת". בנוסף, מנחם מזהיר מזווית המאקרו כי ההתרחבות הכלכלית, שצפויה לרדת למדרגה של כ-2% בשנים הקרובות, "אינה בהכרח בשורה מעודדת עבור יחסי הגירעון הממשלתי והחוב הציבורי לתוצר".

הערכות אלו מקבלות חיזוק גם בזירה המקומית. עינת מאור, מנהלת המחלקה הכלכלית בבנק דיסקונט, מציינת כי העלאת הריבית משקפת את אמון חברי הפד בכך שהריבית הנוכחית אינה "במקום הנכון". לדבריה, "סביר שההחלטה מהווה התחלה של תהליך העלאות ריבית שלא צפוי להיות ארוך, אולם זו לא תהיה העלאה חד-פעמית".

ב-21:30 כאמור תתקיים מסיבת עיתונאים עם וורש, שצפוי להתייחס למתווה הריבית העתידי של הפד. מאור מדגישה כי מסיבת העיתונאים צפויה לרכז את מירב העניין של המשקיעים, במיוחד על רקע אי-הוודאות הגבוהה בשווקים, החשש מהחוב הממשלתי הגבוה ומדיניותו של וורש לצמצם את ההנחיות העתידיות (Forward Guidance). "ככל שהנגיד לא ימשיך לספק מידע שמפחית את אי-הוודאות, צפויה תגובה שלילית בשוק האג"ח הממשלתי", היא מזהירה. ואכן, הלחץ בשוק האג"ח כבר מורגש היטב: מאור מציינת כי האכזבה בוול סטריט מהיקף תוכנית הרכישות של שר האוצר (שהסתפקה ב-6 מיליארד דולר), יחד עם ציפיות הריבית, כבר הובילו את התשואות ל-10 שנים בארה"ב לזנק אל מעל רף ה-5% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007.