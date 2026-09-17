חברת הסייבר MIND גייסה 72 מיליון דולר לפי שווי של 300 מיליון דולר

חברת הסייבר הישראלית MIND Security גייסה 72 מיליון דולר בסבב B, כשנה בלבד לאחר שגייסה 30 מיליון דולר בסבב הקודם. לפי גורמים, הסבב הנוכחי בוצע לפי שווי של כ-300 מיליון דולר. עוד נודע לגלובס, כי היקף ההכנסות השנתיות החוזרות של החברה כבר עומד על סכום בן שמונה ספרות. הגיוס מביא את סך ההון שגייסה מאז הקמתה ליותר מ־112 מיליון דולר.

● מנכ"ל אנבידיה מסמן: זה התחום הלוהט הבא

● טוב למניות התוכנה והסייבר, רע לשבבים: המרוויחות והמפסידות מהאטה במרוץ ה-AI

MIND, שהוקמה ב־2023, פועלת בתחום ההגנה על מידע ארגוני ומנסה להתמודד עם בעיה שהולכת ומתרחבת עם כניסתם של כלי בינה מלאכותית וסוכני AI לארגונים. ככל שעובדים ומערכות AI מקבלים גישה למסמכים, למאגרי מידע ולמערכות פנימיות, גדל גם מספר הדרכים שבהן מידע רגיש עלול לצאת מגבולות הארגון. את הסבב הובילה Crosspoint Capital Partners, קרן המתמחה בסייבר ובבינה מלאכותית. בסבב השתתפו גם המשקיעות הקיימות YL Ventures ו־Paladin Capital Group.

MIND הוקמה על ידי ערן ברק, מנכ"ל החברה וממייסדי Hexadite, שנמכרה למיקרוסופט ב־2017 תמורת כ־100 מיליון דולר, איתי שוורץ, סמנכ"ל הטכנולוגיה, שהיה העובד הראשון בTorq ובאקסוניוס, והוד בן נון, סמנכ"ל הפיתוח, ששירת כעשור בתפקידי פיקוד ביחידת 8200 והיה העובד הראשון ב-Dazz, שנמכרה לוויז. החברה מעסיקה כיום כ-70 עובדים, מהם כ-40 בישראל והיתר בארה"ב. בכוונתה להשתמש בכספי הגיוס בין היתר להכפלת צוותי הפיתוח והמוצר בישראל ולהרחבת פעילות המכירות והשיווק.

סוכני AI שמבצעים חלק מהעבודה השוטפת של צוותי אבטחת המידע

המערכת של MIND נועדה לזהות ולסווג מידע רגיש, לעקוב אחר האופן שבו נעשה בו שימוש ולמנוע דליפות זמן אמת. היא פועלת בין היתר בסביבות SaaS, בדואר אלקטרוני, במכשירי קצה ובכלי GenAI וסוכני AI.

לפי החברה, הצורך בפתרונות כאלה גדל ככל שארגונים מרחיבים את השימוש בבינה מלאכותית. עובדים יכולים, למשל, להעלות מסמכים ארגוניים לכלי AI חיצוניים, בעוד שסוכני AI יכולים לקבל גישה למערכות פנימיות ולבצע פעולות באופן עצמאי. כתוצאה מכך, מידע רגיש עשוי לעבור בין מספר גדול יותר של מערכות ומשתמשים, לעיתים בדרכים שכלי מניעת דליפת מידע מסורתיים לא תוכננו להתמודד איתן. בשנה האחרונה השיקה החברה גם סוכני AI שמבצעים באופן אוטומטי חלק מהעבודה השוטפת של צוותי אבטחת המידע, ובהם זיהוי וחקירת סיכונים, טיפול באירועים ומניעת דליפות.

צוות Mind Security / צילום: תומר לשר

עוד לדברי החברה, בשנה האחרונה היא הגיעה לעשרות לקוחות, ובהם חברות פורצ'ן 500 בתחומי הפיננסים, הבריאות, התעשייה והטכנולוגיה. לפי גורמים, צבר ההכנסות החוזרות של MIND כבר עומד על היקף של שמונה ספרות. ערן ברק, כאמור מייסד־שותף ומנכ"ל MIND, מסר כי "שוק ה־DLP הוא שוק עצום ומבוסס, אך הוא לא נבנה לעידן ה־AI. הבינה המלאכותית מגדילה את האתגר ומאפשרת למשתמשים, מערכות וסוכני AI לגשת למידע רגיש ולהעביר אותו בדרכים חדשות ובמהירות חסרת תקדים".

לדבריו, "הגיוס יאפשר לנו להאיץ את הצמיחה ולהביא את הפלטפורמה של MIND לכל ארגון שפועל לאמץ AI תוך שמירה על המידע הארגוני הרגיש"