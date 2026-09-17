מנהל השקעות גרמני, שעבד עם מיליארדר רוסי, מתגורר בבריטניה, ומנהל קרן ענק מדובאי - הוא אחד המנצחים הגדולים והסודיים של הנפקת ספייס אקס, כך מגלה הפייננשל טיימס בכתבת פרופיל שפורסמה במהלך החג.

המשקיע, אלכסנדר טמאס, הקים בדובאי את קרן "וי. וואי. קפיטל" (Vy Capital), ויחד עם עמיתו האמריקאי ג'ון הרינג, הפכו השניים לבנקאים של אילון מאסק: קרן וי. וואי. שבבעלותם מגלה שוב ושוב נאמנות לאילון מאסק ולחברות הפורטפוליו שלו, ומשקיעה בהן גם בזמנים הקשים - וגורפת אגב כך החזקות בשווי של מיליארדי דולרים. לפי ההערכות, החזקות "ווי. וואי. קפיטל" בספייס אקס עומדות על 3.4% ממניות החברה - יותר מחלקן של קרנות צמרת דוגמת סקויה ואנדריסן הורוביץ - ומשקפות לקרן מדובאי שווי החזקות של 40 מיליארד דולר - נתח שבזכותו היא בעלת המניות החמישית בגודלה בחברת החלל של אילון מאסק.

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קרן Vy, שקרויה על שם המדד הפיזיקלי לתאוצה לגובה, היתה למשקיעה החיצונית הגדולה ביותר בסיבוב הגיוס האחרון של חברת הכרייה של מאסק 'בורינג קומפני' שבמהלכו גויסו עבורה 3 מיליארד דולר לפי שווי של 23 מיליארד; היא משקיעה בחברת שתלי המוח "ניורלינק" של איל ההון, והעניקה למאסק 700 מיליון דולר לרכישת טוויטר לפני כארבע שנים.

השקעותיה של הקרן בספייס אקס החלו ככל הנראה כבר בשנותיה הראשונות של פעילותה והמשיכו גם בשנים הקשות של החברה. ב-2016, זמן קצר לאחר כישלון השיגור של טיל פאלקון 9, השקיעה הקרן 100 מיליון דולר. החל מ-2019 הקדישו טמאס והרינג זמן רב יותר מכל משקיע ממוצע אחר לעסקי לוויני האינטרנט של סטארלינק, אחת מפעילויות ספייס אקס: סייעו בגיוס מגייסי כח אדם לחברה ובבניית מודלים עסקיים בני קיימא. הרינג עצמו החזיק בתג עובד של ספייס אקס, וכיום הוא דירקטור ב'בורינג קומפני'. מנהל השקעות אחר בקרן, פבלו מנדוזה, עבר בסופו של דבר לתפקיד מנהל כספים ב- xAI, חברת הבינה המלאכותית של ספייס אקס.

את הקרן הקים טמאס, בעברו מנהל השקעות בכיר בגולדמן זאקס, שהכיר את מאסק וחבריו בעבודתו בחברת ההשקעות של DST של יורי מילנר, המיליארדר האמריקאי-רוסי שהיה לאחר המשקיעים המוקדמים הגדולים בפייסבוק. ב-DST ניהל טמאס, שכבר אז היה שותף בכיר, את ההשקעות ב-Airbnb, ספוטיפיי, טוויטר וכן בחברות סיניות דוגמת עליבאבא, JD.com, ושיאומי.

טמאס הוא גם אחיה של הפוליטיקאית הגרמנייה גו'אנה קוטאר - בעברה חברת פרלמנט מטעם המפלגה השמרנית CDU, לאחר מכן מפלגת הימין הקיצוני AFD (שגם זכתה לעידודו של מאסק), ומאז הפלישה הרוסית לאוקראינה היא פועלת כחברת פרלמנט עצמאית. שותפו של טמאס, ג'ון הרינג, היה ממייסדי חברת הסייבר 'לוקאאוט' וחברת הביטוח הדיגיטלי 'קואלישן'.הוא הצטרף לטמאס ב- Vy לאחר שהשקיע בה חלק גדול מהונו.

"ספייס אקס תהיה החברה בעלת השווי הגבוה ביותר עלי אדמות"

מאז סוף השנה שעברה עלה סך הנכסים המנוהלים של הקרן (AUM) מ-27 מיליארד דולר ל-50 מיליארד דולר, נכון לסוף חודש יוני, כך לפי מייל שנשלח למשקיעים ונחשף בפייננשל טיימס. "אנחנו איתנים באמונתנו שאילון מאסק הוא המהנדס-היזם הגדול ביותר בהיסטוריה", כתבו טמאס והרינג במייל למשקיעים הפרטיים שלהם. "אנחנו מאמינים שספייס אקס תהיה החברה בעלת השווי הגבוה ביותר עלי אדמות, ואם התוכניות שלנו יתממשו, היא תגיע לשווי של למעלה מ- 10 טריליון דולר ב- 5-7 השנים הבאות".

בקרן טוענים כי שיעור התשואה הפנימי (IRR), כלומר הרווח מההשקעות על הנייר, עומד על 41% מכל שלוש הקרנות הפעילות של וי. וואי. מאז שנת 2014, ועד היום חילקה הקרן 4.6 מיליארד דולר למשקיעיה - סכום שצפוי לעלות משמעותית בשנה הקרובה, לטענת בכיריה. שיעור ה- IRR של הקרן השלישית הוכפל מאז השקתה לפני שנתיים, עם רווח על הנייר של כמעט 60%.

ולמרות היקף הנכסים הגבוה - הקרן מעסיקה כמה עשרות בודדות של עובדים וצוות השקעות קטן - עובדה לא מפתיעה בהתחשב בכך שרוב השקעות הקרן עוקבות אחר חברות של מאסק. אך לקרן השקעות גם בחברות אחרות: השקעה של חצי מיליארד דולר בחברת השבבים סריבראס, אחת מהנפקות השבבים הגדולות של השנה האחרונה, והחזקות בחברות כמו רדיט, חברת משלוחי המזון ההודית זומאטו וחברת השירותים לבית אורבן קומפני.

הקרן, שכנראה מאתרת את חברות המטרה שלה דרך קשריהם החברתיים של המייסדים, מחזיקה באתר אינטרנט מסתורי שרב הנסתר בו על הגלוי, היא ממעטת בחשיפה תקשורתית, והצליחה לשמור על פרופיל נמוך חרף היותה בעלת מניות מרכזית בחברה שהיתה להנפקה הגדולה בהיסטוריה.