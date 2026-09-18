הבנק המרכזי של יפן מעלה את הריבית לשיא של 31 שנה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:30

הבנק המרכזי של יפן העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס לרמה של 1.25% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995.

המהלך מסמן גם האצה במחזור העלאות הריבית של הבנק המרכזי מאז, החל בנורמליזציה של המדיניות המוניטרית במרץ 2024; ההעלאה הנוכחית מתרחשת שלושה חודשים בלבד לאחר ההעלאה הקודמת, לעומת מרווח של שישה חודשים בסבב שלפני כן.

בהודעתו מסר הבנק המרכזי של יפן כי המהלך נבע מהסיכון שהאינפלציה תסטה כלפי מעלה מעבר ליעד של 2%.

העלאת הריבית מגיעה על רקע התגברות האינפלציה במדינה ושפל היסטורי בשער היין, כאשר נתון האינפלציה הכללי האחרון לחודש אוגוסט עמד על 1.9%, ובמקביל ביצעו טוקיו וושינגטון התערבות מתואמת בשוק המט"ח במטרה לתמוך במטבע היפני.

לאחר פרסום ההחלטה נסחר היין ברמה של 156.64 לדולר, תוך היחלשות של 0.45%, בעוד שתשואת אג"ח ממשלת יפן ל-10 שנים (מדד הבנצ'מרק) ירדה ב-4.9 נקודות בסיס לרמה של 2.947%.

06:55

הרבה עיניים נשואות הבוקר למזרח הרחוק: ביפן צפוי הבנק המרכזי להעלות את הריבית לשיא של 31 שנים, והמשקיעים יקשיבו בדריכות לנאום שיישא הנגיד קאזואו אואדה וינסו לדלות רמזים לגבי המשך מתווה הריבית.

הבורסות המרכזיות באסיה בעלייה הבוקר לקראת הודעת הריבית ביפן: מדד ניקיי היפני מוסיף כ-1.9%, הקוספי בדרום קוריאה מזנק בכ-2.6%, ההנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.6%, מדד שנגחאי מטפס בכ-1% והשנזן בעלייה של כ-1.5%.

כאמור, בנק יפן צפוי להעלות הבוקר את הריבית המרכזית שלו ברבע אחוז, מ-1.00% לרמה של 1.25%, מהלך שיציב אותה ברמתה הגבוהה ביותר מזה 31 שנים. החלטה דרמטית זו, מסמנת שלב נוסף בפרידה ההיסטורית של יפן מעידן ארוך של ריביות אפסיות ומדיניות כלכלית מרחיבה במיוחד.

הגורם המרכזי שדוחף את מקבלי ההחלטות בטוקיו לפעול הוא הלחץ האינפלציוני המתגבר. עליית מחירי האנרגיה העולמית לצד התייקרות הסחורות המיובאות ממשיכות להחזיק את מדד המחירים לצרכן ביפן מעל יעד ה-2% שהציב הבנק. מעבר לרצון לצנן את עליות המחירים, העלאת הריבית נועדה להעניק תמיכה ורוח גבית למטבע המקומי, היין היפני, שסבל בשנים האחרונות מתנודתיות רבה ומפיחות מול דולר ארה"ב ומטבעות חזקים אחרים בעולם.

החוזים העתידיים על המניות בארה"ב נסחרים הבוקר כמעט ללא שינוי, לאחר שאמש וול סטריט התאוששה ביחד עם האג"ח הממשלתיות, כאשר הירידה במחירי הנפט חיזקו את האופטימיות שניתן יהיה לשמור על האינפלציה בשליטה, יום לאחר שהפדרל ריזרב העלה את הריבית לראשונה מאז 2023. מדד S&P 500 עלה ב־1.2%, נאסד"ק ב־1.7%.

את העליות הובילות מניות הטכנולוגיה ותעודת הסל XLK זינקה במעל 2% ובפרט מניות השבבים כשתעודת הסל SOXX זינקה בכ-3.5%.

גם מניות שבבי הזכרון זינקו, לאחר דיווחים שלפיהם אינטל ו־אס.קיי. הייניקס מנהלות מגעים ראשוניים לייצור משותף של שבבי זיכרון בארה"ב - לראשונה עבור יצרנית השבבים הדרום־קוריאנית. קרן הסל ראונדהיל ממורי , העוקבת אחר חברות שבבי הזכרןו, עלתה בכ־4%.

מניית טאואר סמיקונדקטור הישראלית ריכזה עניין. החברה, יחד עם חברת NewPhotonics הישראלית, הודיעה על תחילת ייצור סדרתי של מנועים אופטיים משולבי לייזר המיועדים לתשתיות מרכזי נתונים של בינה מלאכותית.

ולא רק המדדים זינקו - במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסוגו. התשואה על אג"ח ל־10 שנים ירדה מתחת לרף של 5%, ונחלשת ביותר מ־6 נקודות בסיס ל־4.943%. יום קודם לכן שבה התשואה וטיפסה מעל רמה זו בעקבות החלטת הריבית של הפד.

הבוקר מחירי הנפט נמצאים בירידה. מחיר הנפט האמריקאי מסוג WTI יורד בכ-0.7% לכ־101 דולר לחבית, בעוד ברנט נחלש בכ-0.9% לכ-103 דולר לחבית. החששות מפגיעה באספקת הנפט התמתנו לאחר שדווח כי סעודיה החליטה להעמיד כמויות נוספות של נפט גולמי לרשות בתי זיקוק באסיה, באמצעות העברות מטען מאונייה לאונייה בסמוך לנמל סוהאר בעומאן.

ת"א

היום לא יתקיים מסחר בשל יום הכיפורים והבורסה תחזור לפעילות בשלישי.

אתמול נרשמה "חתימה טובה" - יום המסחר האחרון של השבוע הסתיים בעליות שערים. מדד ת"א 35 טיפס בכ-1%, ת"א 90 ב-0.2%. ברמה השבועית, הבורסה סיימה במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה בכ-1.6%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-1% ומדד ת"א 125 התחזק בכ-1%.

בלטה אתמול מניית הבורסה לני"ע בתא , שזינקה ב-15% וכך חתמה את היום החזק ביותר שלה מאז שהונפקה ב-2019.

עוד משהו שכדאי לדעת

מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דימון, אמר ביום ד' כי הוא עדיין אינו משוכנע שהאינפלציה הגבוהה בארה"ב מאחורינו, זמן קצר לאחר שהפדרל ריזרב העלה את הריבית וסימן כי עלויות המימון עשויות לעלות שוב.

"אני מזדהה עם מי שנאלצים לשלם מחירים גבוהים יותר, אבל לא ברור לי שזה נגמר. לא ברור לי שהצלחנו להביס את האינפלציה", אמר דימון בריאיון ל-Yahoo Finance.

מנכ"ל הבנק הגדול בארה"ב מזהיר כבר שנים כי האינפלציה עלולה להתברר כדביקה יותר מכפי שהמשקיעים מעריכים. במכתב השנתי לבעלי המניות באפריל הוא כינה אותה "הזמזום המעצבן במסיבה" (skunk at the party) , בהתייחס לסיכון שהיא תמשיך להכביד על הכלכלה והשווקים.

לדבריו, אינפלציה מתמשכת, גירעונות ממשלתיים ברחבי העולם וביקוש עצום להון, בין היתר לצורך השקעות בבינה מלאכותית, התחמשות מחדש והקמת תשתיות, עלולים להמשיך ולהפעיל לחץ כלפי מעלה על הריבית.

למרות החששות, דימון לא טען כי הכלכלה האמריקאית עומדת בפני מיתון, והצביע על שיעור אבטלה נמוך, רווחיות של החברות ועלייה בהקמת עסקים כסימנים לכך שהכלכלה עדיין חזקה.

"יש הרבה דברים בחוץ שהם מסוכנים למדי", אמר דימון. "ואיך כל זה יתפתח, אני לא יודע".

לדבריו, שוק העבודה נותר האינדיקטור החשוב ביותר לשאלה אם הסיכונים הללו מתורגמים ללחץ רחב יותר על הכלכלה . "כשהאבטלה עולה, זה השלב שבו מתחילים לראות הפסדים באשראי הצרכני ובהלוואות לחברות, ואנשים מצמצמים את ההוצאות", אמר. "זה הדבר החשוב ביותר עבור כולם".