קמפיין ממומן גובר בפייסבוק בימים האחרונים, כאשר שורת חשבונות פיקטיביים מתחזים לעיתון גלובס ומפתים גולשים להצטרף לקבוצות וואטסאפ עם הבטחות להמלצות השקעה ותשואות עתק. המהלך הוא חלק ממגמה גוברת של התחזויות פיננסיות ברשתות של מטא לדמויות מפתח ולמוסדות כלכליים, תופעה שהובילה לאחרונה את בנק לאומי להגיש תביעה נגד החברה בעקבות מודעות דומות.

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בדיקת החשבונות המפרסמים מעלה שורה של סימני אזהרה מובהקים: פרופילים נטולי עוקבים, כתובת מנהלים בווייטנאם, מספרי טלפון זרים בוואטסאפ וקישורי מודעות המובילים להונג קונג. עיון בלשונית השקיפות של אחד העמודים אף חושף כי הוא נפתח בשם גלובס, שינה את שמו ב-2025 ל-"Betty N. Wilson", וחזר השבוע לשם המערכת תחת החברה המפרסמת "TECDO HONG KONG LIMITED" - שלגלובס אין כל קשר אליה.

המודעות הממומנות מנוסחות כמבזק חדשותי מטעה: "השוק הגיע לתחתית! ההתאוששות החלה! ערוץ הוואטסאפ של גלובס יצא לדרך. קבלו המלצות בלעדיות על מניות וקרנות בחינם. מניות אלו צפויות לזנק מ-1.30 ש"ח ל-24.26 ש"ח. אנו ממליצים על חמש מניות מבטיחות מדי בוקר בשעה 9:30".

גלובס אינו מפעיל שירותי ייעוץ השקעות

מערכת גלובס מבהירה באופן חד-משמעי כי מודעות אלו, עמודי הפייסבוק וקבוצות הוואטסאפ אינם מטעמה ואין לה כל קשר אליהם. גלובס אינו מפעיל שירות ייעוץ השקעות אישי, אינו מחלק המלצות לפעולה בניירות ערך ואינו מבטיח זינוקים במניות.

מאחורי התרמית עומד לרוב מנגנון Pump and Dump: הנוכלים מנצלים מוניטין של מותג מוכר כדי לפתות משקיעים לקבוצות סגורות, שם הם מפיצים המלצות אגרסיביות לרכישת מניות דלות סחירות. הזרמת פקודות הקנייה של הגולשים מקפיצה את מחיר המניה באופן מלאכותי, ואז הנוכלים מוכרים את החזקותיהם בשיא. בהיעדר קונים אמיתיים, המניה קורסת והמשקיעים נותרים עם הפסדים כבדים.

איך תזהו עמודים מתחזים ותישמרו מהונאה?

1. חפשו את תו האימות הכחול: היעדרו של ה-וי הכחול של מטא לצד שם העמוד במודעה ממומנת של גוף תקשורת ממוסד צריך להדליק נורה אדומה מיידית.

2. בדקו ותק ומספר עוקבים: חשבונות מתחזים הם לרוב פרופילים חדשים ללא היסטוריית פעילות וללא עוקבים כלל.

3. הציצו ב-Page Transparency: בדיקה מהירה תחשוף היכן יושבים מנהלי העמוד והאם העמוד החליף את שמו לאחרונה.

4. שימו לב לפרטי הקשר: קידומות טלפון זרות בוואטסאפ או קישורים המפנים לשרתים לא מוכרים מעידים על תרמית.

5. היזהרו מהבטחות לתשואות חריגות: ניסוחים כמו "מניה שתזנק במאות אחוזים" או מתן המלצות מסחר יומיות אינם מאפיינים סיקור עיתונאי, אלא ניסיונות הרצת מניות.

6. אל תלחצו על קישורים ואל תמסרו פרטים: הימנעו מהורדת קבצים, ממסירת פרטים אישיים ופיננסיים ומהצטרפות לקבוצות סגורות.