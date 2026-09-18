משרד השיכון סגר זמנית את אתר "דירה בהנחה"

אתר ההגרלות "דירה בהנחה" נסגר זמנית לצורך מה שמכונה "עבודות שדרוג ותחזוקה". בפועל מדובר במימוש החלטת בג"ץ שלא לאפשר לאוכלוסיה חרדית שלא שירתה בצה"ל להשתתף בהגרלות, ואף לא להיכלל ברשימת ההמתנה.

באפריל השנה, מתחו שופטי בג"ץ ביקורת על הממשלה, שממשיכה להעניק הטבות דיור לחייבי גיוס, שאינם מתגייסים, ובמסגרת החלטתם הורו למדינה להפסיק את השתתפות חייבי הגיוס בהגרלות, עד להסדרת עניינים מול לצה"ל.

בימים האחרונים, עלו שאלות לגבי גורלם של מי שכבר זכו בהגרלות, ולגבי מי שממתינים להגרלות, והייעוץ המשפטי לממשלה קבע כי חייבי הגיוס הזוכים בהגרלות מהעבר לא יאבדו את זכייתם, גם אם לא הסדירו את מעמדם מול צה"ל. לעומתם, מי שמצויים ברשימות המתנה להגרלות שנערכו מהעבר, ומחכים, לדוגמה, לביטול זכייה ע"י זוכים - ינופו מהרשימות, שכן על פי הייעוץ המשפטי, החלטת בג"ץ כוללת רק את מי שטרם מי שזכו בהגרלות.

לאור ההחלטה, החליט משרד השיכון לסגור את אתר "דירה בהנחה", כדי לבצע את האיתור והניפוי של הממתינים מחוייבי הגיוס. בדף הבית של האתר נכתב כי "בהמשך להחלטת בג"ץ ולהנחיות משרד המשפטים בנוגע לתנאי הזכאות להשתתפות בהגרלות 'דירה בהנחה', משרד הבינוי והשיכון מבצע את ההתאמות והעדכונים הנדרשים במערכות המידע לצורך יישום ההנחיות לעניין הממתינים בהגרלות עבר. לצורך ביצוע ההתאמות והעדכונים, האפשרות להנפיק תעודות זכאות חדשות לתוכנית 'דירה בהנחה' ולחדש תעודות זכאות קיימות הופסקה באופן זמני".

"בקשות שיוגשו לאחר יום חמישי 17/9/26 בשעה 18:30 יטופלו רק בתום העדכון. תאריך סיום עדכון המערכות והשלמת ההתאמות הנדרשות יפורסם בימים הקרובים. עדכונים נוספים יפורסמו באתר משרד הבינוי והשיכון. עם חזרת האתר לפעילות ניתן יהיה להמשיך לבצע פעולות באתר כרגיל", הוסיפו במשרד השיכון.

ממשרד השיכון לא ידעו לומר לנו מתי האתר ייפתח שוב לשימוש, והגיבו, כי הודעה בנושא תימסר אחרי יום כיפור.