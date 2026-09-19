דיווחים בסעודיה: אזעקות הופעלו בריאד במהלך הלילה

עדכונים שוטפים

08:18 - מהלך חשוב של טורקיה נגד איראן: הממשלה באנקרה שללה את רישיון הבנק של בנק מלא האיראני, המקושר לממשלה בטהראן, ועבד בטורקיה במשך עשורים. מוקדם יותר השבוע הודיעה טורקיה על השעיית טיסות חברת מהאן אייר האיראנית, המקושרת למשמרות המהפכה



05:24 - בפעם השנייה הלילה: אזעקות הופעלו בבירת סעודיה ריאד ובאזור אל ח'רג', כך דיווחה ההגנה האזרחית הסעודית



03:04 - ההגנה האזרחית של סעודיה: הופעלו התרעות על סכנה פוטנציאלית בעיר הבירה ריאד

01:01 - ההגנה האזרחית הסעודית פרסמה אזהרה מפני "סכנה אפשרית" בפרסאן

22:01 - דיווח ב-CNN: דוח מודיעין של צבא ארה"ב שהופק במהלך המלחמה עם איראן גילה כי ספינה סינית נושאת רכיבים של תוכנית נשק גרעיני. כוחות צבא ארה"ב כבר נערכו לפשוט עליה והיו ערוכים לעימות, אולם אז התברר כי הדוח נוצר באמצעות בינה מלאכותית והתוכן שלו היה שגוי, והיה מדובר במטען אחר על סיפון האונייה

21:33 - דיווח בוושינגטון פוסט: היו יותר חיילי בצבא ארה"ב שמתו כתוצאה מהמלחמה עם איראן ממה שהתגלה לציבור. לפי הדיווח, 4 חיילים לפחות הושמטו מהדיווחים הרשמיים של הפנטגון

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12