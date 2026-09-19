טראמפ: ארה"ב השיגה שליטה קבועה בענייני הביטחון בגרינלנד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז אמש (ו') על הסכם היסטורי מול דנמרק וגרינלנד לקבלת "שליטה ביטחונית קבועה" על האי הארקטי האסטרטגי. בהודעה שפירסם ברשת החברתית שבבעלותו, כתב טראמפ כי "ארה"ב הגיעה להסכם עם ממלכת דנמרק ועם גרינלנד, המעניק לארצות הברית שליטה קבועה (Permanent) בענייני הביטחון - ובכל יתר הצרכים - בגרינלנד, ובכך נותן מענה מלא לכל החששות הרבים שלנו". בקופנהגן אישרו כי הסכם ייחתם בימים הקרובים, אך לא העניקו פרטים לגבי תוכנו.

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בין המדינות יש כבר הסכם ביטחוני משנת 1951, המעניק לאמריקאים זכויות כמעט בלתי מוגבלות לגבי נוכחות צבאית בהווה ובעתיד, אך דורש תיאום עם דנמרק ועם האוטונומיה הגרינלנדית עצמה. ארה"ב מפעילה בסיס גדול בתולה שבצפון גרינלנד. עם שובו לבית הלבן הציב טראמפ השתלטות אמריקאית על גרינלנד כמטרה עליונה בעבור הממשל, ודיבר על החלת ריבונות אמריקאית על האי, הממוקם באופן אסטרטגי מצפון מזרח לארה"ב. "גרינלנד חייבת להיות שלנו", שב ואמר טראמפ בכמה הזדמנויות. הוא גם לא פסל שימוש בכוח כדי להשיג מטרה זו.

אחרי שהחריף את העימות בשורת התבטאויות במהלך השנה שעברה, הגיע טראמפ לפסגת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס בינואר האחרון, ונשא נאום מפויס שבו הודיע על פתיחה במשא ומתן על עתיד האי. עם זאת, הוא שב ואמר בחודשים האחרונים כי גרילנד צריכה להיות בשליטה מוחלטת אמריקאית ופירסם מפה של החלק הצפוני של כדור הארץ כאשר גם גרינלנד וגם איסלנד חוסות תחת דגל אמריקאי.

כעת, כך נראה, מדובר בהסכם ביטחוני בלבד, עם התחייבויות שונות בהיבט המסחרי, שעדיין לא פורסמו. "בהנחייתי, עבדנו עם נציגי דנמרק וגרינלנד כדי להבטיח שלארצות הברית תהיה לנצח היכולת המלאה לעשות את כל הנדרש בגרינלנד, כדי להבטיח ולהגן על ביטחונן של גרינלנד ושל ארצות הברית של אמריקה", כתב טראמפ, "בנוסף, מעתה ואילך, אף אויב של ארה"ב לעולם לא יוכל להחזיק בסיס בגרינלנד, לבסס נוכחות צבאית בגרינלנד או לבצע השקעות רגישות בגרינלנד, ללא אישורנו המפורש בכתב". בעבר דווח על כוונה של סין להיכנס למכרזי תשתית וחיפוש מחצבים באי, אך הם הוקפאו על ידי הממשל המקומי בנוק.

טראמפ התגאה בהודעתו כי "במשך יותר ממאה שנה, נשיאים הכירו בחשיבותה האסטרטגית של גרינלנד, אך אף אחד מהם לא הצליח לעשות דבר בעניין. אני גאה להיות הנשיא שטיפל במצב החשוב מאוד הזה באופן קבוע ומכריע". הוא הוסיף כי "זהו הסכם ל'תקופת חיים אינסופית' - אין לו סוף". לדבריו, "לא תהיה שום עלות לארה"ב מההסכם". עם זאת, הוא ציין כי ארה"ב תתחיל "באופן מיידי בתהליך של פיתוח נוכחות צבאית גדולה בחלקים המתאימים של גרינלנד, וישנם רבים כאלה. נעבוד יחד עם תושבי גרינלנד על הפיתוח והבנייה".

האי הגדול ביותר בעולם

גרינלנד הוא האי הגדול ביותר בעולם, הנפרש על שטח של קרוב ל־2.5 מיליון קילומטרים רבועים שרובו מכוסה על ידי כיפת קרח בגובה של שלושה קילומטר. הטריטוריה מיושבת בדלילות על ידי כ־56 אלף בני אדם בלבד, החיים בעיקר בקווי החוף של האי בדרום, רובם המכריע אינואיטים ואוכלוסייה שהתערבבה כתוצאה מנישואים עם דנים שהגיעו לאי מאז שנשלט על ידי הממלכה הדנית באופן רשמי, מהמאה ה־18 ועד היום.

מיקומו על דרכי הגישה לצפון ארה"ב מהווה חשיבות אסטרטגית עליונה, כמו גם הנוכחות שלו בנתיבי שיט שעשויים להיפתח בשנים הקרובות בגלל ההתחממות הגלובלית. גרינלנד מוגדרת מאז סוף שנות ה־70 כטריטוריה עצמאית של דנמרק, חלק מהממלכה הדנית לצד איי פארו. קופנהגן משגרת מדי שנה את "המענק" - סבסוד ממשלתי דני בגובה כמיליארד אירו לטובת הטריטוריה שממנו חיים התושבים בעיקר. מענק זה הוא מחצית מהתמ"ג הגרינלנדי השנתי. לצדו, עיקר ההכנסות של גרינלנד מגיע מדיג. דנמרק אחראית למדיניות החוץ והביטחון של האי.

איומי הסיפוח של טראמפ, שאף שיגר נציגים לביקורים מתוקשרים באי, הביאו למתח חריף מול דנמרק ומול ברית נאט"ו כולה. מנהיגי אירופה התייצבו לצד קופנהגן, ואף שיגרו משלחות סמליות של חיילים לאי בינואר, אך השיבו אותן כאשר טראמפ איים בתגובה בצעדים חריפים. מאחורי הקלעים, מזכ"ל נאטו מארק רוטה עבד על הסכם בין הצדדים.

טראמפ פירסם את הפוסט לקראת חצות (שעון קופנהגן) ביום שישי, אך משרד ראשת הממשלה הדנית מדה פרדריקסן אישר לאחר מכן כי צפוי להיחתם הסכם בין הצדדים. "מדובר בהסכם שטוב לנאט"ו ולארה"ב", אמרה פרדריקסן לתקשורת.