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בארץ הכחשה באמירויות: בן זאיד לא העביר התרעה לפני 7 באוקטובר
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איראן | סיקור שוטף

הכחשה באמירויות: בן זאיד לא העביר התרעה לנתניהו לפני 7 באוקטובר; טראמפ קטע במפתיע את חופשתו

טהראן טוענת כי העבירה לארה"ב דרך תיווך קטארי את תנאיה לסיום המלחמה; במקביל, הנשיא טראמפ קיצר במפתיע את חופשתו בקמפ דייוויד וחזר לבית הלבן • צה"ל חיסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שלקח חלק פעיל בטבח 7 באוקטובר • החות'ים מאיימים בפעולה צבאית נגד טורקיה ופקיסטן, בזמן שהקואליציה הסעודית מסכלת שורת מתקפות בשטחה • גורם רשמי מכחיש את הדיווחים לפיהם מוחמד בן זאיד העביר לנתניהו התרעה טרם מתקפת הפתע • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 08:19 עודכן: 10:02
דונלד טראמפ נשיא ארה''ב / צילום: Shutterstock
דונלד טראמפ נשיא ארה''ב / צילום: Shutterstock

עדכונים שוטפים

9:57 - קוריאה הצפונית שיגרה טיל בליסטי לעבר הים

8:25 - איראן: "מחכים לתשובת טראמפ לסיום המלחמה"; ארה"ב מזהירה מפני הסלמה. לכתבה המלאה

4:11 - רויטרס: צבא ארה"ב חיסל ארבעה אנשים על כלי שיט באזור הקריביים. לפי פיקוד הדרום האמריקני, המודיעין הוביל לחיסולים של הארבעה, שעסקו בפעילות של הברחת סמים

2:15 - הנשיא טראמפ קיצר את חופשת סוף השבוע שלו במתחם הנופש הנשיאותי בקמפ דייוויד והוא חוזר הערב לבית הלבן במקום ביום ראשון בערב. הבית הלבן לא מסר מה הסיבה לקיצור החופשה.

00:03 - מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן: קטאר העבירה לארה"ב את התנאים של איראן לסיום המלחמה, מחכים לתשובתו של טראמפ.

23:38 - דיווח: גורם רשמי באיחוד האמירויות מכחיש את הטענה שמוחמד בן זאיד הוא זה שהעביר את ההתרעה לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. לכתבה במלאה

22:54 - הקואליציה בהובלת סעודיה: סוכלו מתקפות של החות'ים נגד אזרחים בערים הסעודיות ביש, טאיף, פראסאן וינבוע.

21:30 - מוחמד אל-בוח'יתח, חבר המועצה המדינית של החות'ים: "אם טורקיה או פקיסטן יהיו מעורבות בסכסוך כלשהו, ​​נפעל נגדן בכוח. כמו שלימדנו את סעודיה לקח, הם לא ישכחו אותו".

20:19 - צה"ל מודיע שחיסל ביום חמישי האחרון את המחבל מחמד סלימאן ביוק, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט למדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12