עדכונים שוטפים

9:57 - קוריאה הצפונית שיגרה טיל בליסטי לעבר הים

8:25 - איראן: "מחכים לתשובת טראמפ לסיום המלחמה"; ארה"ב מזהירה מפני הסלמה. לכתבה המלאה

4:11 - רויטרס: צבא ארה"ב חיסל ארבעה אנשים על כלי שיט באזור הקריביים. לפי פיקוד הדרום האמריקני, המודיעין הוביל לחיסולים של הארבעה, שעסקו בפעילות של הברחת סמים

2:15 - הנשיא טראמפ קיצר את חופשת סוף השבוע שלו במתחם הנופש הנשיאותי בקמפ דייוויד והוא חוזר הערב לבית הלבן במקום ביום ראשון בערב. הבית הלבן לא מסר מה הסיבה לקיצור החופשה.

00:03 - מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן: קטאר העבירה לארה"ב את התנאים של איראן לסיום המלחמה, מחכים לתשובתו של טראמפ.

23:38 - דיווח: גורם רשמי באיחוד האמירויות מכחיש את הטענה שמוחמד בן זאיד הוא זה שהעביר את ההתרעה לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. לכתבה במלאה

22:54 - הקואליציה בהובלת סעודיה: סוכלו מתקפות של החות'ים נגד אזרחים בערים הסעודיות ביש, טאיף, פראסאן וינבוע.

21:30 - מוחמד אל-בוח'יתח, חבר המועצה המדינית של החות'ים: "אם טורקיה או פקיסטן יהיו מעורבות בסכסוך כלשהו, ​​נפעל נגדן בכוח. כמו שלימדנו את סעודיה לקח, הם לא ישכחו אותו".



20:19 - צה"ל מודיע שחיסל ביום חמישי האחרון את המחבל מחמד סלימאן ביוק, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט למדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12