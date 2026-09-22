סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:22

מניית עליבאבא מזנקת בכ־3% בהונג קונג. חברת הטכנולוגיה הסינית חשפה שבב בינה מלאכותית חדש ותוכניות להרחבה משמעותית של תשתיות הדאטה סנטרים שלה, ובכך הגבירה את השקעתה בתשתית שמניעה את בום ה־AI.

בכנס Apsara השנתי של חטיבת הענן של החברה, שנערך בהאנגג'ואו, הציגה עליבאבא את Zhenwu V900, שבב ה־AI מהדור הבא שלה, שלדבריה מספק ביצועים גבוהים פי שלושה מקודמו, Zhenwu M890, שהושק במאי.

החברה הודיעה גם כי בכוונתה להגדיל את קיבולת מרכזי הנתונים הגלובלית של Alibaba Cloud ליותר מ־20 ג'יגה־ואט עד 2032, כחלק מתוכנית רחבה יותר הכוללת שבבים, תשתיות ענן ומודלי בינה מלאכותית.

ההכרזות מדגישות את המאמצים המתרחבים של עליבאבא להיכנס לעומק לתשתית שמאחורי בום ה־AI, על רקע גל השקעות בתשתיות בינה מלאכותית מצד חברות הטכנולוגיה הגדולות במערב, בעוד המרוץ אחר כוח מחשוב הולך ומתגבר.

מוקדם יותר החודש חשפה אנבידיה תוכניות לשתף פעולה עם חברות באוסטרליה כדי לתמוך בתשתיות AI בהיקף של עד 2 ג'יגה־ואט במדינה עד 2027. מטא, מצדה, חשפה ביולי תוכניות להקים את הדאטה סנטר הגדול הראשון שלה בקנדה - מתקן בהספק של 1 ג'יגה־ואט באלברטה, שעלותו צפויה לעמוד על כ־9 מיליארד דולר וזמן הקמתו עשוי להגיע לשלוש שנים.

07:00

אופטימיות רבה בשווקים בעולם, בתמיכת הירידה במחירי הנפט ולקראת השיחות שיתקיימו השבוע בין וושינגטון לבייג'ינג. את השווקים מובילות מניות השבבים, לאחר שסוכן הבינה המלאכותית החדש של מטא עורר גל ביקושים לשבבים הנדרשים להפעלת מערכות AI. הנפט מסוג ברנט עלה בכ־1% לכ־101 דולר לחבית, לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים.

אסיה

באסיה, מדד קוספי בדרום קוריאה עולה ב־2.2% בהובלת סמסונג אלקטרוניקס ו־SK הייניקס, בהונג קונג מדד הנג סנג עולה ב־0.4% ובו סקטור הטכנולוגיה קיבל דחיפה נוספת לאחר שעליבאבא הודיעה כי היא משיקה את מה שהיא מכנה שבב הבינה המלאכותית החזק ביותר בסין, מאיץ שנועד להתחרות באנבידיה ולתמוך בהתרחבות משמעותית של תשתיות הדאטה סנטרים בשנים הקרובות.

בשנגחאי ובהודו עליות של כ-0.5% ביפן אין מסחר היום לרגל חג.

וול סטריט

החוזים בוול סטריט יציבים לאחר שהמדדים המובילים רשמו אתמול את יום המסחר החזק ביותר שלהם מאז תחילת אוגוסט.

אתמול, איתות של הנשיא טראמפ על כך שהוא עשוי להיות פתוח לדיפלומטיה מול איראן שלח כלפי מטה את מחירי הנפט, בנוסף זרם החדשות החיובי סייע לשפר את סנטימנט המשקיעים, לאחר שבחודשים האחרונים קריאות מצד חברות AI מובילות בארה"ב להאט את קצב פיתוח הטכנולוגיה עוררו חששות בנוגע לקצב הצמיחה של המגזר.

נאסד"ק זינק בכ-2.3% וננעל בשיא, ה-S&P 500 טיפס בכ-1.5% וננעל במרחק נקודות ספורות משיאו, והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.7%. מדד מניות השבבים האמריקאיות זינק ביותר מ־4%, מניית מטא זינקה ב־11%, בעוד ששווי השוק של AMD חצה את רף הטריליון דולר.

תל-אביב

המשקיעים בת"א חוזרים מחופשת יום כיפור ומקווים להמשיך את המומנטום של יום המסחר האחרון. הבורסה חתמה את יום המסחר האחרון של השבוע שעבר (חמישי) בעליות.

המניות הדואליות שעברו שני ימי מסחר בניו יורק, חוזרות לת"א בפערים משמעותיים הבוקר: בראשן טאואר עם פער ארביטרז' חיובי של -9%, נובה וקמטק יזנקו בכ-4%, נייס ב-5% וטבע בכ-1%.

מנגד, פאלו אלטו שהצטרפה השבוע למדד היוקרתי S&P 100 תרד במעל 2%, אלביט בפער שלילי קטן ואיי.סי.אל בפער שלילי של 3%.

עוד משהו שכדאי לדעת

בוול סטריט מצטברות יותר ויותר סיבות לדאגה, תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים חצתה את רף 5% ומחיר הנפט נותר מעל 100 דולר לחבית, הפד העלה את הריבית בשבוע שעבר ויש חשש שזו לא הפעם האחרונה השנה, כל זאת כשנאסד"ק בשיא ו-S&P 500 ממש קרוב לשם.

סיבה נוספת לדאגה היא חוב המרג'ין בוול סטריט. חוב המרג'ין הוא הכסף שמשקיעים לווים מהברוקרים כדי לרכוש מניות. החוב הזה עלה באוגוסט ב־2.6%, ל־1.45 טריליון דולר, והתקרב לשיא.

הנתון מעורר מחדש את הוויכוח האם המינוף הגבוה בשוק הוא סימן אזהרה, או פשוט תוצאה של העליות החדות במניות. לפי נתוני FINRA, הגוף המפקח על חברות הברוקרים והסוחרים בארה"ב, השיא נרשם ביוני, עם כ־1.5 טריליון דולר. בתוך שנה זינק חוב המרג'ין בכ־37%.

המספרים הללו מחזירים לשוק את השאלה עד כמה המינוף של המשקיעים צריך להדאיג.

חובות מרג'ין הם במהותם הלוואות שהבנקים והברוקרים נתנו למשקיעים, כאשר המניות והאג"ח שבידיהם משמשים כביטחונות. המשקיע לווה כסף כדי להגדיל את ההימור שלו על המניה או האג"ח. אם המניה צונחת, הברוקר מבקש מהמשקיע להוסיף ביטחונות או להוסיף מזומנים כדי לתמוך בהלוואה, או לחלופין להחזיר מיד את ההלוואה.

כאשר מניות עולות, אשראי מאפשר למשקיעים להגדיל את החשיפה לשוק ולמנף את ההשקעה. אבל בירידות, אותו מנגנון עלול לפעול בכיוון ההפוך: ירידה בשווי התיק עלולה להוביל לקריאות מרג'ין ולמכירות כפויות, שמגבירות את החשש משוק פגיע יותר למפולת חדה.

מנכ"ל ג'יי.פי.מורגן ג'יימי דיימון, אותת כבר בחודש שעבר למשקיעים שהגיע הזמן להתחיל להיות מודאגים. "העובדה שחוב המרג'ין נמצא בשיא, בזמן שהשווקים עדיין בשיאים, מעוררת דאגה משמעותית", אמר.

ב־TheStreet מצביעים על דפוס היסטורי מטריד. בשלושה מחזורי שוק קודמים, לפני התפוצצות בועת הדוט־קום, המשבר הפיננסי ומשבר 2022, נרשמו זינוקים חדים במיוחד בחוב המרג'ין לפני הירידות הגדולות. עם זאת, הנתון הנוכחי אינו משחזר את הדפוס שעליו הצביע האתר במקור: TheStreet כתב כי ירידה נוספת בחוב המרג'ין באוגוסט תהיה דומה לדפוס שנרשם לפני המפולות, אך בפועל החוב עלה באוגוסט.

ומנגד, בוול סטריט ג'ורנל מציגים תמונה מסויגת יותר ומטילים ספק ביכולת להשתמש בחוב המרג'ין כאינדיקטור לחיזוי כיוון השוק. חוב גבוה עשוי להצביע על מינוף מוגבר, אך הוא אינו אומר מתי תגיע ירידה, או אם היא בכלל קרובה.

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