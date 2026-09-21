למרות בקשת יורש העצר: טראמפ עצר מתקפה נגד החות'ים

עדכונים שוטפים

21:38 - בתגובה להפרה של חמאס שהפעיל מטען צד על כלי הנדסי: צה"ל תוקף ברצועה

21:24 - משמרות המהפכה באיום חדש: "הכוחות המזוינים, במוכנות מלאה ובתבונה אסטרטגית, ניצבים עם האצבע על ההדק, מוכנים להגיב בתגובות נחרצות והרסניות לאויב השחוק והתוקפניץ ארה"ב והמשטר הציוני חייבים להשלים עם אזור נקי מנוכחותם. אם תתרחש טעות בהערכת הכוחות של הצד השני - אנחנו מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש והתוקפני".

21:08 - לפני זמן קצר התפוצץ מטען על כלי הנדסי בצפון הרצועה, אין נפגעים

20:26 - במהלך דיון של הקבינט המצומצם לפני כניסת הצום, ביקש בן גביר שהממשלה תודיע שהיא מפעילה את עונש מוות למחבלים על המחבל שביצע את הפיגוע בערב יום הכיפורים בו נרצח נתנאל שקרון. מדובר במחבל הראשון מיהודה ושומרון שנתפס בחיים מאז אישור החוק, בסוף חודש מרץ

20:04 - הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע טוען: סעודיה ביצעה 157 תקיפות באמצעות מטוסי קרב מסוג F15 וטייפון, שהמריאו מבסיסי ח'מיס משיט וטאיף, ובאמצעות מתקפת טילים מנג'ראן וג'יזאן. "התוקפנות הנרחבת הזאת לא תעבור ללא תגובה", איים

20:01 - טראמפ: למרבה הצער, רוסיה איבדה שליטה על תעשיית הדיזל שלה בשל המלחמה באוקראינה. בתוך כך, בפייננשל טיימס דווח כי טראמפ לחץ על נשיא אוקראינה זלנסקי בשיחתם להפסיק את המתקפות נגד תשתיות הנפט של רוסיה, בטענה שזה מביא לעלייה במחירי הדלק העולמיים

19:58 - מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח מוקדם יותר היום: מכלית גז שהפליגה אל מחוץ למצר הורמוז נפגעה מירי. המכלית המשיכה לנמל היעד הבא שלה, אין נפגעים

19:50 - צה"ל: לוחמי דובדבן עצרו במהלך החג שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי

19:30 - דיווח ברויטרס: טראמפ שוחח אתמול עם נשיא תימן רשאד אל-עלימי. אל-עלימי ביקש מטראמפ סיוע במאבק נגד החות'ים, אך טראמפ לא התחייב לסייע

19:19 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ממשל טראמפ נערך להטיל סנקציות נרחבות על בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג. הסנקציות יאסרו על ביצוע מרבית העסקאות עם בית הדין, והמהלך עלול לשתק את בית הדין, בין היתר באמצעות איסור על ביצוע עסקאות בדולרים אמריקניים, ובכך לנתק אותו מחלקים נרחבים ממערכת הפיננסים העולמית

19:15 - טראמפ שקל לתקוף את החות'ים - ונמנע לעת עתה

הנשיא טראמפ שקל במהלך סוף השבוע להורות על תקיפה נגד החות'ים בתימן, אך לבסוף החליט להימנע מכך לפי שעה, כך אמרו שני בכירים אמריקנים. טראמפ מצא את עצמו קרוע בין רצונו לסייע לידידו ובעל בריתו, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, לבין רצונו להימנע מהסתבכות במלחמה בחזית חדשה במזרח התיכון.

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הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12