איך הייתם מגיבים אילו הייתם פותחים את חשבון ההשקעות שלכם ורואים בו 20 מיליון דולר ואז מגלים כי המספר הזה מעולם לא היה אמיתי?

זה הסיפור שחשף השבוע גולש בפני MarketWatch. לדבריו, הוא השקיע 1.1 מיליון דולר בפלטפורמת מסחר בקריפטו, לאחר שקיבל המלצה מאדם שהוצג בפניו כסגן נשיא בכיר בבנק השקעות גדול בניו יורק.

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המשקיע האמין כי מדובר בהזדמנות לגיטימית, ובמהלך ההשקעה ראה בחשבון שלו יתרה שהלכה ותפחה - עד שלטענתו הגיעה לכ־20 מיליון דולר.

אלא שאז הסיפור הסתבך.

הבנקאי האישי של המשקיע חשד כי האנשים שמאחורי ההשקעה והפלטפורמה אינם מי שהם טוענים שהם, והזהיר אותו שמדובר בתרמית. ואכן, מיד לאחר מכן התברר שאכן מדובר בהונאה כיון שלא היה ניתן למשוך את הכסף.

לפי MarketWatch, המשקיע פנה לרשויות בארה"ב, אך בשלב זה לא ברור אם כספו ניתן להשבה. הפלטפורמה והגורמים שהמליצו עליה לא זוהו בפרסום.

הסיפור מזכיר את אחת השיטות המתוחכמות בעולם ההונאות הפיננסיות: "pig butchering" - תרמית שבה הפושעים בונים בהדרגה אמון עם הקורבן, משכנעים אותו להשקיע, ואז מציגים בפניו אתר או אפליקציה שנראים כמו חשבון השקעות אמיתי. המסך יכול להציג תשואות עצומות, אך הכסף עצמו נמצא בשליטת המתחזים. ה־FBI מגדיר כיום הונאות השקעה בקריפטו כאחת מצורות ההונאה הנפוצות והחמורות ביותר.

וזה כבר לא רק סיפור של משקיע אחד. לפי ה־FBI, עד סוף 2025 מבצע של הארגון זיהה והזהיר 8,103 קורבנות של הונאות השקעה בקריפטו, כאשר 77% מהם כלל לא ידעו שהם מרומים.

הבעיה המרכזית היא בדיוק זו: אפשר לראות מיליונים על המסך - ועדיין לא להחזיק בהם.

במקרה הזה, 1.1 מיליון דולר הועברו לפלטפורמה, אבל ה־20 מיליון דולר שהופיעו בחשבון כלל לא היו סכום שאומת ככסף שהיה ניתן למשיכה.

וזו אולי אחת המלכודות המסוכנות ביותר בעידן ההשקעות הדיגיטליות: לא צריך לזייף רק את ההשקעה. מספיק לזייף את המספר שמראה כמה היא שווה.