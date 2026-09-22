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מטבעות דיגיטליים (קריפטו)

החשבון שלו הראה יתרה של 20 מיליון דולר אבל הוא לא הצליח למשוך אותם

אדם שהשקיע 1.1 מיליון דולר בפלטפורמת קריפטו חשף השבוע את סיפורו המטלטל ב-MarketWatch • אז לאן נעלם הכסף? • ההמלצה, התעלומה והתלונה לרשויות

שירות גלובס 08:38
הונאות קריפטו / צילום: Shutterstock
הונאות קריפטו / צילום: Shutterstock

איך הייתם מגיבים אילו הייתם פותחים את חשבון ההשקעות שלכם ורואים בו 20 מיליון דולר ואז מגלים כי המספר הזה מעולם לא היה אמיתי?

זה הסיפור שחשף השבוע גולש בפני MarketWatch. לדבריו, הוא השקיע 1.1 מיליון דולר בפלטפורמת מסחר בקריפטו, לאחר שקיבל המלצה מאדם שהוצג בפניו כסגן נשיא בכיר בבנק השקעות גדול בניו יורק.

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המשקיע האמין כי מדובר בהזדמנות לגיטימית, ובמהלך ההשקעה ראה בחשבון שלו יתרה שהלכה ותפחה - עד שלטענתו הגיעה לכ־20 מיליון דולר.

אלא שאז הסיפור הסתבך.

הבנקאי האישי של המשקיע חשד כי האנשים שמאחורי ההשקעה והפלטפורמה אינם מי שהם טוענים שהם, והזהיר אותו שמדובר בתרמית. ואכן, מיד לאחר מכן התברר שאכן מדובר בהונאה כיון שלא היה ניתן למשוך את הכסף.

לפי MarketWatch, המשקיע פנה לרשויות בארה"ב, אך בשלב זה לא ברור אם כספו ניתן להשבה. הפלטפורמה והגורמים שהמליצו עליה לא זוהו בפרסום.

הסיפור מזכיר את אחת השיטות המתוחכמות בעולם ההונאות הפיננסיות: "pig butchering" - תרמית שבה הפושעים בונים בהדרגה אמון עם הקורבן, משכנעים אותו להשקיע, ואז מציגים בפניו אתר או אפליקציה שנראים כמו חשבון השקעות אמיתי. המסך יכול להציג תשואות עצומות, אך הכסף עצמו נמצא בשליטת המתחזים. ה־FBI מגדיר כיום הונאות השקעה בקריפטו כאחת מצורות ההונאה הנפוצות והחמורות ביותר.

וזה כבר לא רק סיפור של משקיע אחד. לפי ה־FBI, עד סוף 2025 מבצע של הארגון זיהה והזהיר 8,103 קורבנות של הונאות השקעה בקריפטו, כאשר 77% מהם כלל לא ידעו שהם מרומים.

הבעיה המרכזית היא בדיוק זו: אפשר לראות מיליונים על המסך - ועדיין לא להחזיק בהם.

במקרה הזה, 1.1 מיליון דולר הועברו לפלטפורמה, אבל ה־20 מיליון דולר שהופיעו בחשבון כלל לא היו סכום שאומת ככסף שהיה ניתן למשיכה.

וזו אולי אחת המלכודות המסוכנות ביותר בעידן ההשקעות הדיגיטליות: לא צריך לזייף רק את ההשקעה. מספיק לזייף את המספר שמראה כמה היא שווה.