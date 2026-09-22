מנהיגי העולם יגיעו השבוע לעיר ניו יורק כדי להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם, ומבחינת ישראל, האירוע הדיפלומטי השנתי מגיע בתזמון רגיש במיוחד. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר בעיר, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע ביום חמישי לביקור קצר, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן יעשה גם הוא את דרכו למנהטן, ומנגד - יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס יישאר בבית, לאחר שממשל טראמפ סירב לאפשר לו להיכנס לארה"ב.

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ואל כל אלה מצטרף השנה שחקן שבדרך-כלל לא היה תופס מקום משמעותי בסיפור, ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני.

רק אתמול (ב') אירח ממדאני את טראמפ ב-Gracie Mansion, מעונו הרשמי של ראש העיר. הפגישה בין השניים נמשכה כשעה והייתה ידידותית מאוד באופן די מפתיע, בהתחשב בהיסטוריה העכורה ביניהם. טראמפ, שכינה בעבר את ממדאני "קומוניסט" והזהיר כי הוא יהרוס את ניו יורק, אמר לאחר הפגישה שהוא מקווה שממדאני יהיה "ראש עיר מצוין". השניים דיברו בעיקר על יוקר המחיה, על דיור ועל תוכניות פיתוח בעיר. זו הייתה כבר פגישתם השלישית.

אבל החמימות עם טראמפ לא שינתה את יחסו של ממדאני לנתניהו. שעות לאחר הפגישה הוא שוב כינה את נתניהו "פושע מלחמה" ו"אדריכל של רצח עם נורא נגד העם הפלסטיני". לדבריו, גם סוגיית נתניהו עלתה בשיחתו עם טראמפ.

זו לא עמדה חדשה כמובן. עוד במהלך מערכת הבחירות שלו הבטיח ממדאני כי אם נתניהו יגיע לניו יורק, יפעל למימוש צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. אלא שמאז הבחירות התברר שהמציאות המשפטית מורכבת בהרבה. ארה"ב לא חברה בבית הדין, ולעיריית ניו יורק אין סמכות עצמאית פשוט לעצור מנהיג זר על בסיס הצו. טראמפ, מצדו, הבהיר כי נתניהו לא ייעצר בזמן ביקורו בארה"ב.

למתיחות הזאת יש גם ביטוי מעשי. נתניהו לא צפוי לנחות בשדה התעופה JFK שבעיר ניורק, אלא בנמל התעופה ניוארק שבניו ג'רזי. לפי חלק מהדיווחים, אחד השיקולים בהחלטה היה הרצון להימנע מסיבוכים אפשריים מול הרשויות בניו יורק. גם השירות החשאי האמריקאי מעורב בהיערכות לאבטחת הביקור.

נתניהו ייפגש עם רוביו

נתניהו צפוי להגיע לניו יורק ביום חמישי, לנאום בפני העצרת ולצאת מארה"ב עוד באותו הלילה. בניגוד לביקורים קודמים, הפעם פגישה עם טראמפ לא מופיעה בלו"ז. ניסיונות להתאים בין לוחות הזמנים של השניים לא הסתייעו, בין היתר בשל פגישות אחרות של הנשיא האמריקאי. נתניהו צפוי להיפגש במקום זאת עם מזכיר המדינה מרקו רוביו.

מדובר בביקור קצר, בעיצומה של מערכת הבחירות בישראל ובתקופה עמוסה בחגים. שגריר ישראל באו"ם דני דנון הסביר בתחילת החודש ל-AP כי דווקא האיומים של ממדאני הפכו את הוויתור על הנאום לקשה יותר. מבחינת ישראל, היעדרות של נתניהו הייתה עלולה להצטייר ככניעה ללחץ מצד ראש עיריית ניו יורק.

גם טראמפ מגיע לעצרת עם סדר יום עמוס במיוחד. כמקובל בעצרת הכללית, ברזיל תהיה הראשונה לנאום, וארה"ב מיד אחריה. עבור טראמפ, חלק גדול מן העבודה יתרחש מחוץ למליאה, בשורה של פגישות עם מנהיגים שהגיעו לניו יורק.

המזרח התיכון יהיה במרכז סדר יומו של הנשיא. טראמפ צפוי לקיים שיחות עם מנהיגים ממדינות המפרץ על המלחמה עם איראן והמצב האזורי. עבור מדינות המפרץ, שנמצאות בין בעלת הברית הקרובה האמריקאית לבין השכנה האיראנית, ההתפתחויות בחודשים האחרונים הפכו את שאלת סיום המלחמה והסדר האזורי שאחריה לדחופה במיוחד.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן צפוי להגיע לניו יורק ולנאום בפני העצרת. זה יהיה רגע חריג מאוד - נשיאה של מדינה שנמצאת בעימות צבאי פעיל עם ארה"ב וישראל יעמוד על אדמת ארה"ב ויציג בפני העולם את הגרסה האיראנית למלחמה.

ייעדר מהמושב: יו"ר הרשות הפלסטינית

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כבר הגיע לניו יורק, ביקורו הראשון בארה"ב מאז פרוץ המלחמה. המשלחת האיראנית כפופה למגבלות תנועה, אבל ארה"ב, כמדינה המארחת את מטה האו"ם, מחויבת בדרך-כלל לאפשר לנציגי המדינות החברות להגיע לדיוני הארגון.

פזשכיאן צפוי לנסות לנצל את הבמה כדי להציג את איראן כקורבן של המתקפות האמריקאיות והישראליות. טראמפ צפוי להציג תמונה הפוכה ולהדגיש את מחויבותו למנוע מאיראן נשק גרעיני. נכון לעכשיו אין פגישה מתוכננת בין הנשיאים.

מי שלא יגיע לניו יורק הוא מחמוד עבאס, אבו מאזן. ממשל טראמפ החליט, זו השנה השנייה ברציפות, שלא להעניק ליו"ר הרשות הפלסטינית אשרת כניסה לארה"ב. ההגבלות חלות גם על עשרות בכירים נוספים ברשות ובאש"ף.

בוושינגטון מסבירים את ההחלטה, בין היתר, בצעדים שנקטה ההנהגה הפלסטינית נגד ישראל בזירה הבינלאומית ובפניות לבתי דין ולמוסדות בינלאומיים. הממשל מאשים את הרשות גם בכך שלא ביצעה את הרפורמות שהוא דורש ממנה. הפלסטינים, מנגד, טוענים כי מניעת כניסתו של עבאס פוגעת ביכולתם להציג את עמדתם בפני הקהילה הבינלאומית.

באו"ם מצאו פתרון. העצרת הכללית אישרה לעבאס להשתתף מרחוק ולנאום בווידאו. 152 מדינות תמכו בהחלטה, שלוש התנגדו וארבע נמנעו.

כל זה מבטיח שבוע לא שגרתי גם במונחים של עצרת האו"ם, שבו הנאומים עצמם יהיו רק חלק מהסיפור. לא פחות חשוב יהיה לראות מי נפגש עם מי במסדרונות ובמלונות של מנהטן, ובעיקר מי לא.