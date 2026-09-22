מישראל לצפון קוריאה: קים ג'ונג און בוחן העתקת מל"טים

המנהיג העליון של קוריאה הצפונית, קים ג'ונג־און, ערך בימים שלישי-חמישי סבב ביקורים בתעשיות הביטחוניות של המדינה הגרעינית. אך מה שבלט במיוחד במהלך הסבב הוא מפעל מל"טים שלא מותיר מקום לדמיון: תפקידו להעתיק את החימוש המשוטט (מל"ט מתאבד) הארופ, מתוצרת התעשייה האווירית.

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"הארופ" הוא מל"ט מתאבד בעל יכולות מרשימות: טווח של 200 ק"מ, שהייה באוויר של עד תשע שעות ומהירות מרבית של 225 קשר בגובה של 15 אלף רגל. המל"ט, הנושא כ־16 ק"ג חומר נפץ, מתאפיין בדיוק רב ויכולת תקיפה בזוויות אנכיות או אופקיות. מדובר באחד המוצרים המבוקשים מסוגו בעולם שבו משתמשת, למשל, הודו.

מעבר לכך, במלחמת נגורנו־קרבאך השנייה ב־2020, הפך הארופ לסמל הניצחון המוחץ של אזרבייג'ן על ארמניה. עוצמתו בשדה הקרב הייתה כה גדולה, עד שהנשיא האזרי, אילהם אלייב, בחר להפגין את קרבתו לכלי הנשק הישראלי כשצולם "מלטף" אותו לעיני המצלמות - תמונה שהפכה לאייקון של המערכה. רק לפני כחצי שנה, בירבאן הציגו מל"ט חדש מתוצרת מקומית, דרגונפליי, שמבחינת עיצוב זהה להארופ.

בצל זאת ולנוכח הדמיון המוחלט בין תמונות המל"טים שהפיצה סוכנות הידיעות הממשלתית הצפון קוריאנית KCNA לבין הארופ, מתעוררת חדש השאלה מהיכן הצליחו בפיונגיאנג לשים את ידיהם על הארופ - במטרה לעשות הנדסה הפוכה. כלומר, תהליך שבו מצליחים להשיג אמצעי, מומחים מנתחים לעומק את מרכיביו - ואז מייצרים אחד מחודש בהליך סדרתי. לא מן הנמנע כי הרכיבים הגיעו מארמניה לידידתם הטובה מדרום, איראן, שבעצמה חברה קרובה של קוריאה הצפונית.

ייצור המוני של חיקויי הארופ והגברת השימוש בבינה מלאכותית

את החשיפה של העתקת מל"טים ישראליים, גם אם לא מודים בכך בריש גלי, ביצעו הצפון קוריאנים כבר לפני שנתיים. באותה תקופה, הציגו בפיונגיאנג שני חימושים משוטטים: אותה הנדסה הפוכה של הארופ שסקר קים ג'ונג און גם כעת, ונוסף על כך דגם שמזכיר מאוד את "הירו 400" של יוויז'ן (UVISION) הישראלית. באופן אירוני למדי, ההעתקה הצפון קוריאנית טובה יותר מזו שביצעה הרפובליקה האסלאמית.

שאהד 136 האיראני נחשב אף הוא לחיקוי ירוד של החימוש המשוטט של התעשייה האווירית, כשלפי הערכות מחירו של הארופ עומד על כ־700 אלף דולר. לצורך ההשוואה, מחיר שאהד 136 מוערך בכ־30 אלף דולר בלבד. הסיבה העיקרית שבגינה ניכרו מתקפות איראניות מרובות אמצעים, בהן ב־14 באפריל 2024, עם כ־185 כטב"מים לישראל, מול 36 טילי שיוט בלבד - היא ככל הנראה העלויות.

המנהיג העליון של קוריאה הצפונית הורה בנובמבר 2024 לעבור לייצור המוני של חיקויי הארופ בגלל היותם, לדבריו, אחד מהמרכיבים המרכזיים של הלוחמה המודרנית. ב־2025, קים ג'ונג און היה שבע רצון מתוצאות ניסוי במל"ט הטקטי "קומסונג", בשעה שהתעשייה הביטחונית הצפון קוריאנית גם יצרה, ככל הנראה, את המל"ט "סאטביול־4" על בסיס RQ-4 גלובל הוק ואת "סאטביול־9" על בסיס MQ-9 ריפר, שני כלים אמריקאיים.

עתה, קים ג'ונג און הורה לתעשיות הביטחוניות שלו להגביר את השימוש בבינה מלאכותית, ולהגדיל את היכולות הארטילריות. מי שליווה אותו בביקורים הוא פאק ג'ונג צ'ון, סגן יו"ר הוועדה הצבאית במפלגת הפועלים - המפלגה השלטת בדיקטטורה המבודדת. זאת, לאחר שרק לפני כשלושה שבועות, החליט המנהיג העליון להזיז את שר ההגנה נו קוואנג צ'ול מתפקידו, ולמנות במקומו את הסגן הראשון של מחלקת התעשיות הביטחוניות במפלגת הפועלים, קים סונג גי.