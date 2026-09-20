פרשת ההונאה בטורקיה היא בדיוק מה שארדואן חיכה לו

פרשת הונאת הענק בטורקיה היא, למרבה הצער, בדיוק מה שהנשיא רג'פ טאייפ ארדואן חיכה לה: כלי להסטת תשומת הלב הציבורית מהמצב הכלכלי החמור והפגיעה המחריפה בדמוקרטיה המקומית, באמצעות ה "טיקט" הפוליטי היעיל ביותר במדינה - ישראל. מחד, ניכר כי הפרשה היא אמיתית במהותה, מעצם מעורבות האינטרפול. מאידך, אם מסתמכים על הרשויות בטורקיה עצמה, הישראלים מהווים רק כ-5% מהמעורבים בפרשה. את ארדואן ואנשיו, כצפוי, זה לא מעניין.

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באנקרה לא יודו בזה, אבל לא ישראל ולא הפלסטינים עומדים בראש מעייניהם כרגע, כי אם שלוש סוגיות: בהיבט הצבאי - המבוכה המהירה של ברית מכה שבה המתקפות החות'יות מוכיחות כי לטורקיה ולפקיסטן אין רצון לסייע בהגנת ערב הסעודית; בהיבט הכלכלי - הבורסה הטורקית חווה מפלה של יותר מ-8% בשבוע בלבד, תוך שהרגולטורים הקפיאו 131 קרנות השקעה בסך 890 מיליארד לירות (כ-18.3 מיליארד דולר) ואז הורו על פירעון, במה שמשפיע על כ-350 אלף משקיעים; וברמה החברתית - ארדואן האסלאמיסט דאג בשבוע שעבר לגל מעצרים עצום, אפילו במושגים שלו, בשורות קהילת הלהט"ב המקומית המדוכאת. עם זאת, הדיכוי כה חמור, שאפילו במדינות המערב נרשמה התעוררות יחסית. אלו אותן מדינות אירופיות שבמשך שנים מדברות על יעדי הפחתת זיהום, ומעבירות את הפסולת לטורקיה כדי שיזוהם שם - כאילו ששכבת האוזון מעל אנקרה פחות חשובה לכדור הארץ.

והנה, נשיא טורקיה הרוויח "נס" - שפרשה בינלאומית שממנה הוא אמור להיות מובך, מאפשרת לו להוציא מעז משהו מתוק. בניסיון למנוע משיטת ההפעלה להיות שקופה, נשיא טורקיה לא התייחס במישרין לפרשה אלא שלח את שר הפנים אקין גורלק, שאמון על כוחות ביטחון הפנים, להצהיר: "הנחתנו מכה גדולה על רשת הונאה בינלאומית הקשורה לישראל". קשורה לישראלים, ב-5%, אבל עבורם זה לא משנה. זה אותו גורלק שמוביל את יישום הדיכוי של הקהילה הלהט"בית המקומית, ואנשיו גם משרתים את החרפת האוטוקרטיה הטורקית. הישראלים חשודים במעורבות ברשת שמשכה לקוחות בעזרת פרסומות שהבטיחו תשואות גבוהות, ונציגים דוברי שפות שונות שכנעו מתעניינים להפקיד כספים. מערכות המסחר הציגו רווחים פיקטיביים במטרה לעודד עוד הפקדות, אך מנגד - לפי הדיווחים - כשלקוחות ביקשו למשוך את כספם, הם נדרשו לשלם "מסים" או עמלות עבור "שחרור חסימה", והכסף עבר לחשבונות וארנקי קריפטו. לכאורה, פרשה חמורה, ובמדינה נורמלית הייתה עומדת לרשות החשודים חזקת החפות. עם זאת, ניכר כי המשטר הטורקי כבר חרץ את דינם של החשודים, עוד לפני המשפט.

ממשפט ראווה ועד שחרור בכירי חמאס: קלף המיקוח החדש של ארדואן

כשהתרחשה פרשת מעצר הזוג אוקנין באיסטנבול על לא עוול בכפם, משטר ארדואן רצה להשתמש בהם ככלי לאילוץ ישראל לחדש יחסים דיפלומטיים. עתה, בהתחשב בסיטואציה שבה לאנקרה אין שום אינטרס סביר לחדש יחסים עם ישראל, יש שני "מינופים" מתסכלים שטורקיה צפויה "להניב" מהחשודים: בראש ובראשונה, להזמין את כל כלי התקשורת לדיונים בבתי המשפט המקומיים כדי להראות איך מובילים אותם בבושת פנים, כשרק "זפת ונוצות" יישארו בפרשה שתיקרא רק "ישראלית" כאילו אין מקומיים וזרים אחרים. בטווח הארוך, יכול מאוד להיות שבציר הדיפלומטי הסמוי, הדרך היחידה שיציגו הטורקים לישראל למנוע מאותם חשודים לחיות בסרט אמיתי בסגנון "אקספרס של חצות" לשנים רבות קדימה, תהיה דרישה לשחרור בתמורה של בכירי חמאס. כך, בסיכומו של דבר, ממינוף מיידי של הסטת תשומת הלב הציבורית כאן ועכשיו, יוכל נשיא טורקיה ליצור לעצמו מינוף אסטרטגי פוליטי לקראת הבחירות הבאות לנשיאות, שיתקיימו בתוך עד שנה וחצי. כבר למדנו על בשרנו, כי אין כלי פוליטי נוח יותר לטרוריסטים ותומכי טרור ואין משנה אם זה חסן נסראללה, יחיא סינוואר או רג'פ טאייפ ארדואן, מאשר שחרור והנפת ידיהם של טרוריסטים ששוחררו ב"עסקה" מהכלא הישראלי.