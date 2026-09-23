בממשלה נוטים לאשר דחייה במכירת כאל

בממשלה שוקלים בחיוב לאשר לבנק דיסקונט דחייה במכירת כאל, כך נודע לגלובס.

זאת בעקבות עסקת הרכישה שהתפוצצה הבוקר (ד') סופית, לאחר שקבוצת יוניון של ג'ורג חורש וחברת הביטוח הראל נסוגו מהעסקה בשל תנאים שהעמידה רשות התחרות.

הדחייה דורשת אישור כפול של המפקח על הבנקים בבנק ישראל ושל משרד האוצר. דיסקונט כבר אותת לפני כשבוע כי בכוונתו לבקש דחיה במכירת חברת האשראי שכרגע חייבת להתבצע עד אפריל 2027 אולם טרם הגיש בקשה רשמית.

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יחד עם זאת, גורמים הבקיאים בפרטים מסרו לגלובס כי לא יהיה נכון לכבול את דיסקונט לתאריך המקורי וכי ישקלו בחיוב מתן אורכה בכפוף למספר תנאים ובדיקות. בין הנתונים שייבדקו עם חלוף הזמן מרגע שנפתח חדר המסחר ועד שנמצאו הקונים הראשונים. טיעון משמעותי נוסף שיעמוד לזכות בנק דיסקונט הוא העובדה שהעסקה התעכבה כמעט שנה בבדיקת רשות התחרות.

גורמים בשוק מעריכים כי בפועל הקשיים שהערימה רשות התחרות, ובראשם הדרישה כי קבוצת יוניון תמכור את אחזקותיה בסופר פארם נועדו בפועל לדחוף להנפקת כאל וכי כל עסקה שתוגש לרשות תיתקל בקשיים.

בשנים האחרונות נרשמה ביקורת ציבורית על מעבר של החזקה בחברות כרטיסי אשראי מבנקים לחברות הביטוח וכך הוחלף מוקד הכוח ששולט בהם במקום להוות אלטרנטיבה לגופים החזקים בשוק.