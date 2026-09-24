קרן ההשקעות פימי, שבניהולו של ישי דוידי רכשה את השליטה (55%) בחברת שירותי התקשורת MMD SMART בהשקעה של כ-55 מיליון דולר. מרבית תמורת ההשקעה, שמתבצעת לפי שווי מוערך של כ-100 מיליון דולר (לפני הכסף), תבוצע לתוך קופת החברה ותיועד למטרות צמיחה.

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MMD SMART היא קבוצת תקשורת פרטית, שנוסדה בשנת 2008 ומנוהלת מאז על ידי מייסדיה אריה פרנקלך, שימשיך לשמש כמנכ"ל ולאוניד רובנוב, שימשיך לשמש כמנהל פיתוח עסקים. החברה פיתחה מערכות תוכנה מבוססות ענן, המאפשרות לארגונים לנהל תקשורת עם לקוחותיהם באמצעות הודעות סלולר (SMS ו- RCS), הודעות WhatsApp ,Viber טלגרם, שיחות קוליות, דואר אלקטרוני וערוצים דיגיטליים נוספים.

מחזור המכירות של החברה, אשר פועלת בעיקר בשוק הגלובלי, עומד על כ-500 מיליון שקל. ברקע, החברה מעניקה שירות למגוון לקוחות ברחבי העולם והיא פועלת באמצעות חברות בישראל, בולגריה, סינגפור ומדינות נוספות. בין לקוחותיה חברות תקשורת וסלולר, טכנולוגיה, שיווק דיגיטלי, אפליקציות ומנהלי מוקדי שירות לקוחות, לצד ארגונים נוספים ברחבי העולם עם צורך לפתרונות שיווק, פרסום וניהול לקוחות.

בפימי מציינים כי בכוונתם לפעול יחד עם הנהלת החברה להמשך צמיחתה באמצעות הרחבת פעילותה הגלובלית, העמקת פעילותה בקרב לקוחות קיימים וחדשים והמשך פיתוח והרחבת סל הפתרונות הטכנולוגיים שלה.

קרן פימי, אשר נוסדה בשנת 1996 היא קרן ההשקעות הפרטית הראשונה והגדולה בישראל עם נכסים מנוהלים בהיקף של מעל 11 מיליארד דולר. עד כה רכשה הקרן שליטה ב- 109 חברות ומימשה 78 מהן בהיקף עסקאות של למעלה מ- 9 מיליארד דולר. הקרן מעסיקה כיום למעלה מ-55,000 עובדים ופועלת בכ-50 מפעלים בישראל ועוד עשרות מפעלים וחברות ברחבי העולם.