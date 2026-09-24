חברת אפי קפיטל מוכרת קרקע ברעננה שבה זכתה במסגרת מכרז רשות מקרקעי ישראל באפריל 2025 - אך למרות ש"תג המחיר" בעסקה גבוה בכ־30 מיליון שקל ממה ששילמה לפני כשנה, החברה צפויה להישאר עם רווח של כ־4 מיליון שקל בלבד.

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מדובר בקרקע בשטח של כ־6 דונמים שבה זכתה אפי קפיטל באפריל 2025, במסגרת מכרז הענק מסוג "מחיר מטרה" ברעננה, שבו הוצעו קרקעות עבור 1,542 יחידות דיור. אפי זכתה בקרקע שעליה אפשר להקים פרויקט בן 221 יחידות דיור - 177 מהן ב"מחיר מטרה" (קרי מיועדות לתוכנית הגרלת הדירות בסבסוד המדינה, "דירה בהנחה"), ו־44 מהן מיועדות לשוק החופשי. נוסף על כך כולל השטח זכויות להקמת עוד 1,200 מ"ר של שטחי מסחר.

אפי קפיטל, לצד שותפתה, חברת פלוק החזקות, שילמה עבור הקרקע 162,524,963 שקל כולל הוצאות פיתוח. אפי קפיטל החזיקה ב־75% מהפרויקט. על־פי הדוח המסכם של החברה לשנת 2025, חלקה הצפוי ברווח מהפרויקט היה כ־90 מיליון שקל.

כעת מודיעה אפי לבורסה כי התקשרה בהסכם למכירת מלוא זכויותיה בקרקע לחברת שמואל ברוך השקעות - חברה פרטית אשר מוחזקת על־ידי החברה הציבורית שמואל ברוך יזמות ובנייה. הסכום שתשלם שמואל ברוך עבור 100% מהזכויות בפרויקט (כולל השבת הוצאות בסך של כ־0.7 מיליון שקל) הוא כ־194.2 מיליון שקל.

אפי קפיטל ציינה בהמשך להודעה על העסקה כי היא צפויה לייצר מהמכירה תזרים פנוי של כ־47 מיליון שקל לאחר פירעון המימון הקיים לקרקע, וכי "המהלך יאפשר לחברה להפחית את היקף החוב והמינוף ולחזק את הגמישות הפיננסית שלה". אולם למרות כל זאת ועל אף שמדובר בסכום הגבוה ביותר מ־30 מיליון שקל מהסכום ששילמו אפי קפיטל ופלוק על הקרקע, הרווח שייוותר בידי החברה יהיה קטן למדי.

על־פי הודעת אפי קפיטל לבורסה, עשוי להיווצר בגין השלמת הסכם המכר רווח הון בסך של כ־5 מיליון שקל, לפני מס, ובהתאם, חלקה של אפי קפיטל ברווח הזה יהיה כ־4 מיליון שקל בלבד.

"עליית ערך לא מבוטלת"

אפי שקדי, יו"ר ומנכ"ל אפי קפיטל נדל"ן, מסר: "העסקה משקפת את המדיניות שלנו לניהול אקטיבי של ההון והנכסים שברשות החברה, תוך התאמת הקצאת ההון לקצב ההתקדמות ולפוטנציאל העסקי של כל פרויקט בהתאם לאתגרים הקיימים כיום בשוק הנדל"ן.

"אנחנו עוקבים באופן שוטף אחר ההון המושקע בכל פרויקט, התשואה הצפויה ממנו וקצב ההתקדמות שלו, ובמקביל בוחנים חלופות אחרות לטובת חיזוק ההון הקיים והפחתת המינוף. במקרה הנוכחי נוצרה אפשרות לממש את הקרקע במחיר המשקף עליית ערך לא מבוטלת, ולכן אנחנו מממשים את הקרקע".

דבורה ברוך, מנכ"לית שמואל ברוך יזמות ובנייה, מסרה: "אנו רואים ברעננה יעד אסטרטגי הנהנה מביקושים קשיחים ויציבים לאורך זמן ומפוטנציאל צמיחה משמעותי. בתקופה המאופיינת במיעוט מרכזי רמ"י, החברה פועלת באופן יזום לאיתור הזדמנויות עסקיות כדי להרחיב ולהעמיק את צבר הקרקעות למגורים שיש ברשותה. מדובר בקרקע ש־80% מהדירות בה מיועדות לזוכי 'מחיר מטרה', מה שמאפשר הפחתה של סיכונים ויותר ודאות בתקופה הזו".

דבורה ברוך / צילום: אוראל כהן שירותי צילום

נציין כי שמואל ברוך יזמות ובנייה, שהוקמה בסוף שנת 1996, השלימה הנפקה ראשונה לציבור בדצמבר 2024. היא פועלת בתחום הייזום והביצוע למגורים, בתחום התחדשות עירונית ועוד. בדוח המסכם של החברה לשנת 2025 נכתב בין היתר כי היא "פועלת להגדלת היקף פעילותה, ובכוונתה להמשיך ולהתמקד באיתור קרקעות באזורי ביקוש, וכן להתמקד בהתמחות בפרויקטים במסגרת תוכניות 'דירה בהנחה'".