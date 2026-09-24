ישראל רוצה יותר עולים, אבל מתקשה לספק להם קורת גג

אודות המוניטור מדור "המוניטור" של גלובס ו"המרכז להעצמת האזרח" מנגיש לציבור מעקב אזרחי אחר יישום, או אי יישום, החלטות ממשלה וחקיקות, ומבוסס על עבודת חוקרי המרכז ומערכת גלובס. המרכז להעצמת האזרח (CECI) הוא עמותה הפועלת משנת 2003 ועוסקת ביכולות הביצוע של המגזר הציבורי. המדור מתפרסם פעם בשבועיים. תחקיר: רפאל איטח

עריכה: אביטל שטרן למקורות ולמתודולוגיה, חפשו "המוניטור" באתר גלובס ובאתר המרכז להעצמת האזרח: https://www.ceci.org.il/?isExternal=true

כך בדקנו המרכז להעצמת האזרח הוא ארגון חברה אזרחית הפועל למען הגברת יכולת הביצוע במגזר הציבורי וחיזוק האמון בין הממשל לאזרחים. מיזם "המוניטור" הוא האמצעי המרכזי עבור מטרה זו. "המוניטור" מבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ממשלה, לאור ערכי האחריותיות (Accountability) והשקיפות ובמטרה לטייב את עבודת הממשל בישראל, להצביע על הפער שבין ההצהרה וקביעת מדיניות הממשלה לבין ביצועה בפועל. מלבד הצגת תמונת יישום עדכנית של כל סעיפי ההחלטה האופרטיביים, תחקירני המוניטור, העוברים הכשרה מקיפה, מנתחים את החסמים והמאפשרים בכל החלטה, כלומר - מה היו הסיבות והתנאים שתרמו לביצוע או אי־ביצוע סעיפי ההחלטה השונים. התחקיר מתבצע באמצעות קריאה במקורות גלויים כגון פרוטוקולים, מאגר החקיקה, דוחות ממשלתיים, דוחות מבקר המדינה וכדומה. לאחר מיצוי המקורות הראשוני, מתבצעת פנייה אל אנשי המקצוע בממשלה, ובחלק מהמקרים נערכת היוועצות עם שחקנים רלוונטיים נוספים כגון גופי חברה אזרחית, מושאי המדיניות ועוד. דוח המוניטור כולל התייחסות לרקע, לנסיבות ולאקלים הציבורי סביב קבלת ההחלטה, הצגת סטטוס יישום סעיפיה השונים, ניתוח המאפשרים והחסמים, סיכום ואינטגרציה של המידע וכן המלצות לייעול תהליכים והסרת חסמים. כיצד נבחרות החלטות ממשלה למעקב? ■ החלטות בנושאים חברתיים וכלכליים, הנבחרות לאחר שיח ומיפוי מול גורמי ממשל, אקדמיה וחברה אזרחית.

■ החלטות ממשלה אופרטיביות - החלטות יישומיות.

■ החלטות אסטרטגיות - תקציב גבוה או השפעה נרחבת על אזרחי ישראל.

■ החלטות ממשלה מורכבות - בעלות פוטנציאל לחסמי ביצוע בשל מעורבות מספר משרדי ממשלה, תהליך ארוך וכדומה.

■ החלטות בשלות - עברה לפחות שנה מהרגע שהתקבלו בממשלה. אמות־מידה למדידת יישום סעיפי ההחלטה החלטות ממשלה כוללות בתוכן סעיפים ביצועיים מסוגים שונים - שינויי חקיקה, תקצוב, הקמת ועדות, ביצוע עבודת מטה ועוד. דוח המוניטור מביא את סטטוס היישום של כל אחד מסעיפי ההחלטה - יושם, לא יושם או יושם חלקית (לדוגמה - במקרה בו תקציב הוקצה אך לא מומש). ניתוח חסמים ומאפשרים המרכז להעצמת האזרח ביצע ניתוח ועיבוד נתונים של יותר מ־100 דוחות מוניטור לכדי מחקר כמותני המאפשר ראיית מאקרו על יכולת הממשלה ליישם את החלטותיה ואת התחייבויותיה לציבור. הניתוח העלה 13 מאפשרים ו־11 חסמים בדרך ליישום החלטות ממשלה. חסמים לדוגמה - היעדר לוח זמנים מחייב, קושי בביצוע התקשרויות, חוסר תיאום בין־משרדי ממשלה ועוד. מאפשרים לדוגמה - צוות מתכלל, מנגנון ביקורת חיצונית, הגדרת מדדי תוצאה ועוד. ניתוח המאפשרים והחסמים מסייע לקבל תמונת מצב רחבה מבוססת נתונים על אופן עבודת הממשלה, ולהפיק המלצות כדי לבנות החלטות ממשלה ישימות ויעילות יותר למען הציבור בישראל.

מאז 7 באוקטובר, שאלת העלייה לישראל קיבלה משמעות אחרת. בעולם שבו יהודים וישראלים מדווחים על אי־ביטחון גובר, ובישראל עצמה החיים מתנהלים בצל מלחמה, יוקר מחיה וחוסר ודאות, ההחלטה לעלות ארצה כבר אינה רק חלום ציוני או מהלך משפחתי מתוכנן היטב.

לעיתים היא מתקבלת מתוך תחושת דחיפות, מתוך רצון לשייכות, או מתוך הבנה שהמקום שבו חיים עד עכשיו כבר מרגיש פחות בטוח. אבל דווקא ברגע כזה מתחדדת השאלה שהמדינה מתקשה לענות עליה לאורך שנים: האם היא יודעת לא רק להביא עולים, אלא גם לקלוט אותם כך שיישארו כאן?

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זהו ההקשר שבו צריך לקרוא את החלטת הממשלה שנבדקה כאן. היא ביקשה לתת מענה לאחד הרגעים הרגישים ביותר במסלול העלייה: המעבר שבין כוונה להגיע לישראל לבין היכולת לבנות בה חיים ממשיים.

על הנייר, המדינה זיהתה נכון את צווארי הבקבוק - מידע, ליווי, לימודים, קהילה ודיור. בפועל, המעקב אחר יישום ההחלטה מגלה תמונה מורכבת יותר: חלק מהמנגנונים הופעלו ואף הגיעו לאלפי עולים, אך דווקא אחד החסמים המעשיים והבוערים ביותר, פתרון מגורים למשפחות צעירות, נותר ללא מענה מלא. כך הפכה החלטה שנועדה להקל על קליטת עולים חדשים למבחן רחב יותר של יכולת הממשלה להפוך כוונות טובות למדיניות שעובדת בשטח.

העלייה משנה את פניה

הרקע להחלטה היה כפול: מצד אחד, המלחמה בישראל והשלכותיה על תחושת הביטחון של עולים פוטנציאליים; מצד שני, עלייה בגילויי אנטישמיות כלפי יהודים וישראלים בעולם מאז 7 באוקטובר.

הממשלה העריכה כי השילוב הזה עשוי להגביר את ההתעניינות בעלייה, אך גם לשנות את אופייה: פחות תהליך ממושך ומתוכנן מראש, ויותר קבלת החלטות מהירה, לעיתים מתוך לחץ או תחושת דחיפות. מצב כזה מחייב מערך קליטה צפוף יותר, שמלווה את העולה עוד לפני ההגעה לישראל ולא מסתפק בזכאות פורמלית לאחר הנחיתה.

מדור מס' 80: החלטת ממשלה 1432 | פברואר 2024 שם ההחלטה: "אף על פי כן": גל עלייה לישראל בתקופת הלחימה המטרה במילים "רגילות": לעודד עלייה לישראל ולסייע לעולים להשתלב בארץ

ולהישאר בה לאורך זמן הסבר: ההחלטה התקבלה על רקע החשש שעולים המגיעים לישראל ללא היערכות מספקת מתקשים להשתלב ולעיתים עוזבים את הארץ חודשים ספורים לאחר עלייתם גורם אחראי: משרד העלייה והקליטה

לכן ההחלטה ביקשה לחזק שלושה שלבים קריטיים בשרשרת הקליטה: הכנה לפני העלייה, התבססות ראשונית בשנה הראשונה, והשתלבות במסגרות לימוד וחברה. המטרה לא הייתה רק להגדיל את מספר העולים, אלא לצמצם נשירה, בלבול וחוסר מיצוי זכויות - בעיות שמופיעות לא פעם דווקא אחרי שההתלהבות הראשונית מהעלייה מתחלפת בהתמודדות יומיומית עם בירוקרטיה, שפה, עבודה ודיור. במובן הזה, החלטה 1432 לא הייתה החלטה הצהרתית בלבד, אלא ניסיון לייצר תשתית תפעולית שתלווה את העולה במעבר שבין רצון לעלות לבין חיים בפועל בישראל.

הליווי האישי יצא לדרך

ברכיב הליווי האישי נרשמה התקדמות ממשית. משרד העלייה והקליטה הקים במרץ 2024 מערך בשיתוף הסוכנות היהודית, גייס 18 עובדים והחל ללוות מועמדי עלייה כבר משלב פתיחת התיק ועד שנה לאחר ההגעה לישראל. לפי תשובת המשרד, עד אוגוסט 2026 קיבלו שירות במסגרת המערך 7,080 בתי אב, ובהם 14,796 נפשות. הנתון הזה חשוב משום שהוא מלמד שהמערך לא נותר ברמת פיילוט מצומצם, אלא הופעל בהיקף שמאפשר לראות בו כלי עבודה ממשי של מערכת הקליטה.

הליווי כלל מיפוי צרכים, בניית תוכנית אישית והכוונה בתחומים כמו בריאות, חינוך, תעסוקה, ביטוח לאומי ודיור. זהו שינוי ביחס למודל קליטה פסיבי יותר, שבו העולה נדרש לאתר בעצמו את הגורמים הרלוונטיים בכל תחום.

במסגרת החדשה, לפחות לפי תיאור המשרד, העולה מקבל כתובת אחת שמסייעת לו לתפור את רצף הפעולות הנדרש: פתיחת תיק, הכנה לעלייה, הגעה לישראל, מיצוי זכויות ראשוני והשתלבות בשגרה. החוזקה של הרכיב הזה היא בפשטותו: יש גוף מפעיל, יש כוח אדם, יש קהל יעד, ויש נקודת כניסה ברורה למערכת.

יש תקציב, אין דיור

הפער הגדול נמצא בתחום הדיור. ההחלטה קבעה כי יוקם מנגנון דיור בקהילה למשפחות עולים צעירות, לתקופה מוגבלת, לצד לימודי אולפן וכלים להשתלבות עצמאית. הרציונל היה ברור: משפחה שעולה לישראל זקוקה לא רק למידע וליווי, אלא גם לעוגן פיזי שמאפשר לילדים להיכנס למסגרות, להורים לחפש עבודה ולעולה כולו להתחיל להתמצא בסביבה חדשה. לכן הדיור לא היה תוספת שולית להחלטה, אלא אחד התנאים המרכזיים להצלחתה.

אולם בתשובת משרד העלייה והקליטה מיוני 2026 נמסר כי טרם גובש מנגנון סיוע סופי ומובחן למשפחות. המשרד הציג פעילות אחרת של קליטת קהילות עולים בעשרה יישובים בשנים 2024-2025, אך לא הציג אותה כיישום המנגנון שעליו החליטה הממשלה. גם מערכת המעקב הממשלתית סימנה את הפעולה ככזו שלא בוצעה. המשמעות היא שהחלטת הממשלה אמנם יצרה התחייבות תקציבית ומדיניותית, אך בין ההתחייבות לבין כלי הביצוע נותר פער שלא נסגר.

התקציב רק מחדד את הפער: 35 מיליון שקל לשנת 2024 ו־45 מיליון שקל לשנת 2025 יועדו לרכיב הדיור והתקבלו במלואם, לפי המשרד. במערכת המעקב דווח כי הוחלט להסיט תקציבים למענים אחרים, ובהם סיוע בשכר דירה, אך לא נמסר פירוט שמאפשר לדעת כמה כסף הוסט בפועל ולאילו תוכניות.

מבחינת מעקב אחר יישום החלטות ממשלה, זהו פרט מהותי: כאשר רכיב מרכזי אינו יוצא לפועל, השאלה אינה רק אם הכסף נוצל, אלא אם הוא שימש למטרה המקורית שלשמה אושר, ואם החלופה שנבחרה מספקת מענה דומה.

במובן הזה, רכיב הדיור הוא גם מבחן ליכולת של הממשלה לתרגם צורך חברתי רחב למוצר מדיניות קונקרטי. קל יחסית להגדיר יעד כמו "סיוע למשפחות עולים צעירות"; קשה יותר לקבוע מי זכאי, באילו יישובים יינתן המענה, מה יהיה גובה הסיוע, מי יפעיל אותו, כיצד ייבחרו המשפחות, ומה ייחשב הצלחה לאחר שנה או שנתיים.

ככל שהשאלות האלה נותרות פתוחות, כך גדל הסיכון שהתקציב יוסט לפתרונות נקודתיים יותר, שקל להפעילם אך קשה לדעת אם הם עונים על הבעיה המקורית. לכן אי־הפעלת המנגנון אינה רק תקלה ביצועית, אלא גם אינדיקציה לפער בין עיצוב החלטה ברמת הממשלה לבין היכולת לבנות עבורה תשתית יישומית מלאה.

הסיוע לסטודנטים

לעומת זאת, מערכי התמיכה בסטודנטים עולים הורחבו. המשרד דיווח על תגבור לימודי עברית, תמיכה לימודית, חברתית וסוציאלית, ותוכניות חונכות. במסגרת ההחלטה נוספו 10.4 תקני כוח אדם, שנועדו לאפשר למינהל הסטודנטים להרחיב את הליווי שניתן לעולים צעירים הלומדים בישראל. כאן מדובר בקהל יעד שונה ממשפחות עולים: צעיר יותר, לעיתים גמיש יותר מבחינת מגורים ותעסוקה, אך גם כזה שנדרש להשתלב במהירות במערכת אקדמית, חברתית ושפתית.

בשנת הלימודים תשפ"ו השתתפו בתוכנית "חיבור ישראלי" 350 חונכים ו־574 סטודנטים עולים. נוסף לכך, 84% מהסטודנטים במחזור הראשון של התוכניות הייחודיות המשיכו משנה א' לשנה ב'. זהו נתון חיובי, אך יש לקרוא אותו בזהירות: הוא מעיד על התמדה ראשונית בלימודים, לא בהכרח על השתלבות ארוכת טווח בישראל. השאלה הגדולה - האם הסטודנטים יישארו בארץ, ישתלבו בתעסוקה ויהפכו לחלק ממעגל החיים הישראלי - תוכל להיבחן רק לאחר כמה שנים.

יישום לא אחיד

החשיבות של המענים מתחדדת לנוכח הקושי לשמר עולים בישראל. לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנת 2023 היגרו מישראל 15,474 עולים בתוך שנה מעלייתם. הנתון אינו מלמד לבדו על הצלחתה או כישלונה של החלטה 1432, משום שהוא מושפע מגורמים רחבים בהרבה: מצב ביטחוני, יוקר מחיה, תעסוקה, קשרי משפחה ותחושת שייכות. אבל הוא כן ממחיש את הבעיה שהממשלה ביקשה להתמודד איתה: עלייה אינה מסתיימת בקבלת תעודת עולה, אלא מתחילה שם.

בשנה הראשונה עולים נדרשים להתמודד במקביל עם שפה חדשה, תעסוקה, מסגרות חינוך, דיור, שירותי בריאות ומערכות ציבוריות לא מוכרות. כאשר אחת החוליות האלה חלשה, היא עלולה להשפיע על כל השאר. משפחה שלא מוצאת פתרון מגורים יציב מתקשה לרשום ילדים למסגרות, לבנות שגרת עבודה או ליצור קשרים קהילתיים. סטודנט שלא מקבל תמיכה בעברית ובחברה מתקשה להתמיד בלימודים.

לכן החלטה 1432 התמקדה בצמתים שבהם קליטה עלולה להיכשל - אך התוצאה מלמדת שהיישום היה חזק יותר בתחומים שבהם כבר היו מוסדות קיימים, וחלש יותר במקום שבו נדרש להקים מנגנון חדש.

הנקודה הזו משמעותית במיוחד משום שקליטה מוצלחת נבנית בדרך כלל מרצף של מענים, ולא מפעולה אחת גדולה. עולים יכולים לקבל ייעוץ מצוין לפני העלייה, אך אם עם הגעתם הם מתקשים למצוא דירה או להבין את מערכת החינוך, חוויית הקליטה כולה נפגעת.

באותו אופן, סיוע בדיור לבדו לא יספיק אם אין לצדו ליווי בשפה, תעסוקה וזכויות. החלטת הממשלה ניסתה לחבר בין המרכיבים האלה, אך היישום בפועל יצר תמונה לא אחידה: בחלק מהמקומות נבנה רצף, ובאחרים נותרו חוליות חסרות.

מה עבד - ומה לא

שני גורמים סייעו ליישום: מנגנון תפעולי ברור בליווי האישי, שכלל שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית וממשק להעברת פניות; והקצאת משאבים מוגדרת לשלושת רכיבי ההחלטה. כאשר ההחלטה נשענה על גופים קיימים, כוח אדם ברור ותהליך עבודה מוכר, היישום התקדם מהר יותר. כך בליווי האישי, וכך גם בתמיכה בסטודנטים, שהתבססה על פעילות מינהל הסטודנטים והורחבה באמצעות תקנים ותוכניות קיימות.

מנגד, רכיב הדיור מלמד כי תקציב מאושר אינו מספיק. כאשר לאחר קבלת התקציב מתברר שהתוכנית המקורית אינה כלכלית או אינה מתאימה, נדרש מנגנון חלופי ברור - ולא רק הסטת תקציבים למענים אחרים. החסם כאן אינו רק בירוקרטי, אלא גם תכנוני: החלטות ממשלה רבות מאשרות יעד ותקציב, אך אינן תמיד מפרטות מראש את מודל ההפעלה, את חלוקת האחריות ואת הקריטריונים למדידת הצלחה. במקרה הזה, הפער בין כסף, כוונה וביצוע בולט במיוחד משום שרכיב הדיור היה גם היקר ביותר וגם הרכיב שלא יצא לפועל.

הפער הזה חשוב גם מבחינת שקיפות. כאשר החלטת ממשלה כוללת סעיף תקציבי גדול, הציבור והכנסת צריכים להיות מסוגלים להבין מה קרה לו: האם הכסף נוצל, האם הוחזר, האם הועבר לתוכנית אחרת, ומה הייתה התוצאה של אותה הע ברה. ללא פירוט כזה, קשה להבחין בין התאמה לגיטימית של מדיניות למציאות משתנה לבין ויתור בפועל על יעד שהממשלה עצמה הגדירה כחיוני. במעקב אחר החלטות, דווקא הפרטים האלה - לא רק סימון של "בוצע" או "לא בוצע" - הם שקובעים אם אפשר ללמוד מהניסיון ולתקן אותו בהחלטות הבאות.

להשאיר את העולים

החלטה 1432 מציגה תמונת יישום חלקית: המדינה הצליחה להפעיל ליווי אישי ותמיכה בסטודנטים, אך לא סיפקה את מנגנון הדיור שעליו החליטה ושאליו הופנה עיקר התקציב. מבחינה כמותית, רוב רכיבי ההחלטה יושמו.

מבחינה מהותית, קשה להתעלם מכך שהרכיב שלא יושם הוא זה שנוגע לאחד הצרכים הבסיסיים ביותר של עולים - קורת גג יציבה בתקופת המעבר. זהו בדיוק המקום שבו מעקב אחר יישום החלטות ממשלה חשוב: הוא מראה לא רק אם סעיף סומן כבוצע, אלא אם ההחלטה הצליחה להתמודד עם הבעיה שבגללה התקבלה.

הלקח רחב יותר מהחלטה אחת. מדיניות עלייה אינה יכולה להימדד רק במספר האנשים שהגיעו לישראל, אלא גם בשאלה אם המדינה מספקת רצף קליטה שמאפשר להם לבנות כאן חיים. בתקופה של מלחמה, יוקר מחיה וחוסר ודאות, המבחן הזה נעשה קשה יותר - וגם חשוב יותר. אם ישראל רוצה להפוך התעניינות בעלייה להשתקעות ארוכת טווח, עליה לוודא שהמענים שהיא מבטיחה אינם נשארים ברמת הכותרת או התקציב, אלא מתורגמים לכלים זמינים, מדידים וברורים בשטח.