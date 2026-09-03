לימודים ריאליים: מיליארד שקלים הוקצו, לא ברור מה יקרה איתם

אודות המוניטור מדור "המוניטור" של גלובס ו"המרכז להעצמת האזרח" מנגיש לציבור מעקב אזרחי אחר יישום, או אי יישום, החלטות ממשלה וחקיקות, ומבוסס על עבודת חוקרי המרכז ומערכת גלובס. המרכז להעצמת האזרח (CECI) הוא עמותה הפועלת משנת 2003 ועוסקת ביכולות הביצוע של המגזר הציבורי. המדור מתפרסם פעם בשבועיים. תחקיר: דנייל וולינסקי

עריכה: אביטל שטרן למקורות ולמתודולוגיה, חפשו "המוניטור" באתר גלובס ובאתר המרכז להעצמת האזרח: www.ceci.org.il

כך בדקנו המרכז להעצמת האזרח הוא ארגון חברה אזרחית הפועל למען הגברת יכולת הביצוע במגזר הציבורי וחיזוק האמון בין הממשל לאזרחים. מיזם "המוניטור" הוא האמצעי המרכזי עבור מטרה זו. "המוניטור" מבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ממשלה, לאור ערכי האחריותיות (Accountability) והשקיפות ובמטרה לטייב את עבודת הממשל בישראל, להצביע על הפער שבין ההצהרה וקביעת מדיניות הממשלה לבין ביצועה בפועל. מלבד הצגת תמונת יישום עדכנית של כל סעיפי ההחלטה האופרטיביים, תחקירני המוניטור, העוברים הכשרה מקיפה, מנתחים את החסמים והמאפשרים בכל החלטה, כלומר - מה היו הסיבות והתנאים שתרמו לביצוע או אי־ביצוע סעיפי ההחלטה השונים. התחקיר מתבצע באמצעות קריאה במקורות גלויים כגון פרוטוקולים, מאגר החקיקה, דוחות ממשלתיים, דוחות מבקר המדינה וכדומה. לאחר מיצוי המקורות הראשוני, מתבצעת פנייה אל אנשי המקצוע בממשלה, ובחלק מהמקרים נערכת היוועצות עם שחקנים רלוונטיים נוספים כגון גופי חברה אזרחית, מושאי המדיניות ועוד. דוח המוניטור כולל התייחסות לרקע, לנסיבות ולאקלים הציבורי סביב קבלת ההחלטה, הצגת סטטוס יישום סעיפיה השונים, ניתוח המאפשרים והחסמים, סיכום ואינטגרציה של המידע וכן המלצות לייעול תהליכים והסרת חסמים. כיצד נבחרות החלטות ממשלה למעקב? ■ החלטות בנושאים חברתיים וכלכליים, הנבחרות לאחר שיח ומיפוי מול גורמי ממשל, אקדמיה וחברה אזרחית.

■ החלטות ממשלה אופרטיביות - החלטות יישומיות.

■ החלטות אסטרטגיות - תקציב גבוה או השפעה נרחבת על אזרחי ישראל.

■ החלטות ממשלה מורכבות - בעלות פוטנציאל לחסמי ביצוע בשל מעורבות מספר משרדי ממשלה, תהליך ארוך וכדומה.

■ החלטות בשלות - עברה לפחות שנה מהרגע שהתקבלו בממשלה. אמות־מידה למדידת יישום סעיפי ההחלטה החלטות ממשלה כוללות בתוכן סעיפים ביצועיים מסוגים שונים - שינויי חקיקה, תקצוב, הקמת ועדות, ביצוע עבודת מטה ועוד. דוח המוניטור מביא את סטטוס היישום של כל אחד מסעיפי ההחלטה - יושם, לא יושם או יושם חלקית (לדוגמה - במקרה בו תקציב הוקצה אך לא מומש). ניתוח חסמים ומאפשרים המרכז להעצמת האזרח ביצע ניתוח ועיבוד נתונים של יותר מ־100 דוחות מוניטור לכדי מחקר כמותני המאפשר ראיית מאקרו על יכולת הממשלה ליישם את החלטותיה ואת התחייבויותיה לציבור. הניתוח העלה 13 מאפשרים ו־11 חסמים בדרך ליישום החלטות ממשלה. חסמים לדוגמה - היעדר לוח זמנים מחייב, קושי בביצוע התקשרויות, חוסר תיאום בין־משרדי ממשלה ועוד. מאפשרים לדוגמה - צוות מתכלל, מנגנון ביקורת חיצונית, הגדרת מדדי תוצאה ועוד. ניתוח המאפשרים והחסמים מסייע לקבל תמונת מצב רחבה מבוססת נתונים על אופן עבודת הממשלה, ולהפיק המלצות כדי לבנות החלטות ממשלה ישימות ויעילות יותר למען הציבור בישראל.

שנת הלימודים נפתחה ביום שלישי, ויחד איתה נפתח גם מבחן הביצוע של אחת מתוכניות הדגל של מערכת החינוך: "ישראל ריאלית", תוכנית החירום הלאומית לחיזוק לימודי המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה.

יותר משנה אחרי שהממשלה הכריזה על המהלך, תמונת היישום מתחילה להתבהר. מצד אחד, זו כבר לא רק החלטה על הנייר: תקציבים הוקצו, מסגרות הורחבו, מורים גויסו ומנגנוני מעקב הוקמו. מצד שני, בחלק לא מבוטל מהסעיפים עדיין חסר המידע הבסיסי ביותר - מה בוצע, באיזה היקף, והאם המהלכים בשטח באמת מקרבים את מערכת החינוך אל היעדים שהציבה לעצמה.

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המעקב אחר החלטת הממשלה מציג תמונה כפולה: התנעה רחבה וביצוע ראשוני של רכיבים מרכזיים, לצד פערי דיווח, שקיפות ותיאום. בשלב הזה עדיין קשה לקבוע אם מדובר בתחילתו של שינוי מערכתי עמוק, או באוסף פעולות רחב שנמצא רק בתחילת הדרך.

זו הדילמה שמלווה החלטות ממשלה רחבות: בתחילת הדרך קל לספור מנגנונים, תוכניות ותקציבים. קשה הרבה יותר לדעת אם הם מתורגמים לשינוי יציב בבתי הספר - כזה שמגיע לכיתות, למורים ולתלמידים, ולא נעצר במטה.

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במקרה של לימודי STEM, הפער הזה חד במיוחד. מערכת החינוך יכולה להציג שורת פעולות מרשימה, אבל ההשפעה שלהן תיבחן רק כאשר יתברר אם יותר תלמידים נחשפים ללמידה איכותית, אם יותר בתי ספר מסוגלים להחזיק מסלולים מתקדמים, ואם המורים מקבלים את הכלים הנדרשים כדי ללמד תחומים שמשתנים במהירות.

לתקוף בכמה כיוונים

באפריל 2025 אישרה הממשלה את החלטה 2983, "ישראל ריאלית" - תוכנית רב־שנתית שנועדה להתמודד עם מה שהוגדר כמצב חירום לאומי במקצועות ה־STEM: מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. ברקע עמדה ירידה חריפה בהישגי תלמידי ישראל במבחני TIMSS 2023: תלמידי כיתות ח' ירדו ב־32 נקודות במתמטיקה ובמדעים, וחזרו למעשה לרמות שנמדדו ב־2007. כך הפך הדיון ב־STEM מסוגיה מקצועית של מערכת החינוך לשאלה לאומית שנוגעת גם לשוק העבודה, לחדשנות ולחוסן הכלכלי.

ההחלטה ביקשה לייצר מהלך מערכתי ורציף: מגיל הגן ועד התיכון, מתוכניות לימודים ועד הכשרת מורים, ממעבדות וטכנולוגיות מתקדמות ועד מדידה, מחקר ושיתופי פעולה עם האקדמיה והתעשייה. לתוכנית הוקצתה מסגרת תקציבית של כ־1.485 מיליארד שקל לשנים 2028-2025, והיא נועדה לחבר בין כמה שכבות פעולה: הרחבת שעות, פיתוח תוכניות, חיזוק כוח ההוראה, הסרת חסמים תקציביים ובניית תשתיות למדידה ולניהול.

המטרה הייתה לא רק להוסיף שעות או לפתוח מסלולים, אלא לבנות תשתית לאומית שתטפל בבעיה מכמה כיוונים במקביל: תלמידים צעירים, תלמידי חטיבה ותיכון, מורים קיימים, מועמדים להוראה, מנהלי בתי ספר והגופים שאמורים למדוד את האפקטיביות לאורך זמן.

מדור מס' 79: החלטת ממשלה 2983 | אפריל 2025 שם ההחלטה: ישראל ריאלית: מתן מענה למצב החירום הלאומי

במקצועות ה־STEM

המטרה במילים "רגילות": לחזק את לימודי המדעים, הטכנולוגיה,

ההנדסה והמתמטיקה בישראל

הסבר: ההחלטה מנסה להתמודד עם פערים והישגים נמוכים

בתחומי המדעים והמתמטיקה, לצד מחסור במורים ובתשתיות

גורם אחראי: משרד החינוך

היקף הפעולה מסביר מדוע חלקים גדולים מהתוכנית אינם ניתנים ליישום מיידי. חיזוק לימודי STEM אינו מהלך של שנת לימודים אחת: הוא דורש שינוי בתוכניות לימודים, התאמת כוח אדם, הכשרה מתמשכת, תשתיות פיזיות ודיגיטליות, ומנגנוני ניהול שמסוגלים לראות את התמונה הארצית - לא רק נקודות התקדמות מקומיות.

מכאן גם נובעת המורכבות של המעקב. תוכנית שמורכבת מעשרות סעיפים, נוגעת בשכבות גיל שונות ונשענת על כמה מנגנוני ביצוע אינה יכולה להימדד רק לפי השאלה אם נכתב מסמך או נפתח מסלול. צריך לבחון אם הרכיבים מתחברים זה לזה, ואם הם יוצרים רצף ולא איים נפרדים של פעילות.

היציאה משלב ההצהרות

ובכן, התוכנית אכן יצאה משלב ההצהרות, אבל רוב רכיביה עדיין לא הושלמו. מתוך 28 סעיפים אופרטיביים שנבחנו, 2 יושמו במלואם, 3 נמצאים בביצוע, 15 יושמו חלקית, וב־8 לא היה מידע מספק כדי לקבוע סטטוס. כלומר, ב־71% מהסעיפים נמצאה לפחות מידה מסוימת של יישום - נתון שמעיד על תנועה רחבה, אך גם על מרחק ניכר מתמונת ביצוע מלאה.

מאחר שמדובר בתוכנית רב־שנתית, שיעור גבוה של יישום חלקי אינו בהכרח כישלון. חלק מהמהלכים תוכננו מראש להתפרס על פני כמה שנים. השאלה החשובה יותר היא אם כבר נבנית תשתית שתוכל להפוך פעולות נקודתיות לשינוי מערכתי - וכאן התמונה מעורבת.

לכן השאלה אינה רק אם סעיף יושם או לא, אלא מה עומק הביצוע, מה הקצב ומה איכות ההתקדמות. בחלק מהסעיפים ניכרת התחלה ברורה; באחרים חסרה השלמה; ובכמה מהם עצם היעדר המידע הוא הבעיה - משום שהוא מונע הערכה חיצונית של המצב.

במובן הזה, היישום החלקי הוא גם סימן מעודד וגם תמרור אזהרה. הוא מראה שהמערכת החלה לפעול בזירות רבות, אבל מזכיר שהתחלת ביצוע אינה השלמת ביצוע. ככל שהתוכנית תתקדם, ההבחנה בין פעילות ראשונית לבין השגת יעד ממשי תהיה קריטית יותר.

במילים אחרות, הנתון המספרי לבדו אינו מספר את כל הסיפור. הוא מסמן שהמערכת התחילה לזוז, אך אינו מלמד עדיין אם הקצב מספיק, אם סדרי העדיפויות נכונים, ואם הסעיפים שיושמו חלקית הם דווקא אלה שיכולים לייצר את ההשפעה הגדולה ביותר בהמשך.

האם זה יגיע לפריפריה?

במערכת החינוך כבר החלו מהלכים לאורך הרצף הגילי: 100 גנים ו־100 בתי ספר יסודיים משתתפים בתהליכי פיתוח, לכיתות ו' נוספה שעה במתמטיקה או במדעים, ובכ־900 בתי ספר נוספו לשכבת ז' שתי שעות שבועיות. בחינוך העל־יסודי קודמו מסלולי הייטק, בינה מלאכותית ובגרוטק, לצד תוכניות לצמצום פערים בין אוכלוסיות ואזורים.

גם בכוח ההוראה נרשמה התקדמות. בדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת דווח כי יעד ההסבה עמד על 600 מוסבים, אך בפועל נכנסו למערכת 867; היעד לשנת הלימודים הבאה כבר הועלה ל־1,000. בנוסף, כמחצית ממורי המתמטיקה והמדעים בחטיבות הביניים השתתפו בלמידה מקצועית, בהשקעה של כ־8 מיליון שקל.

הנתונים האלה חשובים משום שכוח ההוראה הוא אחד מצווארי הבקבוק של התוכנית. אפשר להוסיף שעות ולפתוח מסלולים, אבל הרחבה כזו תהפוך להוראה איכותית רק אם יהיו מספיק מורים, הכשרה מתאימה, תמיכה מקצועית ויכולת לשמר את האנשים במערכת.

ההתקדמות ניכרת גם בכך שהתוכנית אינה מתמקדת רק בחטיבה העליונה, שבה נמדדות לבסוף יחידות הבגרות. היא מנסה לבנות רצף מוקדם יותר - מהגן ומהיסודי אל חטיבות הביניים - כדי ליצור בסיס רחב יותר של אוריינות מדעית ומתמטית עוד לפני שלב הבחירה במגמות ובמסלולים מתקדמים.

ההשקעה במסלולים כמו הייטק, בינה מלאכותית ובגרוטק מלמדת שהתוכנית מבקשת לחבר את מערכת החינוך לתחומי ידע ותעסוקה עכשוויים. אבל עצם פתיחתם אינה מספיקה: השאלה היא אם הם יגיעו בהיקף משמעותי גם לתלמידים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ולא רק לבתי ספר שכבר מחזיקים בתשתיות ובכוח אדם מתאימים.

הנקודה הזו חשובה גם מבחינה חברתית. אם תוכנית לאומית לחיזוק STEM תישאר בעיקר באזורים ובבתי ספר שכבר חזקים ממילא, היא עלולה להרחיב פערים במקום לצמצם אותם. לכן שאלת הפריסה - מי משתתף, מי נשאר בחוץ, ואילו אוכלוסיות נהנות מההשקעה - אינה שולית, אלא חלק מליבת ההצלחה.

סובלים מחוסר שקיפות

לצד ההתקדמות, כמה רכיבים מרכזיים עדיין סובלים מחוסר שקיפות או מחוסר מידע. תוכנית "ישראל ריאלית" מופיעה בתוכניות העבודה של משרד החינוך, אך התוכניות המפורטות שנדרשו בהחלטה - כולל אבני דרך ופירוט תקציבי - לא פורסמו ולא נמסרו במסגרת המעקב. גם לגבי התקנים החדשים שאמורים לתגבר את מערך ה־STEM במטה ובמחוזות לא נמסר כמה אושרו, כמה אוישו ומהי חלוקתם.

פערים נוספים נוגעים לגיוס ושימור לבורנטים ועובדי מעבדות, לתוכניות עתודה לרכזי מקצוע ולמורים מובילים, לשינוי מודל התקצוב בחטיבה העליונה ולתמונת הביצוע התקציבית של התוכנית. במקרים רבים לא ברור אם המהלך לא בוצע - או פשוט לא דווח באופן שמאפשר לבחון אותו.

אלה אינם פערים טכניים בלבד. תוכנית בהיקף של כמעט מיליארד וחצי שקל, הפרוסה על פני כמה שנים וגופים רבים, מחייבת מעקב מפורט: מי אחראי, מה נעשה, מה תוקצב, מה בוצע ומה נשאר פתוח. בלי הנתונים האלה, קשה להבחין בין קושי זמני או נקודתי בדיווח לבין עיכוב מהותי ביישום.

כאן הפער בין קיומה של תוכנית לבין היכולת לבקר אותה הופך משמעותי במיוחד. כשאין תוכניות עבודה מפורטות, קשה לדעת אם אבני הדרך הונחו בזמן, אם סעיפים נדחו, ואם התקציבים הגיעו למקומות שבהם הם נדרשים. הבעיה אינה רק חוסר מידע לציבור; היא גם קושי של המערכת ללמוד תוך כדי תנועה.

הדבר בולט במיוחד בכוח האדם ובתשתיות. מורים, לבורנטים, רכזי מקצוע ומובילים פדגוגיים אינם סעיפים מנהליים; הם האנשים שאמורים להפוך את התוכנית למציאות יומיומית. לכן, כשלא ברור היקף התקנים, מצב האיוש או התקדמות תוכניות העתודה, קשה להעריך אם התוכנית תוכל להחזיק לאורך זמן.

המבחן האמיתי

אחד היתרונות של התוכנית הוא הכללת מנגנוני מדידה והערכה: דשבורדים למעקב אחר יעדים, מחקר אקדמי מלווה רב־שנתי ומועצה לאומית ל־STEM שכבר הוקמה ופועלת. המחקר, שהוקצו לו עד 4 מיליון שקל לארבע שנים, אמור לבדוק לא רק אם סעיפי ההחלטה בוצעו, אלא אם הם משפרים בפועל את ההוראה והלמידה.

זו נקודת המבחן האמיתית. פתיחת תוכניות, גיוס מורים, הקצאת תקציבים והקמת גופים מייעצים הם תנאים חשובים - אבל אינם המטרה. הצלחת "ישראל ריאלית" תיבחן בשיפור ההישגים, בצמצום פערים בין תלמידים ואזורים, בהרחבת ההשתתפות בתחומי STEM ובחיזוק כוח ההוראה לאורך זמן.

לכן מנגנוני המדידה אינם תוספת צדדית, אלא תנאי מרכזי להצלחת התוכנית. הם אמורים לאפשר לממשלה, למערכת החינוך ולציבור לדעת אם הפעולות הרבות שנעשות תחת "ישראל ריאלית" מצטברות לשיפור מדיד - או נשארות ברמת תשומות: תקציבים, שעות, מסלולים ותוכניות.

ההבחנה הזו חשובה במיוחד משום שהתוכנית נולדה ממשבר הישגים מדיד. אם הירידה במבחני TIMSS הייתה נקודת הפתיחה, גם ההצלחה תצטרך להיבחן במדדים דומים: איכות הלמידה, היקף ההשתתפות, פערים בין קבוצות תלמידים והיכולת לייצר מסלול רחב יותר אל לימודי STEM מתקדמים.

לכן גם הצלחת המנגנונים שהוקמו תימדד באיכות המידע שיפיקו וביכולת להשתמש בו לקבלת החלטות. מחקר מלווה, דשבורדים ומועצה לאומית יכולים להיות כלים משמעותיים - אם יאפשרו לזהות בזמן מה עובד, מה תקוע והיכן נדרש שינוי כיוון.

במובן הזה, היכולת להפיק מידע איכותי בזמן אמת היא לא רק עניין של שקיפות ציבורית, אלא כלי ניהולי. תוכנית רב־שנתית חייבת לדעת להשתנות תוך כדי תנועה: לחזק רכיבים שעובדים, לעצור או לתקן רכיבים שלא מתקדמים, ולהפנות משאבים למקומות שבהם הפער בין היעד למציאות הוא הגדול ביותר.

האתגר שמחכה עכשיו

כשנה לאחר קבלת ההחלטה, "ישראל ריאלית" נראית כתוכנית שהחלה לנוע: יש תקציב, גוף מוביל, מועצה, פיילוטים, הכשרות ופעילות בשטח. במובן הזה, היא אינה עוד תוכנית שנותרה על הנייר. אבל עדיין חסרה תמונת יישום מלאה: מה בוצע, באיזה היקף, באילו אוכלוסיות ובאיזה תקציב.

לכן המעקב הבא יהיה קריטי. אם מנגנוני המדידה, המחקר והדיווח יהפכו את המידע לפומבי, עקבי ובר־השוואה, ניתן יהיה לדעת אם "ישראל ריאלית" היא שינוי כיוון לאומי בחינוך המדעי־טכנולוגי - או עוד תוכנית שאפתנית שנשארת בעיקר על הנייר.

בשלב הבא, האתגר הוא לא רק להרחיב פעילות, אלא לחבר את המהלכים למדיניות אחת: מתואמת, מדידה ולומדת. אם זה יקרה, אפשר יהיה לבחון אם התוכנית משנה הישגים, מצמצמת פערים ומרחיבה הזדמנויות להשתלבות בתחומי ה־STEM. אם לא, גם תוכנית רחבה ושאפתנית תתקשה להוכיח שהיא משנה את המגמה שבגללה נולדה.

"ישראל ריאלית" נמצאת כעת בשלב ביניים: רחוקה מספיק מנקודת ההכרזה כדי לדרוש סימני ביצוע, אך מוקדמת מדי כדי להכיר בכך שחלק מהתוצאות עדיין לא אמורות להופיע במלואן. זה חלון הזמן שבו עוד אפשר לתקן, להאיץ, לדייק ולחייב דיווח מלא - לפני שהפערים יהפכו לעובדות מוגמרות.

השורה התחתונה, אם כן, אינה ש"ישראל ריאלית" נכשלה - וגם לא שהיא כבר הצליחה. נכון לעכשיו, היא מבחן ליכולת של הממשלה ומערכת החינוך לנהל תוכנית לאומית מורכבת לאורך זמן: לא רק להכריז, לתקצב ולהתחיל, אלא גם למדוד, לדווח, להתאים ולוודא שהשינוי מגיע למקומות שבהם הוא נדרש ביותר.