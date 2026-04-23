ענף הבנייה לא יוצא מהמשבר. איך הממשלה מתמודדת איתו?

אודות המוניטור מדור "המוניטור" של גלובס ו"המרכז להעצמת האזרח" מנגיש לציבור מעקב אזרחי אחר יישום, או אי יישום, החלטות ממשלה וחקיקות, ומבוסס על עבודת חוקרי המרכז ומערכת גלובס. המרכז להעצמת האזרח (CECI) הוא עמותה הפועלת משנת 2003 ועוסקת ביכולות הביצוע של המגזר הציבורי. המדור מתפרסם פעם בשבועיים. תחקיר: דבי אהרוני

עריכה: מיכל בן משה ואביטל שטרן למקורות ולמתודולוגיה, חפשו "המוניטור" באתר גלובס ובאתר המרכז להעצמת האזרח: https://www.ceci.org.il

כך בדקנו המרכז להעצמת האזרח הוא ארגון חברה אזרחית הפועל למען הגברת יכולת הביצוע במגזר הציבורי וחיזוק האמון בין הממשל לאזרחים. מיזם "המוניטור" הוא האמצעי המרכזי עבור מטרה זו. "המוניטור" מבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ממשלה, לאור ערכי האחריותיות (Accountability) והשקיפות ובמטרה לטייב את עבודת הממשל בישראל, להצביע על הפער שבין ההצהרה וקביעת מדיניות הממשלה לבין ביצועה בפועל. מלבד הצגת תמונת יישום עדכנית של כל סעיפי ההחלטה האופרטיביים, תחקירני המוניטור, העוברים הכשרה מקיפה, מנתחים את החסמים והמאפשרים בכל החלטה, כלומר - מה היו הסיבות והתנאים שתרמו לביצוע או אי־ביצוע סעיפי ההחלטה השונים. התחקיר מתבצע באמצעות קריאה במקורות גלויים כגון פרוטוקולים, מאגר החקיקה, דוחות ממשלתיים, דוחות מבקר המדינה וכדומה. לאחר מיצוי המקורות הראשוני, מתבצעת פנייה אל אנשי המקצוע בממשלה, ובחלק מהמקרים נערכת היוועצות עם שחקנים רלוונטיים נוספים כגון גופי חברה אזרחית, מושאי המדיניות ועוד. דוח המוניטור כולל התייחסות לרקע, לנסיבות ולאקלים הציבורי סביב קבלת ההחלטה, הצגת סטטוס יישום סעיפיה השונים, ניתוח המאפשרים והחסמים, סיכום ואינטגרציה של המידע וכן המלצות לייעול תהליכים והסרת חסמים. כיצד נבחרות החלטות ממשלה למעקב? ■ החלטות בנושאים חברתיים וכלכליים, הנבחרות לאחר שיח ומיפוי מול גורמי ממשל, אקדמיה וחברה אזרחית.

■ החלטות ממשלה אופרטיביות - החלטות יישומיות.

■ החלטות אסטרטגיות - תקציב גבוה או השפעה נרחבת על אזרחי ישראל.

■ החלטות ממשלה מורכבות - בעלות פוטנציאל לחסמי ביצוע בשל מעורבות מספר משרדי ממשלה, תהליך ארוך וכדומה.

■ החלטות בשלות - עברה לפחות שנה מהרגע שהתקבלו בממשלה. אמות־מידה למדידת יישום סעיפי ההחלטה החלטות ממשלה כוללות בתוכן סעיפים ביצועיים מסוגים שונים - שינויי חקיקה, תקצוב, הקמת ועדות, ביצוע עבודת מטה ועוד. דוח המוניטור מביא את סטטוס היישום של כל אחד מסעיפי ההחלטה - יושם, לא יושם או יושם חלקית (לדוגמה - במקרה בו תקציב הוקצה אך לא מומש). ניתוח חסמים ומאפשרים המרכז להעצמת האזרח ביצע ניתוח ועיבוד נתונים של יותר מ־100 דוחות מוניטור לכדי מחקר כמותני המאפשר ראיית מאקרו על יכולת הממשלה ליישם את החלטותיה ואת התחייבויותיה לציבור. הניתוח העלה 13 מאפשרים ו־11 חסמים בדרך ליישום החלטות ממשלה. חסמים לדוגמה - היעדר לוח זמנים מחייב, קושי בביצוע התקשרויות, חוסר תיאום בין־משרדי ממשלה ועוד. מאפשרים לדוגמה - צוות מתכלל, מנגנון ביקורת חיצונית, הגדרת מדדי תוצאה ועוד. ניתוח המאפשרים והחסמים מסייע לקבל תמונת מצב רחבה מבוססת נתונים על אופן עבודת הממשלה, ולהפיק המלצות כדי לבנות החלטות ממשלה ישימות ויעילות יותר למען הציבור בישראל.

ענף הבנייה בישראל מצוי בשנים האחרונות במשבר עמוק, שהחריף מאוד מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". עוד לפני המלחמה התמודד הענף עם עליית מחירים, רגולציה מסורבלת ומחסור בכוח אדם - אך עם הפסקת כניסתם של כ־73 אלף עובדים פלסטינים והישענות גבוהה על כוח עבודה לא ישראלי, נפגעה הפעילות בענף באופן דרמטי.

אומנם מאז את מקומם מילאו עובדים ישראלים וכיום מספר העובדים הכללי בענף הוא הגבוה ביותר בשנים האחרונות, ובשנת 2025 מחירי הדירות אף ירדו בכ-0.9% - אבל זה רחוק מלמחוק את עליות המחירים הקודמות (7.8% ב-2024). אם כן, המשבר בענף הבנייה הוא לא רק בעיה ענפית, אלא גם סוגיה כלכלית, חברתית ואזרחית רחבה. אז מה הפתרון?

מדור מס' 73: החלטת ממשלה 1383 | פברואר 2024 שם ההחלטה: תמרוץ והאצת ענף הנדל"ן המטרה במילים "רגילות": פתרון המשבר החמור בענף הבנייה ולמנוע קריסה של שוק הדיור בישראל הסבר: לאחר מלחמת "חרבות ברזל" נפסקה הכניסה של עובדים פלסטיניים שהיוו 95% מכוח העבודה בענף הבנייה, מה שגרם להפסקה כמעט מוחלטת של פעילות הבנייה גורם אחראי: משרד הבינוי והשיכון ורשות האוכלוסין וההגירה

פגיעה של מיליארדים

קודם כל, כדאי להבין את עומק הבעיה. לפי ניתוח של משרד האוצר מדצמבר 2023, הפגיעה הקצרה בתוצר בעקבות המחסור בעובדים פלסטינים הוערכה בכ־3.1 מיליארד שקלים. בנק ישראל העריך שהפעילות בענף הבניין פחתה ברבעון הרביעי של 2023 בכ־50%, שהם כ־56 מיליארד שקלים.

המשבר התבטא בשורה של גורמים שלובים ביניהם עצירת עבודות בנייה, עלייה בעלויות המימון לקבלנים וליזמים נוכח סביבת ריבית גבוהה, ירידה בביקושים בשל חוסר ודאות כלכלי, וכן עומס גובר על הענף בשל הצורך בבניית ממ"דים, שיקום יישובים ותשתיות, ומתן מענה לצרכים שנוצרו במהלך הלחימה. כל אלה התרחשו במקביל לצמצום חריף בכוח האדם הזמין לענף.

לפני המלחמה התבסס ענף הבנייה במידה רבה על כוח עבודה לא ישראלי, ובפרט על עובדים פלסטינים ועובדים זרים. הענף מנה כ־320 אלף עובדים, בחלוקה של כ־100 אלף פלסטינים (מתוכם 15 אלף מעזה), כ־20 אלף עובדים זרים חוקיים, כ־100 אלף ערבים־ישראלים וכ־100 אלף יהודים־ישראלים. העובדים הפלסטינים והזרים היוו יחד כ־80% ממבצעי ה"עבודות הרטובות" (שלד, טיח, ריצוף וכדומה).

הישענות זו הפכה את הענף לפגיע במיוחד בעת משבר ביטחוני, והמחישה את הקושי לקיים רציפות תפקודית בענף חיוני למשק כאשר אחד ממקורות כוח האדם המרכזיים שלו נפגע בבת אחת. עם פרוץ המלחמה ב־7 באוקטובר 2023, הוטל סגר מלא על עזה ויהודה ושומרון, שהוביל להפסקה כמעט מוחלטת של כניסתם של כ־73 אלף עובדים פלסטיניים בעלי היתר.

במקביל, רשויות מקומיות רבות הורו בתחילת המלחמה על סגירה מלאה של אתרי בנייה בשטחן מטעמי ביטחון, מה שהעצים עוד יותר את הפגיעה בענף. התוצאה הייתה ירידה חדה בפעילות, עד כדי ירידה לפעילות בהיקף של כ־25% בלבד. בנוסף לכך, לפי דוח מבקר המדינה, לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נוצר במשק מחסור מיידי של כ־110 אלף עובדים לא ישראלים, רובם המוחלט פלסטינים שהפסיקו לעבוד בישראל. מבקר המדינה מציין כי 91% מן העובדים שחסרו בתחילת המלחמה היו פלסטינים, וכי 92% מהם עבדו בענפי הבנייה והחקלאות.

הממשלה מתערבת

אם כן, המחסור בעובדים בענף הבנייה הפך לאחת הסוגיות המרכזיות שניצבו בפני הממשלה. עם זאת, עוצמת המחסור הוצגה באופן שונה על ידי גופים ממשלתיים שונים ובאמצעות מדדים שונים. משרד העבודה, למשל, דיווח על כ־19,000 משרות פנויות בענף הבנייה.

לעומת זאת, הלמ"ס הצביעה על יחס היצע־ביקוש נמוך במיוחד (0.5) באותו מקצוע, כלומר בפועל יותר משרות פנויות ממחפשי עבודה. גם שירות התעסוקה הציג תמונה של מחסור משמעותי, אך באמצעות מדד שונה (ביקוש־היצע), עם יחס של 3.5 באותה קבוצת משלחי יד. הפערים הללו מדגישים את הקושי לייצר תמונה ממשלתית אחידה ומוסכמת.

דוח מבקר המדינה מאפריל 2026 חיזק את ההבנה כי המשבר בענף הבנייה לא נבע רק מהמלחמה עצמה, אלא גם מהיעדר היערכות מוקדמת של המדינה למחסור ממושך בעובדים לא ישראלים בענפים חיוניים. המבקר מצא כי טרם גובשה תוכנית אסטרטגית מעודכנת להעסקת עובדים לא ישראלים, לא הוצבו יעדים ברורים לגבי מספרם ולוחות הזמנים להגעתם, ועד מאי 2024 אף לא היה גורם מתכלל אחד בעל ראייה כוללת וסמכות להסרת חסמים.

בנוסף, המבקר קבע כי תרחיש הייחוס הלאומי של רח"ל, שהיה בתוקף לפני מלחמת "חרבות ברזל", לא כלל התייחסות למחסור ממושך בכוח אדם לא ישראלי בענפי משק חיוניים, ובכלל זה בענף הבנייה. עוד עלה כי גם רח"ל, משרד הבינוי והשיכון ומשרדים רלוונטיים נוספים לא נערכו באופן מספק לתרחיש כזה.

והממשלה נדרשה להתערב. בשלב ראשון, היא עשתה זאת באמצעות שורת החלטות שמטרתן לתת מענה מיידי לענף הבנייה ולמנוע את קריסתו. בהחלטת ממשלה 1002 מאוקטובר 2023, הממשלה אישרה הגדלה של כעשרת אלפים עובדים זרים, ובהחלטה 1056 מנובמבר 2023 הרחיבו את מכסת העובדים הזרים בעוד 20 אלף עובדים נוספים, כך שהמספר הכולל של העובדים הזרים בענף הגיע לכ־30 אלף עובדים.

החלטות אלה נועדו להאיץ את הבאת העובדים לישראל, תוך מתן אפשרות לגיוס עובדים גם מחוץ להסכמים בילטרליים. עם זאת, הן סיפקו מענה לטווח הקצר בלבד, ולא התמודדו עם האתגרים המבניים של הענף, כמו התלות הגבוהה בכוח עבודה חיצוני, הצורך בייעול תהליכי בנייה, והמחסור בכוח אדם מקומי.

מענה אסטרטגי למשבר

על רקע זה התקבלה בפברואר 2024 החלטת ממשלה 1383, שנועדה לספק מענה מקיף ואסטרטגי למשבר בענף הבנייה. הוחלט להרחיב את מכסת העובדים הזרים בענף ל־65 אלף עובדים, עם נקודת בחינה מחודשת לאחר קליטת 45 אלף עובדים כדי להעריך את השפעות המהלך.

בנוסף, ההחלטה כוללת סעיפים לייעול תהליכי רישוי וקיצור זמני המתנה להיתרי בנייה, קידום התחדשות עירונית כולל הסכמי מסגרת, הענקת תמריצים ומענקים לקבלנים, סבסוד הוצאות פיתוח בפריפריה, והקצאת תקציב ניכר (19 מיליון שקלים) לקידום תיעוש וטכנולוגיות בנייה מתקדמות בשיתוף רשות החדשנות.

ההחלטה גם מעודדת העסקת עובדים ישראלים באמצעות מתן תמריצים לקבלנים לקליטתם, לצד הרחבת הכשרות מקצועיות בענף, במטרה לחזק את כוח העבודה המקומי ולצמצם את התלות בכוח עבודה חיצוני. מכאן שייחודה של החלטה 1383 אינו רק בהיקף הצעדים שנכללו בה, אלא גם בניסיון לשלב בין מענה מיידי למשבר לבין מהלכים ארוכי טווח שנועדו לשפר את עמידותו של ענף הבנייה.

והיום בהחלט אפשר להבין עד כמה מדובר בהחלטה חשובה. מבצע "שאגת הארי" והפגיעות הנרחבות במבנים ובדירות המחישו מחדש כי יכולתו של ענף הבנייה לספק כוח אדם, לקדם היתרים, לבנות במהירות ולשקם מבנים שנפגעו היא לא רק שאלה של שוק הדיור, אלא גם רכיב מרכזי בחוסן האזרחי של ישראל.

לפי רשות המסים, עד 26 במרץ 2026 הוגשו מעל 20 אלף תביעות בגין נזק לרכוש במבצע, מהן יותר מ־13 אלף בגין נזק למבנה. גם מבקר המדינה הדגיש באפריל 2026 כי ליקויים שנמצאו בתחום ההיערכות למשברים בענף עדיין רלוונטיים. על כן, החלטה 1383 אינה עוסקת רק בהתמודדות עם משבר נקודתי בענף הבנייה, אלא משקפת ניסיון לחזק תשתית אזרחית חיונית, הנדרשת הן לשם הגדלת היצע הדיור והן לשם התמודדות עם צורכי חירום ושיקום.

הטווח הארוך נזנח

למרות חשיבות ההחלטה, היו בה מרכיבים משמעותיים במיוחד שלא יושמו. הראשון הוא הטיפול במנגנון מענקים לרשויות מקומיות לפי היקף ומהירות הנפקת היתרי בנייה. סעיף זה נועד להשפיע ישירות על אחד מצווארי הבקבוק המרכזיים של שוק הדיור, שהוא קצב הוצאת ההיתרים ברשויות המקומיות. ואולם, הוא טרם יושם באופן מלא. הממשלה קבעה כלי תמרוץ חשוב, אך לא השלימה את הפיכתו למנגנון אופרטיבי ושקוף.

המרכיב השני בא לידי ביטוי בסעיף שקבע כי אם מספר העובדים הזרים בענף הבנייה יחצה את רף 45 אלף העובדים, ייבחן מחדש מכלול מדיניות העסקת העובדים הזרים בענף, לרבות השפעותיה הכלכליות והחברתיות. זה סעיף חשוב במיוחד, משום שהוא אינו עוסק רק בתוספת עובדים בטווח הקצר, אלא בשאלה אם הממשלה עצרה לבחון מחדש את המדיניות הכוללת שלה.

ואולם, לא נמצא בסיס פומבי מספק וחד משמעי לקביעה שתנאי הסף להפעלת הסעיף אכן התקיים. כמו כן, לא אותר פרסום פומבי של עבודת מטה או החלטה משלימה המעידים כי הבחינה המחודשת בוצעה.

גם מבקר המדינה הצביע על כך שהחלטות הממשלה להגדלת מכסות העובדים הזרים התבססו בעיקר על הצורך המיידי בשטח, מבלי שהתמונה האסטרטגית הרחבה הובאה בחשבון במידה מספקת, לרבות ההשפעות הכלכליות והחברתיות בטווח הבינוני והארוך. עוד צוין כי גם במאי 2024 לא היה גורם מתכלל בעל ראייה כוללת של צורכי המשק ושל החסמים להבאת עובדים זרים.

בהקשר רחב זה, מבקר המדינה המליץ לגבש תוכנית כוללת לטווח הקצר, הבינוני והארוך להתמודדות עם המחסור בכוח אדם בענף, ולהסיר חסמים באופן שוטף באמצעות תיאום טוב יותר בין הגורמים הרלוונטיים. בכך, החלטה 1383 ניסתה לתת מענה למשבר חמור בענף, אך פעלה בתוך מסגרת ממשלתית שסבלה מלכתחילה מפיצול סמכויות, מחוסר תיאום ומהיעדר היערכות אסטרטגית מספקת.

תשתית ביצועית טובה

מן העבר השני, בחינת הסעיפים שיושמו מראה כי היו גם גורמים שסייעו לקדם את ההחלטה. לפי מה שעולה מדוח המוניטור, שני האלמנטים המרכזיים שתרמו לביצוע ההחלטה הם קיומם של משאבים נדרשים - כלומר, תקציב ותקני כוח אדם - והימצאותם של מנגנוני דיווח, פיקוח ובקרה. המשמעות היא שכאשר צורפה להחלטה תשתית ביצועית ברורה יחסית - הכוללת גורמים אחראים, אמצעים ייעודיים או מסגרת מעקב מוסדרת - היישום היה בדרך כלל טוב יותר.

שני סעיפים משמעותיים שיושמו ממחישים היטב את כוחם של מאפשרים אלה. הראשון הוא הסעיף שעסק במתן קדימות למשרתי מילואים פעילים בהגרלות "מחיר מטרה". הסעיף יושם, ומועצת מקרקעי ישראל אישרה את הגדלת ההקצאה למשרתי מילואים ואת הרחבת ההגדרה של "חייל מילואים פעיל". מדובר בסעיף בעל משמעות ציבורית וסמלית גבוהה, שהממשלה הצליחה לקדם בפועל בזמן קצר יחסית.

הסעיף השני שאפשר לרשום בצד ההצלחות הוא הסעיף שעוסק בגיבוש וחתימה על הסכמי מסגרת להתחדשות עירונית עם רשויות מקומיות לשנים 2024־2026. הסעיף יושם, ובמהלך שנת 2024 נחתמו הסכמי מסגרת עם שש רשויות מקומיות נוספות, בהיקף של כ־15 אלף יחידות דיור.

זהו סעיף משמעותי משום שאינו עוסק רק בתגובה מיידית למשבר כוח האדם, אלא גם בקידום פתרון מבני יותר להגדלת היצע הדיור באמצעות התחדשות עירונית. העובדה שסעיף זה קודם בפועל מחזקת את המסקנה שכאשר נקבעת מסגרת פעולה ברורה, עם שחקנים מוגדרים וכלי יישום מעשיים, גם החלטה מורכבת יכולה להתקדם.

הבטחת יציבות הענף

הצורך ביישום מלא ואפקטיבי של החלטה 1383 רק התחדד מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. המלחמה הובילה לפגיעה קשה בכוח האדם בענף הבנייה, לאחר הפסקת עבודתם של עשרות אלפי עובדים פלסטינים והעמקת המחסור בעובדים לא ישראלים בענף. מבקר המדינה קבע כי ביוני 2025 עדיין נותר מחסור של כ־37 אלף עובדים לא ישראלים בענף הבנייה, והזהיר כי פגיעה או קריסה של הענף בשל מחסור בידיים עובדות עלולה להשפיע על המשק כולו.

במקביל, גם מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" המחישו עד כמה ענף הבנייה והשיקום הוא רכיב חיוני בחוסן האזרחי של המדינה. את מידת החשיבות אפשר ללמוד מנתוני רשות המסים, שהפעילה מסלולי פיצוי ייעודיים לנכסים שנפגעו במבצעים אלה.

במרץ 2026 דיווחה הרשות כי מאז תחילת "שאגת הארי" הוגשו מעל 20 אלף תביעות בגין נזק לרכוש במבצע, מהן יותר מ־13 אלף בגין נזק למבנה. במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת צוין גם כי כ־1,450 תושבים שפונו מבתיהם בעקבות פגיעות במבצע "עם כלביא" טרם שבו לבתיהם.

לנוכח שילוב זה - של מחסור חמור ומתמשך בכוח אדם מחד, והיקף נרחב של נזק למבנים ולבתים מאידך - הסוגיה כבר מזמן לא נוגעת רק למשבר דיור או לקשיים שגרתיים בענף הנדל"ן.

מדובר בבעיה לאומית רחבה, בעלת השפעה ישירה על יכולתה של המדינה לשקם מבנים, להשיב תושבים לבתיהם, להגדיל את היצע הדיור ולשמור על חוסנה האזרחי בעת חירום. לכן, הצורך בפעולה ממשלתית מיידית, מתואמת ודחופה לחיזוק הענף כיום חד וחמור אף יותר מכפי שהיה בעת קבלת ההחלטה.

בסופו של דבר, החלטה 1383 הצליחה לקדם שורה של צעדים מיידיים שסייעו לבלום את הפגיעה בענף הבנייה, אך הדוח מראה כי הפער המרכזי אינו רק בין החלטה לבין עשייה, אלא בין צעדים שניתן לבצע במהירות לבין מהלכים מערכתיים המחייבים תיאום, חקיקה ושקיפות.

כל עוד צעדים כאלה אינם מתורגמים למנגנונים אופרטיביים ברורים, לא ניתן יהיה להבטיח את יציבותו של הענף וכתוצאה מכך גם לא את יכולתה של המדינה להתמודד עם משבר הדיור, עם צורכי השיקום ועם אתגרי החירום שהפכו בשנים האחרונות לחלק מן המציאות המתמשכת בישראל.