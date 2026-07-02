נפגעי עבירה לא ממצים זכויות. איך המדינה יכולה לשנות את זה?

אודות המוניטור מדור "המוניטור" של גלובס ו"המרכז להעצמת האזרח" מנגיש לציבור מעקב אזרחי אחר יישום, או אי יישום, החלטות ממשלה וחקיקות, ומבוסס על עבודת חוקרי המרכז ומערכת גלובס. המרכז להעצמת האזרח (CECI) הוא עמותה הפועלת משנת 2003 ועוסקת ביכולות הביצוע של המגזר הציבורי. המדור מתפרסם פעם בשבועיים. תחקיר: יהל גוטמן

עריכה: מיכל בן משה ואביטל שטרן למקורות ולמתודולוגיה, חפשו "המוניטור" באתר גלובס ובאתר המרכז להעצמת האזרח: www.ceci.org.il

כך בדקנו המרכז להעצמת האזרח הוא ארגון חברה אזרחית הפועל למען הגברת יכולת הביצוע במגזר הציבורי וחיזוק האמון בין הממשל לאזרחים. מיזם "המוניטור" הוא האמצעי המרכזי עבור מטרה זו. "המוניטור" מבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ממשלה, לאור ערכי האחריותיות (Accountability) והשקיפות ובמטרה לטייב את עבודת הממשל בישראל, להצביע על הפער שבין ההצהרה וקביעת מדיניות הממשלה לבין ביצועה בפועל. מלבד הצגת תמונת יישום עדכנית של כל סעיפי ההחלטה האופרטיביים, תחקירני המוניטור, העוברים הכשרה מקיפה, מנתחים את החסמים והמאפשרים בכל החלטה, כלומר - מה היו הסיבות והתנאים שתרמו לביצוע או אי־ביצוע סעיפי ההחלטה השונים. התחקיר מתבצע באמצעות קריאה במקורות גלויים כגון פרוטוקולים, מאגר החקיקה, דוחות ממשלתיים, דוחות מבקר המדינה וכדומה. לאחר מיצוי המקורות הראשוני, מתבצעת פנייה אל אנשי המקצוע בממשלה, ובחלק מהמקרים נערכת היוועצות עם שחקנים רלוונטיים נוספים כגון גופי חברה אזרחית, מושאי המדיניות ועוד. דוח המוניטור כולל התייחסות לרקע, לנסיבות ולאקלים הציבורי סביב קבלת ההחלטה, הצגת סטטוס יישום סעיפיה השונים, ניתוח המאפשרים והחסמים, סיכום ואינטגרציה של המידע וכן המלצות לייעול תהליכים והסרת חסמים. כיצד נבחרות החלטות ממשלה למעקב? ■ החלטות בנושאים חברתיים וכלכליים, הנבחרות לאחר שיח ומיפוי מול גורמי ממשל, אקדמיה וחברה אזרחית.

■ החלטות ממשלה אופרטיביות - החלטות יישומיות.

■ החלטות אסטרטגיות - תקציב גבוה או השפעה נרחבת על אזרחי ישראל.

■ החלטות ממשלה מורכבות - בעלות פוטנציאל לחסמי ביצוע בשל מעורבות מספר משרדי ממשלה, תהליך ארוך וכדומה.

■ החלטות בשלות - עברה לפחות שנה מהרגע שהתקבלו בממשלה. אמות־מידה למדידת יישום סעיפי ההחלטה החלטות ממשלה כוללות בתוכן סעיפים ביצועיים מסוגים שונים - שינויי חקיקה, תקצוב, הקמת ועדות, ביצוע עבודת מטה ועוד. דוח המוניטור מביא את סטטוס היישום של כל אחד מסעיפי ההחלטה - יושם, לא יושם או יושם חלקית (לדוגמה - במקרה בו תקציב הוקצה אך לא מומש). ניתוח חסמים ומאפשרים המרכז להעצמת האזרח ביצע ניתוח ועיבוד נתונים של יותר מ־100 דוחות מוניטור לכדי מחקר כמותני המאפשר ראיית מאקרו על יכולת הממשלה ליישם את החלטותיה ואת התחייבויותיה לציבור. הניתוח העלה 13 מאפשרים ו־11 חסמים בדרך ליישום החלטות ממשלה. חסמים לדוגמה - היעדר לוח זמנים מחייב, קושי בביצוע התקשרויות, חוסר תיאום בין־משרדי ממשלה ועוד. מאפשרים לדוגמה - צוות מתכלל, מנגנון ביקורת חיצונית, הגדרת מדדי תוצאה ועוד. ניתוח המאפשרים והחסמים מסייע לקבל תמונת מצב רחבה מבוססת נתונים על אופן עבודת הממשלה, ולהפיק המלצות כדי לבנות החלטות ממשלה ישימות ויעילות יותר למען הציבור בישראל.

ההליך הפלילי בישראל בנוי סביב שני צדדים ברורים: המדינה שמאשימה, והנאשם שמתגונן. אבל מי שנפגע בפועל מן העבירה, האדם שהנזק נגרם לו בגוף, בנפש, בפרנסה או בתחושת הביטחון, אינו תמיד נמצא במרכז.

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במשך שנים ניסתה המדינה לעגן את מעמדו של נפגע העבירה באמצעות חוק זכויות נפגעי עבירה, אך גם לאחר ההכרה הפורמלית נותר פער גדול בין הזכויות שעל הנייר לבין היכולת לממש אותן בפועל. הפער הזה מורגש במיוחד כאשר נפגעים נדרשים להבין בעצמם מה קורה בתיק, כיצד מקבלים מידע, איך מגישים תביעה אזרחית, כיצד גובים פיצוי שנפסק, ומי בכלל מלווה אותם מול מערכת מסובכת, עמוסה ולעתים לא נגישה.

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הנפגעים לא תובעים

הנתון שממחיש את עומק הבעיה מופיע בדוח שעליו התבססה החלטת הממשלה: מתוך 8,237 נפגעי עבירה שבתיקיהם הסתיים ההליך הפלילי בהרשעה, רק כ־3.8% הגישו תביעה אזרחית נגררת. במילים אחרות, גם כאשר המדינה כבר קבעה שהייתה עבירה, וגם כאשר קיימת אפשרות משפטית לתבוע פיצוי, רוב מוחלט של הנפגעים לא מגיעים למסלול שאמור לאפשר להם שיקום כלכלי או פיצוי ממשי.

זה לא בהכרח מפני שאין להם עילה, אלא מפני שהדרך לשם דורשת ידע, כסף, כוחות נפשיים וליווי מקצועי שלא תמיד קיימים. ועדת ברלינר, שבחנה ב־2019 את הטיפול בנפגעי עבירות מין, ומבקר המדינה, שהצביע על ליקויים מתמשכים בהיערכות המוסדית, חיזקו את הצורך בהחלטת ממשלה מקיפה.

על הרקע הזה, באוקטובר 2022 התקבלה החלטת ממשלה בעניין "קידום זכויות נפגעי עבירה בהליכים משפטיים ושיפור המענה הממשלתי". ההחלטה ביקשה לטפל בשורה ארוכה של חסמים: להקים יחידות סיוע בפרקליטות, לשלב יועצים סוציאליים־ויקטימולוגיים, להנגיש מידע בשפות ובתרבויות שונות, לשפר את מעמד הנפגעים בוועדות שחרורים ולבחון מרכזים ייעודיים לנפגעי עבירות מין ואלימות.

נוסף על כך, היא ביקשה לחזק את ההליך האזרחי ולשפר את מנגנוני הפיצוי. זו הייתה החלטה רחבה, בין־משרדית, שנגעה במשרד המשפטים, בפרקליטות, במשרד הרווחה, במערך הדיגיטל הלאומי, ברשות האכיפה והגבייה, באפוטרופוס הכללי ובמשרדי ממשלה נוספים.

מדור מס' 76: החלטת ממשלה 1889 | אוקטובר 2022 שם ההחלטה:

קידום זכויות נפגעי עבירה בהליכים משפטיים ושיפור המענה הממשלתי המטרה במילים "רגילות":

לוודא שמי שנפגע מעבירה פלילית, מקבל ליווי, מידע, הגנה ופיצוי הולמים מהמדינה הסבר:

נפגעי עבירה לעתים לא יודעים מה קורה בתיק הפלילי שמתנהל בעניינם, לא מקבלים ליווי מקצועי - ומתקשים לדרוש את הפיצוי שמגיע להם גורם אחראי:

משרד המשפטים

המנגנונים מופעלים

ממעקב אחר 40 סעיפים אופרטיביים בהחלטה, עולה תמונה לא חד־משמעית: 10 סעיפים יושמו במלואם, שהם 25%; 12 סעיפים יושמו חלקית (30%) ו־18 סעיפים, כמעט מחצית מהסעיפים שנבדקו, לא יושמו כלל. במונחי מדיניות ציבורית, המשמעות היא שההחלטה אכן הצליחה לייצר תנועה במערכת, אך עדיין לא הצליחה להפוך למערך שירותים יציב, נגיש ומלא עבור נפגעי עבירה.

נתחיל ממה שכן קרה. החלקים שהתקדמו בהחלטה הם בעיקר אלה שבהם הוקמו מנגנוני עבודה ברורים. משרד המשפטים הקים צוות בין־משרדי לבחינת המלצות ועדת ברלינר שטרם יושמו, והצוות התכנס מספר פעמים. מכוחו הוקמו שלושה צוותי משנה, וביולי 2025 פורסם דוח צוות משנה שעסק בנפגעי עבירה בוועדות שחרורים, ועדות קציבה, היחידה לשחרור ממאסרים קצרים והליך החנינה.

בנוסף, בשנת 2025 אושר תיקון חקיקה שמאפשר לנפגעי עבירות מין או אלימות להביע עמדה בפני ועדת השחרורים, לרבות בעל פה. זהו שינוי משמעותי, משום שהוא נוגע בדיוק לאחד המקומות שבהם נפגעים הרגישו במשך שנים שהמערכת מדברת עליהם, אך לא איתם.

גם בתחום הדיגיטלי נרשמה התקדמות מסוימת. מערך הדיגיטל הלאומי דיווח כי הוקם צוות משימה בין־משרדי וכי בוצע מיפוי של תהליך נפגע העבירה. בתוכנית העבודה לשנת 2026 מופיע המשך פיתוח של האתר לנפגעי עבירה, הוספת מידע להכוונת הפונים והוספת רכיב מקוון שמטרתו לכוון נפגעים לפי מאפיינים וצרכים.

כמו כן, קיים אתר ממשלתי ייעודי המרכז מידע על זכויות נפגעי עבירה, לרבות מידע בערבית. אלה צעדים חשובים, בעיקר משום שנפגע עבירה שנכנס להליך משפטי אינו זקוק רק לזכות עקרונית, אלא גם להסבר ברור, זמין ומותאם לשאלה מה עליו לעשות עכשיו.

התוספת לגורמי הרווחה

אחת הדוגמאות החזקות ביותר ליישום בשטח מגיעה ממשרד הרווחה. לפי המעקב, המשרד הקצה תקציב ל־95 תקני עובד סוציאלי לנפגעי עבירה. מתוכם אוישו 62 עובדים, שהם 48.25 תקנים, ב־54 מחלקות לשירותים חברתיים בארבעה מחוזות. נוסף לכך נבנה מודל עבודה מסודר, וגובשו הכשרות מדורגות לתפקיד.

ההכשרות כוללות קורס הכשרה מעמיק שמתקיים כבר בפעם השלישית. המשמעות היא שבמקרה זה לא מדובר רק בהקצאת תקן או בפרסום הצהרה. מדובר בניסיון לבנות יכולת מוסדית מתמשכת בתוך הרשויות המקומיות, קרוב יותר למקום שבו נפגעים חיים ופונים לקבלת סיוע.

לצד העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות, ההחלטה ביקשה לחזק גם את נקודת המפגש של נפגעי עבירה עם מערכת התביעה. יחידות הסיוע בפרקליטות אמורות היו להיות כתובת מקצועית שתסביר לנפגעים את שלבי ההליך, תסייע במימוש זכויות ותתווך בין הצרכים האישיים לבין המערכת המשפטית.

במובן הזה, הסדרה של היחידות אינה עניין ארגוני פנימי בלבד. היא קובעת האם נפגע עבירה יקבל מענה אחיד וברור ללא תלות במחוז שבו מתנהל התיק, בזהות התובע או ביכולתו האישית לדרוש מידע. העובדה שהתקנות המסדירות את מבנה היחידות ותפקודן עדיין לא פורסמו משאירה את המענה הזה במצב ביניים: קיים צורך מוכר, קיימת מסגרת רעיונית, אך חסרה עדיין ההסדרה שמייצרת מחויבות, סטנדרט ושקיפות.

התשתיות לא הושלמו

ועכשיו לצד השני של מגמת היישום המעורבת. כך, בניגוד להחלטת הממשלה, לא פורסם תזכיר תקנות שיגדיר את מבנה ותפקוד יחידות הסיוע בפרקליטות. גם שילוב עובדים דוברי ערבית ביחידות הסיוע נמצא עדיין בהליכי בחינה תקציבית וממתין להקצאת תקנים.

המשמעות המעשית היא שחלק מן התשתיות שאמורות להפוך את השירות לנגיש, מקצועי ושוויוני עדיין לא קיימות במלואן. במערכת שמבקשת להפוך זכויות לעבודה שוטפת, היעדר תקנות ותקנים הוא לא פרט טכני אלא חסם ביצוע מרכזי.

גם ההבטחה לבחון הקמת מרכזים ייעודיים לנפגעות ונפגעי עבירות מין ואלימות בגירים לא הבשילה בשלב זה למהלך ממשי. פורסם קול קורא בינואר 2024, אך לא נמצא פרסום המעיד על הקמת מרכזים בפועל, על הפעלת פיילוט או על החלטת ממשלה פרטנית לתקצוב המהלך. בתחום רגיש כל כך, שבו ריכוז שירותים תחת קורת גג אחת יכול להפחית את הצורך של נפגעים לנדוד בין מערכות, העיכוב הזה משמעותי במיוחד.

נקודת חולשה נוספת נוגעת לפיצויים. סעיפי ההחלטה ביקשו לטייב את העברת הכספים לנפגעי עבירה, לגבש קריטריונים לכספים שאינם בני העברה, ולהעביר כספים מסוימים לאפוטרופוס הכללי. בפועל, לפי המעקב, לא הועברו אליו כספים לניהול מכוח ההחלטה.

הפער בולט גם בהליך האזרחי. סעיפים שנועדו להרחיב את הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות נוספות, להנגיש הליכים לנפגעים עם מאפיינים ייחודיים, לבחון פטור מאגרות הוצאה לפועל ולגבש תיקוני חקיקה להנגשת ההליך האזרחי, נותרו ברובם בשלבי בחינה או ללא תוצר פומבי מחייב. דווקא החלק הזה של ההחלטה אמור היה להתמודד עם הבעיה הבסיסית שהולידה אותה: העובדה שנפגעים כמעט אינם מגיעים לתביעה אזרחית, גם כאשר ההליך הפלילי הסתיים בהרשעה.

הסוגיה האזרחית ממחישה במיוחד את הפער בין מערכת פלילית שמטרתה להוכיח אשמה לבין הצרכים המעשיים של הנפגע לאחר ההרשעה. פסק דין פלילי עשוי להכיר בפגיעה, אך הוא אינו בהכרח מחזיר לנפגע הכנסה שאבדה, מממן טיפול, או מפצה על נזק מתמשך. לשם כך נדרש מסלול אזרחי נגיש יותר.

אלא שהמסלול הזה דורש כיום לא מעט מן הנפגע: הבנה משפטית, היכרות עם מועדים והליכים, יכולת לשאת בעלויות, ולעתים גם מוכנות נפשית לפתוח מחדש את סיפור הפגיעה. לכן סעיפי ההחלטה שעסקו בסיוע משפטי, באגרות, בהוצאה לפועל ובהנגשת הליכים אינם שוליים. הם הליבה של המעבר מהכרה עקרונית בזכויות למימוש ממשי שלהן.

תקציב על הנייר

אז איפה נתקע היישום? המעקב של המוניטור מעלה שלושה חסמים מרכזיים. הראשון הוא ניהול תקציב. בחלק מהסעיפים התקציב הוקצה או תוכנן, אך לא נוצל במלואו או לא לווה במנגנון ביצוע מספק. כך קרה בהכשרות בנושא טראומה משנית, שבהן בוצעה סדנה אחת בלבד והתקציב לא נוצל במלואו. כך קרה גם במודל הטכנולוגי לקטינים נפגעי עבירה, שטרם גובש. וכך גם בסעיפים שבהם נדרש תקצוב פרטני נוסף, אך החלטה כזו לא התקבלה.

החסם השני הוא היעדר תשתית מידע ממשלתית אחודה. ההחלטה ביקשה ליצור מסד נתונים אמין ורחב היקף על נפגעי עבירה בכל ההליכים המשפטיים. בפועל, לא נמצא פרסום המעיד על הקמת מסד נתונים כזה לכלל הגופים.

יתרה מזאת, מענים קודמים לבקשות חופש מידע הצביעו על כך שהמשטרה והפרקליטות לא תמיד מסוגלות להפיק חלק מהנתונים המבוקשים ממערכות המחשוב הקיימות. בלי נתונים, קשה לדעת כמה נפגעים זקוקים לשירות, מה הם מקבלים בפועל, היכן נוצרים צווארי בקבוק, ואילו אוכלוסיות נותרות מחוץ למענה.

גם ההנגשה הלשונית והתרבותית נותרה נקודה רגישה. ההחלטה התייחסה לצורך במענה מותאם לאוכלוסיות שונות, ובכלל זה שילוב כוח אדם דובר ערבית ביחידות הסיוע והנגשת מידע בערבית. עצם קיומו של מידע ממשלתי בערבית הוא צעד חשוב, אבל במקרים רבים תרגום טקסט אינו מספיק.

נפגע עבירה זקוק לעיתים להסבר חי, למענה אנושי וליכולת לשאול שאלות בזמן אמת, במיוחד כאשר מדובר בהליך משפטי זר ומרתיע. לכן העיכוב בהקצאת תקנים ובהשלמת המודל הארגוני אינו רק עיכוב מנהלי; הוא עלול להשפיע על היכולת של קבוצות מסוימות לממש את אותן זכויות בדיוק שהמדינה כבר הכירה בהן.

החסם השלישי הוא מלחמת חרבות ברזל. המלחמה דחתה תהליכי שיתוף ציבור, עיכבה בחינות של התאמות לנפגעים עם מאפיינים ייחודיים, עצרה דיונים על קשיים בשוק העבודה ובהקמת עסקים לנפגעי עבירה, והשפיעה גם על ניצול תקציבים. זהו חסם חיצוני, אך מבחינת נפגע העבירה התוצאה דומה: שירותים שהיו אמורים להתקדם נדחו, ולעיתים נותרו ללא לוח זמנים ברור להשלמה.

במובן זה, מסד הנתונים שלא הוקם הוא לא רק כלי עבודה למשרדי הממשלה, אלא תנאי בסיסי למדיניות שמסוגלת להשתפר. בלי נתונים אחידים אי אפשר לדעת אם נפגעי עבירות מין מקבלים מענה שונה מנפגעי עבירות אלימות, אם קטינים מצליחים לממש זכויות יותר או פחות מבגירים, או אם יש הבדלים בין מחוזות ובין רשויות מקומיות.

התוצאה היא שגם אי אפשר למדוד האם ההשקעה בעובדים סוציאליים, באתרי מידע או ביחידות סיוע אכן משנה את שיעור המימוש של זכויות. החלטת ממשלה שמבקשת לתקן פער מערכתי צריכה בסופו של דבר גם למדוד אותו. ללא מדידה, הסיכון הוא שהמערכת תמשיך לדעת שהבעיה קיימת, אך לא תדע מספיק טוב היכן היא מתרחשת ובאיזו עוצמה.

האם השינוי בדרך?

בשנת 2024 התקבלה החלטת ממשלה נוספת שהובילה להקמת נציבות זכויות נפגעי עבירה במשרד המשפטים, וב־2025 מונתה ד"ר עו"ד בת־עמי ברוט לנציבה הראשונה. הקמת הנציבות עשויה להיות נקודת מפנה, משום שהיא יכולה לרכז את המענה הבין־משרדי, לעקוב אחר יישום הסעיפים, לזהות חסמים ולדרוש דיווח מגופים שונים.

אבל עצם הקמת גוף חדש אינה מבטיחה שינוי. כדי שהנציבות לא תהפוך לעוד גורם מתאם ללא שיניים, היא תצטרך יכולת ממשית לפרסם סטטוסי יישום, לתעדף סעיפים תקועים, לדרוש לוחות זמנים ולחייב שקיפות לגבי תקציבים ותוצרים.

הסיפור של החלטה 1889 הוא לכן לא סיפור של כישלון מוחלט, אבל גם לא של הצלחה מלאה. הוא סיפור מוכר של מדיניות ציבורית בישראל: החלטה רחבה, כוונות נכונות, סעיפים מפורטים, חלקים שמתקדמים בזכות צוותים מקצועיים ושיתופי פעולה, וחלקים אחרים שנתקעים בין תקציב, חקיקה, מערכות מידע ומציאות ביטחונית.

במקרה של נפגעי עבירה, המחיר של העיכוב אינו רק בירוקרטי. הוא נמדד באנשים שנדרשים לעבור את ההליך הפלילי, להתמודד עם הפגיעה, ולעיתים להיאבק שוב כדי לקבל מידע, ליווי או פיצוי.

בסוף, המבחן של ההחלטה הממשלה אינו רק כמה סעיפים סומנו כמיושמים, אלא האם נפגע עבירה שמגיע היום למערכת מרגיש פחות לבד. במקומות שבהם הוקמו צוותים, פותחו כלים, גויסו עובדים סוציאליים ונבנו הכשרות, התשובה עשויה להיות חיובית.

אבל כל עוד אין פריסה מלאה, אין מסד נתונים אחוד, אין מנגנון פיצוי אפקטיבי ואין השלמה של ההליך האזרחי, הפער בין הזכות לבין המימוש נותר רחב. בסופו של דבר, החלטה 1889 פתחה דלת חשובה. עכשיו השאלה היא האם המדינה תעבור דרכה.