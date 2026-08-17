מחזיקים תיק מסחר עצמאי? בקרוב תקבלו הטבת מס משמעותית

הרפורמה הגדולה בעולם ההשקעות, הכוללת הקמת חשבון השקעות אחיד תוך השוואת תנאי המס בין מוצרי החיסכון השונים, גובשה סופית בשלהי הכנסת הנוכחית ובכוונת האוצר להגיע לשלב החקיקה עם הקמת הממשלה החדשה אחרי הבחירות.

במסגרת המהלך, יאוחדו פוליסות החיסכון, קופות הגמל להשקעה וקרנות הנאמנות תחת פלטפורמה ייעודית. על הפקדות של עד 200 אלף שקל במצטבר יינתן פטור ממס רווחי הון אם הכספים יימשכו כקצבה לאחר גיל פרישה, וכן תתאפשר דחיית מס בעת קנייה ומכירה, עד למשיכת הכספים בחזרה לעובר ושב.

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כעת מתברר כי ההטבות יורחבו לקהל משקיעים נוסף ורחב: משקיעי הריטייל. כלומר, כל מי שמחזיק חשבון ניירות ערך בבנק או בבית השקעות וסוחר במניות בודדות, ייהנה גם הוא מהטבות המס החדשות אם וכאשר תושלם החקיקה. כך עולה מדברים שאמרה מורן משה חנציס, סגנית בכירה באגף הכלכלן הראשי, בפודקאסט "הכסף של החיים עצמם" אודות הרפורמה.

ההטבה המשמעותית שתתבטל

הרפורמה תבטל את ההטבה המשמעותית ביותר הניתנת היום בקופות גמל להשקעה, שתקרת ההפקדה השנתית בהן עומדת על כ-83.7 אלף שקל, והיא הפטור ללא תקרה ממס רווחי הון, הניתן למי שבוחר למשוך את כספיו באמצעות קצבה לאחר גיל 60. הרפורמה גם תבטל הטבות נוספות בפוליסות החיסכון. כך למשל, האפשרות לדחיית מס בעת מעבר בין מסלול השקעה תתאפשר רק עד לתקרת הפקדה מצטברת של 200 אלף שקל.

בכל אופן, במשרד האוצר הדגישו שוב ושוב כי הרפורמה היא ניטרלית מבחינה פיסקלית. כלומר, השינוי בהטבות המס לא יוסיף שקל לקופת המדינה, והיא גם לא תפסיד ממנו. ואולם, מדובר בטיעון מעורר מחלוקת. נתונים שנחשפו בגלובס מצביעים על כך שהפטור ממס הניתן כיום במשיכת כספי גמל להשקעה כקצבת פנסיה, כמעט אינו מנוצל בפועל.

ממידע שהעביר איגוד בתי ההשקעות לוועדה שדנה ברפורמה, עולה כי בשנים 2021-2023 שיעור החוסכים שבחרו למשוך את כספם כקצבה מקופת גמל להשקעה עמד על 0.04%-0.06%. אמנם מדובר במוצר השקעה צעיר יחסית שהושק לפני כעשור, אך עדיין מדובר בשיעור זניח לחלוטין, שמשמעותו היא שאובדן הכנסות המדינה ממסים בגין הטבה זו הוא שולי ביותר.

המשמעות של הנתונים היא שאם הממשלה הבאה תחליט לאמץ את הרפורמה, בפועל הטבת המס בעת המשיכה כקצבה היא בעיקר תיאורטית, ואילו הגבלת הפטור במעבר בין מסלולים פירושה פגיעה ישירה בחוסכים, שייאלצו לשלם יותר מסים.