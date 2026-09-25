הפה שלכם עשוי להחזיק את הסוד לחיים ארוכים ובריאים יותר

העיניים הן אולי חלון לנשמה, אבל הפה עשוי לחשוף לא פחות על בריאותו של אדם ועל המחלות שמשפיעות על האופן שבו אנו מזדקנים.

כדי להבין טוב יותר את הקשרים האלה, מדענים חוקרים כיצד בעיות שמתחילות בפה עשויות לתרום לדלקת כרונית באזורים אחרים בגוף. במיוחד הם בוחנים כיצד חיידקים שמקורם בחניכיים לא בריאות, והתגובה החיסונית שהם מעוררים, עשויים לתרום למחלות, ובהן מחלות לב, סוכרת, ירידה קוגניטיבית, דלקת מפרקים, מחלות בדרכי הנשימה ומחלות כבד כרוניות.

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המחקר המתפתח בתחום מציב אתגר בפני מערכת הבריאות, בשל ההפרדה המסורתית בין הרפואה לרפואת השיניים - שני תחומים שלאורך שנים התנהלו בנפרד בכל הנוגע להכשרה, לניהול תיקים רפואיים ולמערכות הביטוח. "באופן מסורתי, רופאי שיניים לא הוכשרו לחשוב על בריאות הגוף כולו בהקשר של הפה, ורופאים לא הוכשרו לראות בבריאות הפה והשיניים צעד ראשון בדרך לבריאות כללית", אמרה ד"ר ג'סיקה לדרהאוזן, רופאת שיניים ומחברת הספר Oral, העוסק בהשפעת אורח החיים על בריאות הפה.

אבל המצב הזה מתחיל להשתנות. בתי ספר לרפואת שיניים, שכבר מלמדים כיצד מחלות כמו סוכרת משפיעות על הפה, שמים כיום דגש רב יותר גם על האופן שבו מחלות בחלל הפה עשויות להשפיע על שאר הגוף. בכירים בתחום ההכשרה הרפואית קראו לבתי הספר לרפואה לשלב בצורה טובה יותר את בריאות הפה בהכשרת רופאים.

בבית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת הרווארד, חוקרים במסגרת היוזמה לשילוב בריאות הפה והרפואה כיצד מדיניות בתחום בריאות הפה ומבנה מערכת הבריאות יכולים לתמוך טוב יותר ב"טיפול באדם כמכלול", כדברי מנהלת היוזמה ד"ר ליסה סיימון, שהיא גם רופאת שיניים וגם רופאה כללית.

"אנחנו מדמיינים עתיד שבו קרדיולוג ישאל את המטופלים אם הם מבקרים אצל רופא השיניים באופן קבוע ואם הם מודעים לכך שמחלת החניכיים שלהם עלולה להעיד שמצב הלב שלהם חמור הרבה יותר", אמר וניואן שי, חוקר מיקרוביולוגיה של הפה, העומד בראש מכון ADA פורסיית', זרוע המחקר של איגוד רופאי השיניים האמריקאי.

לדברי מומחים, תיאום טוב יותר, לרבות שיתוף של תיקים רפואיים ותיקי רפואת שיניים, עשוי להביא לכך שרופאי משפחה יפנו יותר מטופלים עם סוכרת או מטופלים הנמצאים בסיכון גבוה למחלות לב לרופא שיניים או למומחה למחלות חניכיים, לצורך אבחון וטיפול. במקביל, יותר רופאי שיניים עשויים לזהות סימנים לסוכרת שאינה מאוזנת ולתאם את הטיפול עם רופאו של אותו מטופל.

הקשר לאריכות ימים

ההבנה ההולכת ומעמיקה של הקשר בין בריאות הפה לבריאות הגוף מובילה גם לפיתוח כלי אבחון חדשים, אסטרטגיות מניעה וטיפולים. במקביל, הקריאות להרחיב את הכיסוי הביטוחי לטיפולי שיניים מונעים גוברות, במיוחד עבור מבוגרים שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר.

לפי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב (CDC), כמעט מחצית מבני ה־30 ומעלה סובלים מפריודונטיטיס, מחלת חניכיים חמורה הכרוכה באובדן עצם סביב השיניים.

נתונים פדרליים מראים גם ששכיחות המחלה עולה עם הגיל: קרוב ל־60% מבני 65 ומעלה סובלים ממנה בדרגה כלשהי - בדיוק בשנים שבהן אנשים נעשים חשופים יותר למחלות שעלולות להפחית משמעותית את מספר השנים שיחיו בבריאות טובה. מנגד, מחלות כמו סוכרת עלולות להחמיר מחלות חניכיים או להקשות את הטיפול בהן.

סקירה שפורסמה בשנת 2023 בכתב העת Biogerontology קבעה שלבריאות הפה תפקיד משמעותי בהגעה ל"אריכות ימים יוצאת דופן", בין היתר בשל הקשר שלה לדלקת. מחקרים בקרב בני 65 ומעלה מצאו גם שמחלות בחלל הפה, ובהן מחלות חניכיים, עששת ואובדן שיניים עדיין אחראיות לחלק ניכר מהשנים שבהן אנשים חיים עם מוגבלות. ממצאים אלה מצביעים על כך שבריאות הפה עשויה להשפיע לא רק על אורך החיים בגיל מבוגר אלא גם על איכותם.

תפקידו של הפלאק

במרכז המחקר כיום עומד המיקרוביום של הפה, קהילה של מאות סוגי חיידקים, פטריות ומיקרואורגניזמים אחרים החיים בחלל הפה. רובם חלק ממערכת אקולוגית בריאה, אך חלקם עלולים לשגשג מתחת לקו החניכיים, לגרום דלקת ולהוביל למחלות כמו דלקת חניכיים ופריודונטיטיס. עם הזמן, מחלת חניכיים חמורה עלולה להרוס את הרקמות ואת העצם שמחזיקים את השיניים במקומם.

אחד האתגרים המרכזיים הוא הפלאק הדנטלי, שכבת מגן המכונה ביופילם, שמסייעת לחיידקים להיצמד לשיניים והופכת אותם עמידים יותר בפני סילוק באמצעות רוק, מי פה וחלק מהחומרים האנטי־מיקרוביאליים. כשהפלאק מצטבר, הוא עלול להתקשות ולהפוך לאבנית ולעורר דלקת כרונית בחניכיים.

מומחים למחלות חניכיים מטפלים במקרים רבים באמצעות ניקוי עמוק והסרת אבנית, ולעתים גם באמצעות לייזר. הטיפולים מסירים פלאק מתחת לקו החניכיים ומשבשים את הביופילם החיידקי שתורם לדלקת בחניכיים.

אולם הפלאק יכול לשחרר חיידקים או תוצרים שלהם אל זרם הדם, לדברי ד"ר ג'ורג' האג'ישנגליס, פרופסור בבית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת פנסילבניה המתמחה במיקרוביולוגיה ובאימונולוגיה. לרוב, מערכת החיסון מסלקת אותם במהירות, אך כשיש פריודונטיטיס, הדלקת בחניכיים עלולה להחליש את מחסומי ההגנה הרגילים של הגוף, ופעולות יומיומיות כמו לעיסה, צחצוח שיניים או שימוש בחוט דנטלי עשויות לאפשר לכמויות קטנות של חיידקים או תוצריהם לחדור שוב ושוב לזרם הדם, ובכך לתרום לדלקת באזורים אחרים בגוף.

מחקר שערכו האג'ישנגליס ופרופסור נוסף מאוניברסיטת פנסילבניה, האימונולוג ג'ון למבריס, הוביל לפיתוח תרופה ניסיונית שמוחדרת לרקמת החניכיים ונועדה למתן את התגובה החיסונית. בניסוי מוקדם בקרב אנשים עם מחלת חניכיים, דווח כי התרופה הפחיתה את הדלקת למשך כמה חודשים. החוקרים מדגישים כי היא אינה מיועדת להחליף את ניקוי השיניים המקובל, אך ניתן יהיה להשתמש בה לצד הניקוי כדי לסייע במניעת התלקחות מחודשת של הדלקת.

אמינדס פרמצבטיקלס, חברה שהקים למבריס וצמחה מתוך אוניברסיטת פנסילבניה, מתכננת ניסויים רחבי היקף יותר, לדבריו.

חברה נוספת, דנטריק, מפתחת חיסון טיפולי שנועד לסייע למטופלים שכבר סובלים ממחלת חניכיים. מוקדם יותר השנה מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר להתחיל בניסוי קליני בשלב 2 בחיסון בארה"ב.

"המטרה אינה להחליף את טיפולי השיניים הקיימים, אלא לפעול לצדם ולסייע לגוף להתמודד עם אחד הגורמים הביולוגיים המרכזיים להתקדמות המחלה", אמר המנכ"ל שון מקלופלין.

מנה של מניעה

מספר הולך וגדל של סטארט־אפים נכנסים לתחום בריאות הפה ומפתחים גישות חדשות למניעה ולטיפול במחלות, כמו הפחתת החיידקים המזיקים בפה תוך שמירה על החיידקים המועילים, ושליטה בביופילם לפני שהוא גורם לנזק מתמשך.

ד"ר אנה בסיל ג'יליו, מומחית למחלות חניכיים מניו יורק ונשיאת האקדמיה האמריקאית לפריודונטיה, אומרת שכמה מהטיפולים העתידיים המבטיחים ביותר במחלות חניכיים מתמקדים בשליטה בתגובה הדלקתית של הגוף, ולא רק בהסרת פלאק או בחיסול חיידקים.

גישה אחת נועדה לחסום אנזימים הרסניים שמפרקים את רקמת החניכיים; גישה אחרת תסייע לגוף להפסיק באופן טבעי את התהליך הדלקתי לאחר שסיים את תפקידו; גישה שלישית תאט את אובדן רקמת החניכיים והעצם שמחזיקות את השיניים במקומן.

דוח שפורסם לאחרונה בכתב העת Journal of Periodontology צופה שטכנולוגיות כמו בינה מלאכותית, בדיקות אבחון המבוססות על רוק וניטור באמצעות חיישנים יאפשרו גילוי מוקדם יותר וטיפול מותאם אישית. חיישנים, למשל, ניתן יהיה להציב בחלל הפה ולנטר אותו בזמן אמת, לעקוב באופן רציף אחר שינויים בסביבה שבפה ולזהות בין היתר סמנים לדלקת. גם ניתן יהיה לחבר את החיישנים לאפליקציות או למכשירים לבישים שיספקו למשתמשים משוב.

מומחים לבריאות הפה פונים גם לבינה מלאכותית כדי לנתח את כמות הנתונים ההולכת וגדלה שנאספת מפיהם של מטופלים. קבוצת חוקרים ממכון ADA Forsythשבמסצ'וסטס משתמשת בבינה מלאכותית במסגרת פרויקט בן חמש שנים במימון פדרלי, שמטרתו לסייע בפיתוח חומרים חכמים לסתימות שיניים ובפענוח צילומי רנטגן של השיניים ותמונות דיגיטליות אחרות לאיתור סימנים לעששת, דלקת חניכיים ומחלות חניכיים.

לפי סקירה שפורסמה בשנת 2025, מודלים של למידת מכונה כבר הראו תוצאות מבטיחות בניתוח צילומי רנטגן.

תיקים משותפים

אחד האתגרים המרכזיים הוא היעדר כיסוי ביטוחי לטיפולי שיניים בקרב בני 65 ומעלה, לדברי ד"ר פרנק א. סקנאפייקו, פרופסור בבית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת באפלו.

מחקר שהיה שותף לכתיבתו ופורסם בשנת 2023 מצא שביקור מניעתי אצל רופא שיניים בשנה שקדמה לאשפוז נקשר עם סיכון נמוך ב־10% לדלקת ריאות מהסוג שפוגע במטופלים שנמצאים באשפוז, ואילו טיפול במחלות חניכיים במהלך ששת החודשים שקדמו לאשפוז נקשר עם סיכון נמוך ב־30% ללקות בה.

סקירת מחקרים נוספת שהיה שותף לכתיבתה הגיעה למסקנה שהוספת כיסוי לטיפולי שיניים לתוכנית מדיקר, לצורך אבחון, מניעה וטיפול במחלות בחלל הפה, עשויה לשפר את בריאות המטופלים ואף להפחית את ההוצאות הרפואיות.

במקביל נעשים מאמצים להתגבר על מחסום שפועל מאחורי הקלעים בין רופאים לרופאי שיניים: מערכות התיקים הרפואיים. במקרים רבים שני סוגי המטפלים משתמשים במערכות דיגיטליות שונות לשמירת המידע החיוני של המטופלים, והמערכות האלה אינן מסוגלות לתקשר זו עם זו.

אחד המאמצים בתחום מגיע מ־PDS הלת', חברה מהנדרסון שבנבדה, המספקת שירותי תמיכה עסקיים ומנהליים ליותר מ־1,200 מרפאות שיניים ומרפאות לטיפול ראשוני ברחבי ארה"ב, וביניהם מערכת התיקים הרפואיים האלקטרוניים הנפוצה אפיק.

לדברי המנכ"ל סטיבן ו. ת'ורן הרביעי, המערכת מאפשרת לרופאים ולרופאי שיניים לשתף פעולה באמצעות תיק מטופל משותף, ולמטופלים לצפות במידע הרפואי ובמידע על ברי אות הפה שלהם בפורטל אחד.

מאז 2020 הועברו יותר מ־303 מיליון רשומות של מטופלים בין ספקי שירותי רפואה ורפואת שיניים. PDS פועלת גם עם בתי ספר לרפואת שיניים, ובהם אוניברסיטת מישיגן, כדי להרחיב את השימוש במערכת שלה בהכשרה של רופאי שיניים.

מערכת הבריאות ובית הספר לרפואה של האוניברסיטה כבר משתמשים באפיק. דובר בית הספר לרפואת שיניים מסר כי האפשרות לצפות בתיק רפואי מלא תאפשר לסטודנטים ולחברי הסגל לקבל תמונה מקיפה של הצרכים הרפואיים הייחודיים של כל מטופל ומטופל.

המאמצים לשיפור בריאות הפה אינם מוגבלים למרפאות של רופאים ורופאי שיניים.

תעשיית טיפוח הפה העולמית, המגלגלת כ־40 מיליארד דולר בשנה, מקדמת מוצרים חדשים כמו מברשות שיניים חכמות המחוברות לאפליקציה ומשחות שיניים המכילות רכיבים טבעיים יותר.

חברות מסוימות גם משווקות צחצוח שיניים ושימוש בחוט דנטלי לצרכנים צעירים כחלק משגרת טיפוח רחבה יותר, "כמו טיפוח העור", לדברי סטפן חביב, סמנכ"ל הטכנולוגיה וראש תחום המחקר והפיתוח בענקית מוצרי טיפוח הפה קולגייט פלמוליב.

"אנחנו מנסים ליצור חוויה, כך שהצרכנים יעשו את הדבר הנכון, אבל גם שלא יראו בו מטלה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.