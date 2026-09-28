בן 77, מיליארדר ועדיין עובד: "לא רוצה לרדת מהבמה"

הבינה המלאכותית משנה את עולם העבודה, אבל לדיוויד רובינשטיין, אחד השמות הבולטים בעולם ההשקעות האמריקאי, יש מסר פשוט לצעירים: הכישורים הבסיסיים שהובילו אנשים להצלחה במשך אלפי שנים לא הולכים להיעלם.

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"ללמוד לקרוא וליהנות מקריאה, ללמוד לדבר בצורה אפקטיבית ומשכנעת, וללמוד לכתוב בצורה סבירה", אמר רובינשטיין, בן 77, בריאיון ל־Business Insider. לדבריו, גם בעידן שבו יותר ויותר אנשים נעזרים בצ’אטבוטים כדי לקרוא ולכתוב, עדיין יהיה צורך לדעת להבחין בין כתיבה טובה לכתיבה גרועה.

"אני פשוט חושב שהכישורים הבסיסיים שהפכו אנשים למצליחים לאורך אלפי השנים האחרונות כנראה לא ייעלמו", אמר.

רובינשטיין אינו עוד איש עסקים שמחלק עצות קריירה. הוא אחד משלושת המייסדים של קרלייל (Carlyle Group), מענקיות הפרייבט אקוויטי בעולם. לצד פעילותו בעולם ההשקעות, הוא ראיין בין היתר את וורן באפט, ג’יימי דיימון, ביל והילרי קלינטון, פרסם שבעה ספרים, וב־2024 הוביל קבוצת משקיעים שרכשה את קבוצת הבייסבול בולטימור אוריולס.

אבל דווקא בגילו, השאלה שמעניינת אותו היא לא איך לפרוש - אלא למה בכלל לפרוש.

רובינשטיין מספר שהוא ורבים מחבריו בשנות ה־70 לחייהם עובדים כיום קשה לא פחות מכפי שעבדו לפני 10 או 20 שנה. הסיבה, לדבריו: "אנחנו לא רוצים לרדת מהבמה".

הוא אומר שאינו יודע מה יעשה עם עצמו אם יפרוש, ואינו מתאר את העבודה שלו כ"מטלה" או כ"עבודת פרך". להפך: הוא אומר שהוא מרגיש "בר מזל שאני יכול לעשות דברים שאני באמת רוצה לעשות".

"אם אתם באמת נהנים ממשהו, זו לא עבודה, ותעשו אותו הרבה יותר טוב", אמר. "אף אחד מעולם לא זכה בפרס נובל כשהוא שונא את מה שהוא עושה". רובינשטיין אף אומר שהוא חושש שהסיכון למות באופן פתאומי גבוה יותר אחרי הפרישה. "אז אני לא פורש בזמן הקרוב", הוא מסכם.

גם לצעירים יש לו עצה: "למצוא משהו שאתם באמת נהנים ממנו ולהפוך אותו לעבודה של חייכם". מבחינתו, גם כשה־AI משנה במהירות את הדרך שבה אנשים עובדים, היכולת למצוא משהו שאוהבים ולעשות אותו היטב עדיין תהיה רלוונטית.

רובינשטיין מספר שכאבא עשיר הוא ניסה לשמור על שלושת ילדיו מחוברים לקרקע באמצעות דגש על השכלה ומוסר עבודה. לדבריו, שלושתם למדו לתואר MBA בהרווארד או בסטנפורד וכיום עובדים בפרייבט אקוויטי - אך הוא מדגיש שאין להורים שליטה מלאה על האופן שבו ילדיהם יתפתחו.